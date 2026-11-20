Двамата водещи кандидати за президент – Жан-Люк Меланшон и Марин льо Пен – вероятно ще променят позицията на Париж спрямо Киев, ако бъдат избрани

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Президентските избори във Франция се очертават като битка между популисти, които биха ограничили твърдата подкрепа на страната за Украйна, пише "Политико".

Проучванията все по-ясно показват, че фаворитката от крайната десница Марин льо Пен и кандидатът от крайната левица Жан-Люк Меланшон са на път да се класират за втория тур, за да наследят президента Еманюел Макрон следващата пролет. И двамата са критици на НАТО и са обвинявани от своите съперници, че повтарят като папагали тезите на Кремъл относно войната в Украйна.

Льо Пен, която води спор с украинския президент Володимир Зеленски относно мястото, където би могла да се състои евентуална среща, многократно е заявявала, че поради мрачните фискални перспективи на Франция страната вече не може да си позволи да изпраща финансова помощ на Киев. Меланшон пък се противопоставя на украинските удари дълбоко в руска територия. Той беше силно критикуван и за това, че подкрепи провеждането на референдум в Донбас, който да позволи на местното население да реши дали иска да бъде част от Русия или от Украйна, като се има предвид, че такова гласуване не би могло да се проведе свободно и честно на територия, която в голямата си част е под руска окупация.

"Мнозина следят много внимателно [френската] предизборна кампания и позициите на кандидатите, защото резултатът може да има дълбоко въздействие върху бъдещето на целия ни алианс и европейската сигурност", казва Марко Михелсон, председател на комисията по външни работи на естонския парламент, изразявайки загриженост, споделяна от столиците на балтийските и скандинавските държави.

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По-сдържана подкрепа за Украйна от страна на Париж би представлявала значителна промяна. Франция, единствената държава в ЕС, разполагаща с ядрено оръжие, е съпредседател на коалицията на желаещите, която се събра в Берлин в четвъртък, за да обсъди европейската подкрепа за Киев. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се включи по телефона в тази среща и остро постави под въпрос продължаващите разходи за военна подкрепа за Киев.

Париж също е ключов участник в усилията за борба с руския "сенчест флот", който транспортира петрол за продажба в нарушение на санкциите на ЕС.

В ход, който изглежда като мярка за предпазване на бъдещата финансова помощ за Украйна от въздействието на Ле Пен, германският канцлер Фридрих Мерц продължава да работи за закрепването на трайна схема за финансиране на Украйна в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Неговото предложение би изисквало квалифицирано мнозинство, а не единодушие за подобни бъдещи решения.

Ле Пен се опита да успокои Украйна по време на предизборната си кампания, като по-рано тази седмица се срещна зад затворени врати с посланика на страната във Франция. А Меланшон твърди, че го е грижа за интересите на украинския народ.

Зеленски също омаловажава рисковете. "Ще работим с когото и да избере френският народ. В крайна сметка Европейският съюз се състои от 27 държави, а не само от една", заяви той миналата седмица. "Вече сме видели какви са предизборните кампании и какво се случва след тях", допълни той.

По отношение на военната помощ за Украйна Франция изостава от държави като Швеция или Германия. Но това, което Макрон внася в преговорите, според трима европейски дипломати, е силно политическо лидерство. То рискува да изчезне при президентство на Льо Пен или Меланшон.

Един украински представител смята, че най-големите рискове са свързани с френските ангажименти по отношение на коалицията на желаещите, гаранциите за сигурност и бъдещото финансиране от ЕС. "По отношение на финансовата подкрепа [Франция] никога не е сред първите 10. Но що се отнася до разрушаването на консенсуса в Европа, това би било истинско предизвикателство", казва чиновникът.

Един дипломат от НАТО посочва, че има и друг риск за европейското единство по отношение на мирните преговори, в които французите играят голяма роля. "Когато се обсъжда европейската сигурност на преговорите, Франция играе важна роля - ще бъде трудно да се постигне обща позиция", казва той.

