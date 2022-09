Погребението на кралица Елизабет Втора налага Лондон да организира най-голямата операция в сферата на сигурността, провеждана някога в британската столица, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Кметът Садик Хан каза, че утрешната траурна церемония представлява безпрецедентно предизвикателство за сигурността, тъй като стотици хиляди жители и гости на града ще изпълнят централните му части, а списъкът с официални лица включва 500 души, сред които императори, крале, кралици, президенти, премиери и други лидери от целия свят.

"От десетилетия не е имало подобно струпване на толкова много световни лидери на едно място", заяви Хан.

"Възможно е да има лоши хора, които искат да навредят на определени личности или на някои от световните ни лидери, така че работим изключително усърдно с полицията, службите за сигурност и с още много, много други, за да гарантираме, че погребението ще протече възможно най-гладко", каза кметът на британската столица.

Стюарт Кънди, висш представител на лондонската полиция, каза, че изключително сложната полицейска операция е най-голямата по рода си в историята на Лондон и ще е по-трудна и от тази за олимпиадата през 2012 г.

Утре британската столица ще бъде охранявана от над 10 000 полицаи, като ще пристигнат подкрепления от цяла Великобритания. Стотици доброволци от въоръжените сили ще изпълняват организационни функции по маршрута на погребалното шествие.

Това обаче е само най-видимата част от операцията по сигурността, която се ръководи от високотехнологичен център, разположен близо до моста "Ламбет" в района на парламента.

Уличната канализация и кошчетата за отпадъци се проверяват и запечатват. Утре по покривите ще бъдат разположени полицейски наблюдатели, по улиците ще се движат служители на реда с полицейски кучета, река Темза ще бъде охранявана от военнослужещи от флота, ще има и конна полиция.

Междувременно държавните управници, сред които и президентът Румен Радев, се поклониха пред тленните останки на британския монарх.

Българският държавен глава се подписа в книгата за съболезнования за Нейно величество, предаде БНТ.

"Кралица Елизабет Втора управлява с достойнство и сила на духа, превръщайки се в устойчив символ на благородни добродетели в нашата турбулентна епоха. Винаги ще ценя дълбоко времето, прекарано с нея, благословена с мъдрост и способна да пренася по удивителен начин уроците от миналото през съвремието ни към бъдещето. Дори в смъртта си Нейно Величество продължава да ни обединява, не само нейните сънародници, които чакат с дни, за да отдадат почит на кралицата, но също и целият свят - с масовото присъствие на световни лидери тук за церемонията.", заяви президентът Румен Радев, след като остави своя съболезнователен адрес.

