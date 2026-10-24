Един от задържаните е съпруг на съдружничка на бизнесмена в строителството и спорта, семейства са били близки, полицията смята, че е открила оръжието

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Президентът на Българската федерация по таекуондо и бивш евродепутат Слави Бинев беше застрелян тази сутрин в дома си в софийския квартал "Павлово". Около час след постъпилия в 10:28 часа сигнал полицията задържа трима заподозрени с лек автомобил на 54-ия километър от автомагистрала "Тракия". Информацията за престъплението и водещата версия за битов скандал заради финансови спорове беше потвърдена официално от ръководството на МВР.

"Те са поканени в къщата на убития бизнесмен и става въпрос за неуредени финансови отношения", заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.

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Хронологията на събитията започва малко след 10:00 часа. Работник в имота на бул. "Александър Пушкин" е видял пристигането на познати на Бинев. Малко по-късно е чул изстрели и е открил тялото на бизнесмена с огнестрелни рани в областта на главата и тялото.

"Свидетел заявява, че е чул изстрел, след това забелязва трима души да се оттеглят в неизвестна посока с лека кола Лексус, моментално е обявена тревога", обясни Любомир Николов.

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Спешните медици пристигат на адреса седем минути след повикването и констатират смъртта на 60-годишния бивш спортист след три произведени изстрела. Разследващите отхвърлят тезата за професионално покушение, тъй като посетителите не са прикривали лицата си пред охранителните камери и са били чести гости на убития.

Снимка: Булфото

Неофициална информация сочи, че един от задържаните е съпруг на съдружничка на Слави Бинев в мащабни строителни проекти в София и Пловдив. Жената е и член на УС на федерацията по таекуондо. Със същия спорт, но в Турция, се занимава и нейният съпруг, един от задържаните. Този факт изяснява причината домакинът да посрещне гостите без мерки за охрана на база дългогодишни бизнес контакти между семействата.

Снимка: BulFoto

Двама от задържаните са с турски имена, а другият е с българско. Те развиват активна строителна дейност и в момента изграждат два големи жилищни комплекса в столицата.

"Малко преди да бъдат заловени, лицата изхвърлиха единия пистолет, а вторият е законно притежаван и беше открит в чантичка на един от мъжете", посочи Любомир Николов.

Криминалистите разглеждат изхвърленото оръжие като предполагаемия пистолет на стрелбата поради опита за спешното му заличаване преди полицейския кордон.

Снимка: BulFoto

В деня на смъртта си Бинев трябваше да даде старт на надпреварата с 650 участници от 10 държави заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев. След инцидента министърът отмени участието си в спортната зала.

"Официалната церемония по откриването на международния турнир под мотото Таекуондо срещу зависимости се отменя", обявиха от Министерството на вътрешните работи.

Снимка: Булфото

Това е второ убийство на предприемач от спортните среди след разстрела на Илиян Филипов в края на септември.

Следствените органи извършват финансови ревизии на търговските дружества и имотни сделки между страните. Задържаните остават в ареста за срок до 24 часа в очакване на постановление за привличане към наказателна отговорност. Назначени са балистични и дактилоскопски експертизи за иззетите оръжия, гилзи и автомобила на задържаните.

Снимка: Булфото

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