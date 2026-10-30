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Възможно ли е да промените решението си в Деня на размисъл? | Днес.dir.bg

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Възможно ли е да промените решението си в Деня на размисъл?

Е-Референдум

Възможно ли е да промените решението си в Деня на размисъл?

30.10.26 | 293 гласа
Генерирано с ИИ изображение

Часове преди балотажа за президент България започна втори пореден Ден за размисъл. Целта е да бъде осигурено спокойствие и време за избирателите, в което те да осмислят получената по време на кампанията информация, да претеглят платформите и кандидатите и да вземат информирано решение за своя вот без външен натиск, манипулации и агресивна политическа пропаганда.

За да се избегне психологическо влияние в последния момент, е забранено всякакво изразимо действие в подкрепа или срещу кандидат, партия или коалиция, което има за цел да убеждава избирателите как да гласуват. Ограничението важи за публични изяви, разпространение на материали (листовки, плакати), както и за нови форми на агитация. На социологическите агенции и медиите е категорично забранено да оповестяват под каквато и да е форма резултати от допитвания до общественото мнение (екзитполове, анкети и прогнози), свързани с вота.

Миналата седмица, преди първия тур, попитахме: "Има ли нужда от Ден за размисъл?". 80.5% от анкетираните отговориха с "не", 16.2% с "да", 2.2% признаха, че се затрудняват да кажат категорично, а 1% предложиха алтернативно мнение.

Днес питаме:

 

 

Възможно ли е да промените решението си в Деня на размисъл?

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Възможно ли е да промените решението си в Деня на размисъл?

Е-Референдум

30.10.26 | 293 гласа

Възможно ли е да промените решението си в Деня на размисъл?

Часове преди балотажа за президент България започна втори пореден Ден за размисъл. Целта е да бъде осигурено спокойствие и време за избирателите, в което те да осмислят получената по време на кампанията информация, да претеглят платформите и кандидатите и да вземат информирано решение за своя вот без външен натиск, манипулации и агресивна политическа пропаганда.

За да се избегне психологическо влияние в последния момент, е забранено всякакво изразимо действие в подкрепа или срещу кандидат, партия или коалиция, което има за цел да убеждава избирателите как да гласуват. Ограничението важи за публични изяви, разпространение на материали (листовки, плакати), както и за нови форми на агитация. На социологическите агенции и медиите е категорично забранено да оповестяват под каквато и да е форма резултати от допитвания до общественото мнение (екзитполове, анкети и прогнози), свързани с вота.

Миналата седмица, преди първия тур, попитахме: "Има ли нужда от Ден за размисъл?". 80.5% от анкетираните отговориха с "не", 16.2% с "да", 2.2% признаха, че се затрудняват да кажат категорично, а 1% предложиха алтернативно мнение.

Днес питаме:

 

 

Възможно ли е да промените решението си в Деня на размисъл?

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