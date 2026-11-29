Един от българите остава във френска болница, защото състоянието му не позволява транспортиране

7772 Снимка: МО

Чуйте статията:

Военен самолет прибра в България двама души пострадали при мелето на стадиона в Марсилия, съобщиха от Министерството на отбраната.

Спартанът излетя за френския град около 18.00 часа вчера и се върна в София малко след 2 часа. На борда пътува екип на ВМА. Две линейки транспортираха пострадалите от авиобаза "Враждебна" до Военномедицинската академия в София. Те са без опасност за живота.

Един от пострадалите остава в болницата в Марсилия, защото състоянието му не позволява транспорт.

На летището дойдоха и фенове на "Левски". Сред тях беше и Виктор, който е понесъл множество удари докато с друг привърженик на "Левски" са се опитвали да предпазят момиче от ударите.

"В болница "Норд" остава още един пациент. За него не получихме разрешение от медицинския екип в болница "Норд" да бъде дехоспитализиран и съответно транспортиран по въздух. Защо? Защото състоянието му не позволява да бъде транспортиран по въздух. Утре продължават наблюденията при него. Много е възможно да се наложи операция", каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Емил Ботев, фен на "Левски", коментира пред БНТ: "Аз съм посетил много мачове на "Левски" и съм бил навсякъде и ще бъда, повярвайте ми. Просто аз такова нещо, такава бруталия не съм виждал!".

А един от пострадалите, Виктор, добави: "Никой не искаме да обвиняваме. Просто искаме тия хора, които бяхме там, всички да се приберат живи и здрави. И вече от тук нататък ние също сме адекватни граждани, също и на Европейския съюз, и ще преценим какво следва."

Общо 11 български граждани пострадаха при футболната среща между "Олимпик" (Марсилия) и "Левски" (София), съобщиха от Министерството на външните работи. Шестима от тях са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.