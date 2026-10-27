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Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори от 25 октомври.
Комисията взе решение и за провеждане на втори тур на изборите на 1 ноември между кандидат-президентските двойки, получили най-много действителни класове.
Това са двойките Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев.
В неделя до урните отидоха 1 525 034 български граждани от всичките 6 584 025 имащи право на глас.
За двойката Йотова-Вълчев гласуваха 528 951, което се равнява на 34,759% от гласовете. За Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 232 или 31,952%.
Денят в няколко минути
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На първия тур в неделя трети останаха кандидатите на "Възраждане" - лидерът на партията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин, които получиха 190 894 гласа.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.