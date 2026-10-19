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28-годишният Павел Пригожин - син на загиналия в самолетна катастрофа Евгений Пригожин, е поел контрола над операциите на основаната от баща му частна военна компания "Вагнер" в Африка, пише "Уолстрийт джърнъл". Според публикацията на американския вестник той трупа състояние с наемническата армия от оръжия, наркотици и злато в Централноафриканската република.

Русия на Путин

В ЦАР Пригожин-младши успешно управлява и разширява дейността на най-голямата златна мина, която генерира около 250 милиона долара годишно, пише WSJ. През април хеликоптери на "Вагнер" са засечени да извършват въздушно разузнаване на нови златни находища близо до границата с Южен Судан.

Под ръководството на Павел "Вагнер" официално добавя търговията с опиоиди към портфолиото си в региона, като контролира нелегалния пазар, елиминира конкуренти на местно ниво и финансира по този начин операциите си.

Частната военна компания осигурява тежко и леко руско въоръжение, боеприпаси и тактическо обучение за правителствената армия на ЦАР, личната президентска гвардия и лоялни местни милиции.

Организацията е увеличила мащаба си, като е вербувала бивши централноафрикански бунтовници, преминали на руска страна, известни на местно ниво като "Черните руснаци".

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Когато е в ЦАР, Пригожин-син отсяда в петзвездния Ledger Plaza в столицата Банги, пише още WSJ. Периметърът на хотела се пази от маскирани наемници с автомати "Калашников". Те подлагат на строги проверки дори висши държавни служители и чуждестранни дипломати, преди да ги допуснат до него.

62-годишният Евгений Пригожин оглави метеж, започнал на 23 и приключил на 24 юни 2023 г., който по думите на руския президент Владимир Путин е могъл да тласне Русия към гражданска война. Два месеца по-късно частният му самолет се разби в Тверска област.

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