Искането за изключение по отношение на милиардите за Киев не може да се съчетае с желанието за по-големи регионални субсидии, смятат немски дипломати

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Планираната допълнителна финансова помощ за Украйна предизвиква спорове в рамките на Европейския съюз, пише в. "Велт". Унгария, Чехия и Словакия настояват да не бъдат задължени да участват във финансовото обезпечаване на нов заем от ЕС. В германските дипломатически кръгове това искане среща остра критика - и защото трите държави в същото време настояват за значителни средства от бюджета на ЕС, пише германското издание, като допълва, че участие отказва и България.

Унгария, Чехия и Словакия искат да бъдат изключени от финансовата гаранция, както при вече договорения заем от 90 милиарда евро. Възстановяването на средствата с помощта на замразени руски държавни активи е възможност, но не е гарантирано. Спорът междувременно хвърля сянка и върху преговорите за бюджета на ЕС.

Миналата седмица българският премиер Румен Радев отхвърли участието на страната си в новата финансова помощ. "България по никакъв начин не може да участва в тези 70 милиарда", заяви той пред журналисти в Твърдица, пише "Велт", като цитира БТА.

Радев посочи, че България - за разлика от Унгария, Чехия и Словакия - е участвала в одобрения миналата година заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за 2026 и 2027 година. Войната изчерпва европейските икономики и води до социални напрежения и политическа нестабилност, обясни той. Същевременно Радев призова за възможно най-скорошно прекратяване на войната: "Резултатът няма да бъде постигнат с военни средства", пише още вестникът.

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"Тази абсурдност показва още веднъж колко далеч от реалността са някои по отношение на бюджета на ЕС", казва германски дипломат. Според него искането за изключение по отношение на помощта за Украйна не може да се съчетае с желанието за по-големи регионални субсидии.

"Как може някой сериозно да вярва, че нашите данъкоплатци биха били готови да преведат дори и само едно евро повече от средствата за кохезия на онези, които отказват да участват в отбраната срещу най-голямата заплаха за сигурността на всички нас?", казва дипломатът, като допълва: "При "возенето гратис" няма кохезия." Средствата за кохезия са субсидии от ЕС, които имат за цел да намалят икономическите и социалните различия между регионите, припомня вестникът.

Причината за това са допълнителните финансови нужди на Украйна през следващата година. Общо Киев трябва да получи още 70 милиарда евро. От тях партньори като Канада и Япония биха могли да поемат около 25 милиарда евро, докато европейците трябва да отпуснат заем в размер до 45 милиарда евро.

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