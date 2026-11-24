2868 Снимка: БТА/АР

Чуйте статията:

Основната цел на преговорите за Украйна е не просто прекратяване на огъня, а презареждане на отношенията между Русия и Европа, казва зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър пред "Ню Йорк Мегъзин".

"Главната цел не е примирието, а презареждането на отношенията между Русия и Европа, при което няма да има тази постоянна агресия. Възможно е да има начин, по който хората да могат да живеят спокойно и да правят бизнес помежду си", смята Къшнър.

Той разказва, че се е опитал да убеди украинския президент Володимир Зеленски в икономическите перспективи на Украйна след края на войната. "Опитах се да покажа на Зеленски: нека намерим начин, при който, ако успеете да спрете войната и да получите надеждни гаранции за сигурността на Украйна, ще можете веднага да се насочите към икономиката и да станете този, който ще възстанови страната", казва Къшнър.

Зетят на Тръмп смята, че публичните искания на страните не отразяват реалното състояние на нещата в преговорите. "Всеки, който е участвал в сериозни преговори, знае, че винаги се намираш на етапа "не", докато не стигнеш до "да". Максималистките позиции, които изтекоха в пресата, имат малко общо с реалните преговорни позиции или бъдещите резултати", казва той.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Последната седмица бе белязана от поредното активизиране на преговорния процес около Украйна. Руският президент Владимир Путин обсъди този въпрос с Тръмп по време на срещата им в Китай, а представителите на американския президент Къшнър и Уиткоф - със Зеленски и европейците в Берлин. В крайна сметка Тръмп обяви, че Путин иска мир, а западните медии написаха, че Вашингтон възнамерява да сложи край на войната още до края на годината. Впрочем, оптимистичните прогнози на Тръмп за войните (включително и тази с Иран) се чуват постоянно, поради което като че ли вече почти никой не им обръща внимание.

Що се отнася до европейците, то през последния месец те значително коригираха и смекчиха позицията си по отношение на преговорите с Русия. Първоначално те се съгласиха принципно да обсъдят с Москва архитектурата на европейската сигурност (преди това отказваха да го правят поне до приключването на войната). След това, съдейки по публикациите в медиите и изявленията на политиците, те уж приеха предложението на Путин да изпратят свои представители на преговори в Москва. И дори германският канцлер Мерц се изказа в подкрепа на преговорите и допусна отмяната на санкциите срещу Русия, в случай че има напредък към мира. След това също така от Париж се чуха изказвания, че европейските представители ще идат в Москва само ако бъдат допуснати до масата на преговорите. Тоест има определено колебание в мненията. Но гласове за необходимостта от диалог с Кремъл все по-често се чуват и от много други европейски политици, които по-рано заемаха твърдо антируска и проукраинска позиция.

"Европейците настояват преговорите по въпроса за Украйна да станат четиристранни, но Москва все още не разбира какъв принос биха могли да имат те към процеса на мирно уреждане", заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Путин не е предал на Тръмп и Си Цзинпин никакви документи с предложения за уреждане на украинския конфликт и гаранции за сигурност, а датите за следващия кръг от преговорите в Абу Даби все още не са определени, каза още Песков.

Според данни предимно на западните медии, Москва се е съгласила да предостави на Киев гаранции за сигурност, аналогични на член 5 от Устава на НАТО, при условие че Украйна не се присъедини към Алианса и че на украинска територия няма да бъдат разположени чуждестранни войски. Зеленски обаче в последните си изказвания продължава да настоява за членство на страната му в НАТО с въвеждането на войски на алианса след края на войната, което пък в Москва среща дори повече от раздразнение, защото руската позиция по въпроса е, че въвеждането на войски на НАТО в Украйна ще значи възобновяване на бойните действия със съответните последствия.

През последните повече от година и половина преговори основната им тема, по принцип, вече е напълно очевидна: Путин иска да получи нещо в замяна на съгласието си да спре войната. От една страна стои въпросът дали Путин настоява да получи това, което иска, в пълен обем (т.нар. "условия от Анкоридж" с изтегляне на украинските войски от Донбас, признаване поне от страна на САЩ на териториалните завоевания на Руската федерация, отмяната на всички санкции, включително европейските, промени във вътрешната политика на Украйна, споразумение с Украйна за липса на взаимни претенции една към друга след края на войната и т.н.). Или пък е готов да направи компромиси и да отстъпи в нещо.

