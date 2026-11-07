В Сената за първи път ще има открит гей и мюсюлманин

9967 Снимка: БТА/AP

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Тази седмица, на 3 ноември, в САЩ се проведоха междинни избори, на които Демократическата партия постигна убедителна победа. Под контрола на демократите ще бъдат както Камарата на представителите (най-малко 253 от 435 места), така и Сенатът (54 от 100). Освен това кандидатите на Демократическата партия спечелиха изборите за губернатори в пет щата, които досега бяха ръководени от републиканци. Победите на някои кандидати се превърнаха в особено знакови. Ето няколко от най-ярките примери.

Абдул Ел-Сайед, на 42 години, избран за сенатор от щата Мичиган

Ел-Сайед е лекар и бивш ръководител на здравното ведомство в Детройт. Той стана първият в историята мюсюлманин, избран в Сената на САЩ. За самия Ел-Сайед това също така е първата политическа победа в кариерата му, досега той не е заемал никакви изборни длъжности. Ел-Сайед представлява прогресивното крило на Демократическата партия, което заема по-леви позиции в сравнение с класическите демократи. Той беше активно подкрепен от Бърни Сандърс и Александрия Окасио-Кортес.

Кампанията на Ел-Сайед се основаваше на икономически популизъм — той говореше за необходимостта от увеличаване на данъците за милиардерите, ограничаване на влиянието на корпорациите върху политиката и въвеждане на всеобщо здравно осигуряване. Освен това той се обяви против предоставянето на военна помощ на Израел и определи действията на Израел в ивицата Газа като геноцид.

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Републиканците активно атакуваха Ел-Сайед заради неговия произход, а Доналд Тръмп на един от митингите го нарече "джихадист" — но в крайна сметка тези нападки предизвикаха обратна реакция у много избиратели.

Киша Ланс Ботъмс, на 56 години, избрана за губернатор на Джорджия

Киша Ланс Ботъмс стана първата тъмнокожа жена в историята на САЩ, избрана за губернатор — както и първата жена изобщо, оглавила Джорджия. За демократите нейното избиране беше важно и поради факта, че те не бяха печелили губернаторските избори в този щат от 1998 г. насам. Джорджия дълго време се считаше за републикански щат, но през последните години все по-често се превръща в един от основните "колебаещи се" щати.

Ланс Ботъмс преди това е била кмет на Атланта, най-големия мегаполис и столица на щата. По време на кампанията си тя не се е опитвала да акцентира върху факта, че изборът ѝ би бил исторически пробив, а е наблягала на икономиката и критиката към "вредната политика на Доналд Тръмп". Нейният конкурент, милиардерът Рик Джаксън, напротив, по всякакъв начин подчертаваше подкрепата си за действията на президента на САЩ, обещавайки да стане "любимият губернатор" на Тръмп. Ланс Ботъмс отговаряше, че се кандидатира, за да работи в интерес на жителите на щата, а не за да спечели любовта на президента.

Крис Папас, на 46 години, избран сенатор от щата Ню Хемпшир

Папас стана първият открит хомосексуален, избран в Сената на САЩ. От 2019 г. той беше член на Камарата на представителите.

Кампанията в Ню Хемпшир се считаше за една от ключовите в страната — републиканците разглеждаха щата като една от най-перспективните арени, на които да отнемат сенатското място на демократите, което те държаха в продължение на 18 години. И Папас, и неговият съперник Джон Сунуну изградиха кампаниите си върху недоволството от естаблишмента във Вашингтон — въпреки че и двамата са част от него (Папас заседава в Камарата на представителите, а Сунуну вече е заемал поста сенатор от Ню Хемпшир през първото десетилетие на 21-ви век).

В предизборната кампания се включиха политически тежести - в подкрепа на Папас се изказаха Барак Обама, Камала Харис и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм. Сунуну беше подкрепен от Доналд Тръмп — и Папас успешно използва това срещу своя съперник, въпреки че той се опитваше да се дистанцира от непопулярния президент.

