ВМС спасиха 18 моряци от поразения контейнеровоз CONTSHIP JET, МОСВ проверява водата за замърсяване, а партиите влязоха в нов сблъсък за реакцията на държавата

2681 Снимка: БТА

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Търговският контейнеровоз CONTSHIP JET беше поразен от три надводни дрона на около 16-17 морски мили източно от нос Калиакра (приблизително 21 мили югоизточно от Шабла). Военноморските сили на България проведоха успешна издирвателно-спасителна операция, при която целият 18-членен екипаж беше евакуиран невредим на брега, докато над 20 разпилени контейнера с опасни товари останаха да плават във водата.

Днешната атака е поредното звено от тревожната октомврийска серия от удари срещу търговското корабоплаване край бреговете на България и Румъния, след като през последните седмици бяха поразени плавателните съдове "Royad Mammadov", "Alfa Watan", "Able", "HS Dignity", "Chelsea-3", "Yara J", "Wine Trader" и преобърнатият преди дни "Khoryv".

Инцидентът, който съвпадна с тристранната среща на военните министри на България, Румъния и Турция в София, мигновено разпали и остри вътрешнополитически сблъсъци у нас. Докато част от партиите обвиниха управляващите в "снишаване" пред Москва и замитане на риска за корабоплаването под килима, други видяха в случилото се повод за незабавно обявяване на пълен неутралитет и спиране на всякаква помощ за Украйна.

Инцидентът и спасителната операция

Плавателният съд CONTSHIP JET, построен през 2007 г. и плаващ под либерийски флаг с мениджмънт от гръцки компании, е пътувал от израелското пристанище Хайфа към Констанца, Румъния.

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По информация на Министерството на отбраната ударът е нанесен около 12:00 ч. и е наблюдаван от системите на ВМС и от френски самолет от морската патрулна авиация, изпълняващ полет в района. От френската машина е постъпила и първоначалната информация за наблюдаваните морски дронове. Контейнеровозът е ударен три пъти, в резултат на което е възникнал пожар и крен на десния борд.

Сигналът е подаден в 12:01 ч. от спасителния координационен център в Констанца. Екипажът е напуснал борда със спасителни плотове в 12:13 ч. В операцията по прибирането им участваха три кораба на ВМС - спасителният съд "Протео", фрегатата "Решителни" и бързоходен катер, както и плавателен съд на "Гранична полиция".

Към 13:45 ч. моряците - 14 граждани на Филипините и четирима на Украйна - бяха спасени и транспортирани до Морска гара - Варна. Областният управител Марио Смърков съобщи, че екипажът е в добро състояние и е поет от агента на корабособственика, като им се извършват медицински прегледи. Компанията мениджър изрази благодарност към българските власти за спасителните действия.

Контейнерите в морето

След удара около 20 от намиращите се на борда контейнери са паднали в морето. Според съобщение до мореплавателите, цитирано от Maritime.bg, част от тях съдържат опасни товари, включително запалими и незапалими газове, корозивни течности и киселини, литиево-йонни батерии и етанолови разтвори, наред с хранителни стоки и строителни материали. Поради това те представляват потенциална опасност за корабоплаването.

Началникът на отбраната контраадмирал Кирил Михайлов посочи, че според първоначалните наблюдения контейнерите на повърхността вероятно не са разхерметизирани.

Министерството на околната среда и водите съобщи, че при първоначалните визуални огледи в районите на Шабла и залива Болата не са констатирани нефтени петна или видими следи от замърсяване. За утре е планирано взимане на водни проби от пет крайбрежни точки - Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол, както и в района около самия плавателен съд. Анализите в лабораториите на ИАОС във Варна и Бургас ще изследват показателите за нефтопродукти, полихлорирани бифенили и тежки метали.

Притеснението на гражданите

Кметът на село Българево Георги Георгиев заяви пред БТА, че в района са били чути три гърмежа между 12:00 и 13:00 часа, след което от брега е забелязан дим от плавателния съд.

По думите му сред местните жители и рибарската общност в Българево, Каварна и Балчик има притеснения относно безопасността на плаването и евентуални екологични рискове за рибните ресурси при по-нататъшно развитие на инцидента. Към момента съдът дрейфува навътре в морето под наблюдението на военни катери.

Регионалният контекст и позицията на съюзниците

Атаката се проведе успоредно със срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София, посветена на сигурността в Черно море.

Българският военен министър Димитър Стоянов съобщи, че трите страни са приели съвместно изявление, с което категорично осъждат нападенията срещу търговски кораби, и са договорили тристранен координационен механизъм за постоянен обмен на информация и ранно предупреждение. Предстоят срещи на експертно и политическо равнище в Букурещ и Анкара.

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер подчерта, че търговските пътища и морските зони на черноморските страни са "червени линии", които не бива да се нарушават от воюващите страни. Той отбеляза, че Анкара продължава да прилага стриктно конвенцията от Монтрьо, подкрепя суверенитета на Украйна, но запазва дипломатическия диалог с Русия с цел предотвратяване на разрастването на конфликта.

Политическите реакции в страната

Случаят предизвика коментари сред парламентарно представените политически формации.

От ГЕРБ в лицето на Георг Георгиев и Христо Гаджев отправиха критики към кабинета за липса на достатъчно категорична позиция относно източника на атаките. Те изразиха позиция, че дроновете са руски, и изтъкнаха, че зачестилите инциденти повишават рисковете за сигурността и застрахователните разходи за корабоплаване в региона.

Бившият премиер и съпредседател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков публикува позиция, в която призова държавното ръководство за по-ясно назоваване на заплахите и попита какви конкретни решения ще бъдат взети след срещата на военните министри за защита на морските пространства на страната.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов разпространи видеокадри от удара, заснети от граждани, и потвърди позицията на партията за необходимост от пълен неутралитет на България по отношение на конфликта и прекратяване на военната помощ за Украйна, като допусна, че корабът може да е превозвал товари със специално предназначение или че инцидентът цели въвличане на други държави.

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