Скептиците, чиито гласове преобладават в западните медии, твърдят, че Путин не е готов ни най-малко да отстъпи от позициите си. Други пък припомнят, че Путин иска максималното, за да получи достатъчно в процеса на преговори. Официално Путин и Кремъл заявяват, че изискването относно територията на Донбас остава в сила. Но дали наистина този пункт за тях е не просто желателен, а принципен - това може да се изясни само в хода на преговорите, ако противоположната страна (европейците и Украйна) от своя страна са готови да направят компромиси с Русия.

Ако гледната точка на Къшнър за това, че преговорите в основата си целят презареждане на отношенията между Русия и Европа, са верни, тогава позицията на САЩ е ясна - във Вашингтон по принцип са готови да предприемат широкомащабни стъпки - отмяна на санкциите, официално признаване на Крим, а може би и на други завзети територии, като руски. Въпросът е доколко Тръмп ще бъде в състояние да предприеме такива стъпки след Нова година, когато ще загуби контрол над Конгреса. Въпреки това, правомощията му в областта на външната политика все пак ще останат широки.

С европейците нещата са много по-сложни, но все пак се набелязва някакво движение от непримиримата първоначална позиция, макар последното изказване на германския канцлер Мерц, че Украйна е трябвало да бъде приета в НАТО още през 2008 г., да е далеч от точно желание за диалог с Москва.

Според последните проучвания нагласите в Германия се променят. 53% от анкетираните са против военната подкрепа за Украйна, като преди година техният дял беше 39 % (проучване на в. "Билд"). Също така следва да се отбележи, че искането за намаляване на подкрепата за Украйна не е съпроводено с нарастване на симпатиите към Русия. Едва една трета от анкетираните се обявяват за нормализиране на отношенията с Москва преди края на войната, а почти две трети смятат, че такива стъпки са преждевременни. А министърът на отбраната на Германия Борис Писториус заяви, че макар да има определена умора от войната, че това струва пари и предизвиква притеснения, че това се използва от руската пропаганда и от някои европейски страни, не трябва да се забравя, че това не е само война на Украйна срещу агресора, става дума за сигурността на Европа и "трябва да направим всичко възможно, Русия да не спечели тази война и за да настъпи възможно най-скоро траен, дългосрочен и справедлив мир за Украйна", заяви Писториус.

И така, в ЕС все по-силно се чуват гласове, че за да се сложи край на войната в Украйна, която става все по-скъпа за Европа и, освен това, в случай на ескалация заплашва да прерасне в пряк сблъсък между Русия и Европа с риск от ядрена война, трябва да се започне нормализиране на отношенията с Русия, включително отмяна на санкциите и други стъпки. А едновременно се чуват и други гласове - за недопустимостта на каквито и да било отстъпки към Москва и засега тези гласове доминират. Позицията на украинските власти е по-категорична - "никакви отстъпки спрямо Путин".

Ако се съди по различни сигнали (като тези от сочените за фаворити в кандидат президентската кампания във Франция например), позициите на привържениците на Киев в ЕС вече не са толкова еднозначно силни, колкото преди. И ако Европа, която в момента е основният донор на Украйна, прецени, че са необходими компромиси с Русия с цел прекратяване на войната - на украинските власти ще бъде изключително трудно да отхвърлят това.

Също така безспорно трябва да се има предвид, че, както обикновено се случва, когато за пореден път се появи дори и малка надежда за пробив в преговорите, настъпват събития, с помощта на които привържениците на продължаването на войната се опитват да унищожат тази надежда. Това може да се наблюдава и сега.

Последните удари по кораб в Балтийско море и потапянето на руския боен кораб на пристанището в Бенгази, Либия, които както Киев вече заяви са дело на Украйна, падането на руски ракети в Полша и последното навлизане на руски дрон във въздушното й пространство, размяната на удари по мостове (не на последно място Кримския мост и мостовете в Киев), интензивността на руските атаки срещу цивилната инфраструктура в украинските градове - са само някои от примерите. Следователно сред ключовите въпроси е и този - дали това ще окаже влияние върху позицията на основните участници в преговорите и дали може да доведе до ескалация, а отговорът е, че по-скоро да.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.