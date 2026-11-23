Това е и първото подобно убийство след това на Георги Марков през 1978 г.

1210 Скрийншот: YouTube

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Навършват се точно 20 години от смъртта на бившия служител на руските специални служби Александър Литвиненко. Неговото отравяне с радиоактивния изотоп полоний-210 в Лондон се превърна във втория доказан в съда случай на убийство, извършено от руските власти на територията на чужда държава (след бомбения атентат в Катар през февруари 2004 г., при който е убит чеченският деец Зелимхан Яндарбиев).

До онзи момент от десетилетия във Великобритания не е имало известен случай чужда държава да организира политическо убийство на свой опонент на британска земя. Като се изключат нападенията на Ирландската републиканска армия (ИРА), последната подобна акция е насочена срещу българския дисидент и журналист от Би Би Си Георги Марков. През септември 1978 г. той умира, след като на мост над Темза е убоден с чадър, в чийто връх е скрита капсула с отровата рицин - престъпление, за което се смятат виновни българските тайни служби и съветският КГБ.

Смъртта на 43-годишния дисидент в лондонска болница преди две десетилетия не само води до рязко охлаждане в отношенията между Москва и Лондон, но и се оказва повратен момент в отношенията на Русия със Запада и предвестник на много от трагедиите през следващите 20 години, пише Би Би Си.

Първите публични съобщения за отравянето на Литвиненко се появяват в медиите на 11 ноември 2006 г. Става дума за кратки публикации за хоспитализиран бивш офицер от ФСБ.

В кратък, около триминутен разговор, Литвиненко казва пред Би Би Си, че е в "тежко състояние след тежко отравяне". В онзи момент никой не знае с какво точно е отровен. Единственият ясен извод от разговора е, че Литвиненко подозира умишлено отравяне, свързано с професионалната му дейност - включително с факта, че е разследвал убийството на руската журналистка Анна Политковская, застреляна месец по-рано във входа на дома ѝ в Москва. Тогава никой не подозира, че само две седмици по-късно снимката на обезобразения от радиацията Литвиненко ще обиколи първите страници на всички британски вестници и ще бележи началото на нова ера в отношенията между Москва и Запада.

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Александър Литвиненко е роден през 1962 г. във Воронеж. През 1980 г. постъпва на служба във вътрешните войски на съветското МВР, а през 1988 г. става служител на Трето управление на военното контраразузнаване на КГБ. След разпадането на СССР продължава кариерата си във Федералната служба за сигурност (ФСБ), където специализира в борбата с тероризма и организираната престъпност и достига до чин подполковник.

Пътищата му с руските власти се разделят, след като през лятото на 1998 г. Владимир Путин оглавява ФСБ, а Литвиненко започва да разобличава корупцията в службата. По-късно същата година той е арестуван за превишаване на правомощията, след като заедно с колеги заявява на пресконференция, че през 1997 г. са получили заповед да убият олигарха Борис Березовски. Девет месеца по-късно е освободен от следствения арест "Лефортово", но почти веднага срещу него са повдигнати нови обвинения.

След напускането на ФСБ Литвиненко става съавтор на книгата "ФСБ взривява Русия" (по-късно забранена в Русия като екстремистка). В нея той твърди, че руските спецслужби стоят зад взривовете на жилищни сгради през есента на 1999 г., използвани като претекст за началото на Втората чеченска война и за вдигането на рейтинга на Владимир Путин преди президентските избори. Официална Москва категорично отрича тези твърдения, а те предизвикват спорове дори сред някои независими журналисти, но водят до огромен обществен резонанс.

През 2000 г. Литвиненко бяга във Великобритания, през 2001 г. получава политическо убежище, а през октомври 2006 г. - малко преди смъртта си - става британски гражданин. Впоследствие става ясно, че той е сътрудничил и на британското разузнаване МИ-6, за което е получавал хонорари.

По данни на британското разследване Александър Литвиненко е разследвал връзките на руската мафия с Испания и е имал намерение да лети до там заедно с още един бивш служител на ФСБ и свой дългогодишен познат - Андрей Луговой. По-късно Луговой се превръща в основен заподозрян по делото за убийството на Литвиненко.

Срещат се в центъра на Лондон в хотел "Милениум" на 1 ноември 2006 г. на чаша чай. На срещата присъстваше още един човек - бизнесменът Дмитрий Ковтун.