Париж играе ключова роля в подкрепата на украинските военни, както и в планирането на военните разположения след края на войната. Щабът на "Коалицията на желаещите" се намира във Франция от основаването й миналата година, макар че се очаква да се премести във Великобритания през следващите месеци.

"Коалицията на желаещите - това не е по наш вкус", заяви представител на партията "Национален сбор" на Льо Пен, като обясни, че вместо това партията ще се фокусира върху възстановяването на индивидуалния глас на Франция на световната сцена.

След като тази седмица разледване на "Радио Франс Интернационал" потвърди, че френски военни са присъствали на украинска територия за тренировъчни мисии, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че това се равнява на "пряко участие" в конфликта.

Заместник-министърът на отбраната на Франция Алис Руфо отхвърли обвинението. Обаче както Меланшон, така и говорителят на "Национален сбор" Лоран Жакобели повториха думите на Лавров, като предупредиха за рисковете Франция да се превърне в "съучастник" във войната.

Това разделение поставя Киев пред дилема: как да установи контакт с кандидати, които може скоро да дойдат на власт, но които открито се разграничават от позицията на сегашното правителство по отношение на Украйна.

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи заяви, че посланиците поддържат контакти с местни политици и че всички кандидати за президент на Франция са добре дошли да посетят разкъсваната от война страна и да се убедят сами.

Олександър Мережко, председател на комисията по външни отношения на украинския парламент и член на партията на Зеленски, пък заяви, че стратегията за установяване на контакти може да включва и "неформални срещи, за да се проучи обстановката".

През последните години Льо Пен се опитва да се отърве от проруския имидж на партията си, който отчасти се дължи на заем от 2014 г. от банка, свързана с Русия, и на среща през 2017 г. на Льо Пен с руския президент Владимир Путин.

Миналите коментари на Меланшон относно Русия, включително частичното приписване на отговорността за анексирането на Крим от Русия през 2014 г. на разширяването на НАТО на изток, повдигнаха въпроси относно неговата ангажираност към Киев. Гласовете както на "Национален сбор", така и на партията "Франция непокорена" в Европейския парламент сочат по-ограничено ниво на подкрепа за Украйна в сравнение с много от техните опоненти.

Опонентите на Льо Пен и Меланшон засилиха тази седмица критиките си към политиките на двамата по отношение на Украйна. Френският кандидат за президент от център-дясно Едуар Филип, който изостава от Меланшон в проучванията, обвини опонентите си, че изпитват "нездраво влечение" към Путин. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че двамата разпространяват "руска пропаганда".

Двамата кандидати обаче отхвърлят обвиненията, че повтарят темите на Кремъл и се опитват да загладят различията с Киев. Льо Пен и Зеленски си размениха покани за среща и макар Киев първоначално да осъди коментарите на Меланшон относно референдума в Донбас, украинските власти реагираха положително на опитите му да изясни изявленията си. "Видяхме също така много балансирана и премерена реакция ... от страна на Меланшон и неговия екип", заяви Тихи. Той също така изглежда подкрепя аргумента на Меланшон, че френските медии са изопачили изказванията му. "Единственото ни искане е да не се политизира въпросът за подкрепата на Украйна", казва Тихи.

Не всички обаче са толкова оптимистични. Бивш френски държавен служител, който сега работи за ЕС, казва, че украинците прилагат подход, основан на "желателно мислене", както правеха и преди встъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп за втория му мандат.

"Има част от дипломатическата общност, която все още вярва, че нещата няма да бъдат чак толкова драстични", защото Ле Пен ще смекчи позицията си спрямо Украйна, след като дойде на власт, както направи италианският премиер Джорджа Мелони, казва западноевропейски дипломат, като намеква, че "Национален сбор" може да настоява за облекчаване на санкциите срещу Москва, които страните от ЕС трябва редовно да подновяват единодушно, което означава, че едно-единствено френско вето може да ги отмени. С растящите цени на енергията поради войната на САЩ и Израел срещу Иран, връщането на руския нефт и газ може да започне да изглежда привлекателно. "Не е трудно да се предвиди къде ще се обърнат за евтин газ", казва дипломатът.

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