Деб Хааланд, на 65 години, избрана за губернатор на Ню Мексико

Деб Хааланд стана първата в историята жена от коренното население на Америка, избрана за губернатор. По-рано в кариерата си тя беше член на Камарата на представителите от Ню Мексико, а в администрацията на Джо Байдън заемаше поста министър на вътрешните работи — това също така беше първият случай, в който индианка получи пост във федералното правителство.

Победата на Хааланд се оказа изключително важна в контекста на нарастващото политическо влияние на коренното американско население в цялата страна. През този изборен цикъл 358 души издигнаха кандидатурите си на избори на различни нива (от местни до федерални), което се превърна в исторически рекорд за една кампания.

Не по-малко важно за крайния успех беше позиционирането на кампанията на Хааланд около личния ѝ житейски опит — тя подчертаваше, че в младостта си е била самотна майка и се е възползвала от държавните програми за подпомагане на бедните, а образование е получила едва след навършване на 30 години.

Пеги Фланаган, на 47 години, избрана за сенатор от щата Минесота

Фланаган е още една представителка на коренното население на Америка, постигнала исторически успех: тя стана първата индианка, избрана в Сената на САЩ.

От 2019 г. Фланаган заемаше поста вицегубернатор на Минесота - на щатско ниво тя беше и най-високопоставената представителка на коренното население. Фланаган е представителка на прогресивното крило на Демократическата партия и изгради кампанията си около необходимостта от въвеждане на достъпно здравеопазване за всички.

Отличителна черта на кампанията в Минесота беше, че както Фланаган, така и нейната съперничка - бившата спортна журналистка Мишел Тафоя - едновременно се опитваха да се дистанцират от влиятелни политици от своите партии: Тафоя - от Доналд Тръмп, а Фланаган - от губернатора Тим Уолз, който е критикуван заради скандали, свързани с лош контрол върху разпределението на бюджетните средства. Фланаган, която от осем години заема поста заместник на Уолз, успя да убеди избирателите, че лично тя не носи отговорност за тези грешки.

Мелат Кирос, на 29 години, избрана за член на Камарата на представителите от Колорадо

Снимка: Getty Images

Кирос, която представлява прогресивното крило на Демократическата партия, стана първата жена от поколението Z, избрана в Конгреса, както и първата чернокожа жена от Колорадо в Камарата на представителите.

На първичните избори Кирос победи Диана Деджет, която заемаше място в Камарата на представителите от първия избирателен окръг на Колорадо от 1997 г. — по времето на първото ѝ избиране Кирос дори още не е била родена. Този неочакван успех показа желанието на избирателите за смяна на поколенията и умората от дългогодишното пребиваване на едни и същи политици на власт.

Победата на Кирос, която се определя като демократична социалистка, също се превърна във важен показател за нарастващото влияние на прогресивното ляво крило на Демократическата партия в цялата страна. По време на кампанията тя се застъпи за радикално преразглеждане на социалната и икономическата политика, критикуваше влиянието на корпорациите върху естаблишмънта и говореше за необходимостта от всеобщо здравеопазване. Освен това тя определи действията на Израел в ивицата Газа като геноцид и се наричаше антисионистка.

Джина Инохоса, на 52 години, избрана за губернатор на Тексас

Инохоса стана първата в историята латиноамериканка, която ще оглави Тексас — вторият по население щат в САЩ. На изборите тя успя да победи действащия губернатор на щата Грег Абът, в чиято кампания най-богатият човек в света Илон Мъск инвестира 180 милиона долара. Инохоса, без да разполага с големи финансови средства и широка известност, изгради кампанията си върху популизма и критиката срещу създаването на центрове за обработка на данни за нуждите на изкуствения интелект.

Кампанията в Тексас се превърна в една от най-значимите в страната — в продължение на десетилетия този щат оставаше един от ключовите, чиито избиратели подкрепяха Републиканската партия. Така през 2024 г. Тръмп изпревари Камала Харис там с 14%.

Сега обаче демократите успяха да постигнат две изключително важни победи наведнъж — сенатор от щата ще бъде демократът Джеймс Таларико. Това е изключително тревожен сигнал за републиканците, за които след две години победата в Тексас ще бъде почти задължително условие за крайния успех на президентските избори.

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