В същия ден Литвиненко се среща и с италианския експерт по сигурността Марио Скарамела в суши бара Itsu в района Пикадили, където получава документи за убийството на Политковская.

Скоро след срещата в хотела на Литвиненко му прилошава и повръща цяла нощ. Три дни по-късно е приет в болница "Барнет" със симптоми на хранително натравяне, но състоянието му стремително се влошава. На 17 ноември е преместен в болницата на Университетския колеж в Лондон, където умира шест дни по-късно - на 23 ноември 2006 г.

На следващия ден за причина за смъртта е обявено отравяне с радиоактивния изотоп полоний-210. Съдебният патологоанатом Натаниъл Кери, извършил аутопсията, я описва като "най-опасната аутопсия, провеждана някога в западния свят" - той и колегите му работят в напълно затворени защитни костюми с външно подаване на кислород.

Последва безпрецедентна полицейска операция за проследяване на радиоактивните следи. Полоний-210 е открит в хотел "Милениум", в мъжкия клуб "Абракадабра", на футболния стадион "Емирейтс" (където Луговой гледа мач между "Арсенал" и ЦСКА), в два самолета на летище "Хийтроу", в британското посолство в Москва, както и в апартамент в Хамбург, свързан с Дмитрий Ковтун. Около 700 души са проверени за радиационно облъчване, но при никого от тях не са установени сериозни признаци на отравяне.

Двумесечното разследване на Скотланд ярд води до препоръка на ръководителя на Кралската прокурорска служба сър Кен Макдоналд през май 2007 г. на Андрей Луговой да бъде повдигнато обвинение за убийство. И Луговой, и Ковтун отричат всякаква съпричастност, като Луговой твърди, че Литвиненко е бил агент на британските служби, които сами са го убили. Генералната прокуратура на Русия отказва да екстрадира Луговой, позовавайки се на конституцията.

Следва дипломатическа криза: през юли 2007 г. Великобритания и Русия си разменят експулсиране на по четирима дипломати, Лондон затяга визовия режим и прекратява сътрудничеството между спецслужбите (ограничени контакти са възобновени само около Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г.).

Въпреки това реакцията на Лондон дълго време е обект на остри критики. Доклад на британския Кралски институт за международни отношения ("Чатъм Хаус") припомня, че тогавашното лейбъристко правителство не крие желанието си да продължи обичайната търговия с Москва - през 2007 г. външният министър Дейвид Милибанд дори заявява, че "икономическата интеграция между Русия и Великобритания никога не е била по-добра".

Следващите британски кабинети също избягват да задълбочават конфликта и години наред отказват да проведат обществено разследване, за да не развалят отношенията си с Русия. Едва след дълга съдебна битка вдовицата Марина Литвиненко успява да издейства решение на Висшия съд и през юли 2014 г. Министерството на вътрешните работи обявява началото на обществено разследване, председателствано от съдията Робърт Оуен.

Слушанията започват през януари 2015 г., а на 21 януари 2016 г. Оуен представя окончателните изводи: Литвиненко не е погълнал отровата случайно или с цел самоубийство, а е бил умишлено убит от руските специални служби, като операцията е била "вероятно санкционирана" лично от президента Владимир Путин.

Москва категорично отрича обвиненията, както прави и в поне още два случая - през 2018 г., когато според британските служби бившият офицер от ГРУ Сергей Скрипал и дъщеря му са отровени в град Солсбъри с нервнопаралитичното вещество "Новичок", нанесено върху дръжката на входната врата на дома им. Двамата оцеляват след тежко лечение, но е пострадал полицай, а случайна местна жителка загива, след като попада на отровата.

Твърди се също така, че руският опозиционер Алексей Навални също е отровен с "Новичок" през август 2020 г. тогава той бе транспортиран в Германия, където в организма му бе установено наличието на отровното вещество. След лечението Навални се върна в Русия, където бе арестуван, съден и пратен в затвора. През 2024 г. Навални почина в руска наказателна колония, а през 2026 г. след анализ на биоматериал, придобит от съратници на Навални, Великобритания, Швеция, Германия, Франция и Нидерландия стигнаха до заключението, че той е бил отровен с рядката отрова епибатидин, отделяна от южноамерикански дървесни жаби.

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