Преди шефа на федерацията по таекуондо Слави Бинев живота си загубиха президентът на "Ботев Пловдив" Илиян Филипов и един от най-големите вносители на кафе Владимир Янков

24075 Колаж: Надежда Христова, Dir.bg

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Трима крупни бизнесмени загубиха живота си у нас от чужда ръка през последните три месеца, а покушенията срещу тях, макар и без данни да са поръчкови, според Министерството на вътрешните работи, донесоха усещането за връщане във времето с две-три десетилетия назад.

Между 2000 и 2010 година бе пикът на тези престъпления, като почти всеки месец имаше убийства на знакови лица от подземния свят, именити бизнесмени и други обществени личности. От пролетта на 2021 г. до февруари 2024 г. пък станахме свидетели на нови 11 покушения, като едно от тях, макар и извършено на близо 10 000 километра от София, също бе определено като "елемент от пъзела, който се нарежда в момента в нашата страна".

И макар 2026 година да не е 1996 година, от 27 юли до днес бяха извършени три нови умишлени убийства. При различни обстоятелства и с все още неясни за обществото мотиви.

Пожар, прикриващ мъчения до смърт

Овъгленото тяло на един от най-големите вносители на кафе у нас Владимир Янков бе открито в дома му в Банкя в ранното утро на 27 юли.

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Сигналът за пламъците бе подаден в 4.14 часа в Оперативния център на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". След погасяването на огъня, обхванал втория етаж и покрива на къщата на улица "Москва" 35, пожарникарите намират в една от стаите овъгления труп на 56-годишния бизнесмен.

Ден по-късно от МВР и прокуратурата обявиха, че разследват предумишлено убийство. Според експертизата Янков е убит, а след това запален, и голяма част от следите са унищожени.

Колаж: Надежда Христова, Dir.bg

По неофициална информация дълбоките увреждания по тъканите и някои от костите показват, че бизнесменът е бил измъчван.

"Работим изключително активно. Понеже става въпрос за разследване, не мога да разкрия много, но това, което е видимо, е, че първоначалната цел не е била убийство. Това не е професионално убийство. Подходът е бил коренно различен", каза тогава вътрешният министър Иван Демерджиев.

По неофициални данни обаче сред версиите за убийството на Янков е и тази за кражба на дигитален криптопортфейл със значителни активи. При извършените два огледа вече бе установено, че във фаталната вечер бизнесменът е бил сам в къщата - шофьорът му и домакинът на имота не са били на работа, тъй като почивали през уикенда.

Владимир Янков, който на 27 август е трябвало да навърши 57 години, няма лични или фирмени дългове, няма и финансови затруднения. Той е един от най-големите вносители на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Янков има две непълнолетни деца от различни жени, на които редовно е плащал издръжки.

Разстрел под тепетата

Собственикът на една от най-големите български транспортни компании ПИМК и на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов беше убит около 1 часа на 30 септември в имот, който притежава в кв. "Христо Смирненски" в Пловдив. Предприемачът бе прострелян с един куршум под окото пред асансьора във входа на жилищната кооперация, в която живее основната свидетелка и негова близка - 30-годишната Людмила Рачева.

Часове по-късно 51-годишният рецидивист Славчо Мегеров бе задържан в София и му бе повдигнато обвинение за умишленото убийство на Филипов.

На 4 октомври състав на Окръжния съд в града под тепетата наложи на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение, въпреки липсата на преки доказателства. Дни по-късно арестът на Мегеров бе потвърден и от апелативните магистрати.

По време на съдебните заседания от прокуратурата обявиха, че между Филипов и Мегеров е имало неуредени финансови взаимоотношения, като версиите включват не само залози за черно тото, но и строителство. Задържаният и жертвата били съдружници, но Мегеров излязъл от съдружието и по този повод е трябвало да има плащане на пари.

Колаж: Надежда Христова, Dir.bg

Куршум и за Слави Бинев

В 10.18 часа днес на тел. 112 е получен сигнал за умишленото убийство на президента на Българската федерация по таекуондо, бивш спортист, бизнесмен от прехода и политик от различни формации Слави Бинев.

Пристигналите на място медици само констатират смъртта на 60-годишния мъж, който е прострелян в тялото и в главата. Малко по-късно от МВР съобщиха, че няма данни убийството да е с поръчков характер, а е извършено в резултат на неуредени финансови отношения. В дома на Слави Бинев е имало трима мъже, един от които е съпруг на негова дългогодишна съдружничка в строителния бизнес и спорта.

Между домакина и гостите избухнал остър спор заради неуредени парични сметки, прераснал във физическа саморазправа и произвеждане на изстрели.

Тримата мъже са арестувани в джип "Лексус" на 54-ия км на магистрала "Тракия" в посока Пловдив, близо до тунел "Траянови врата". "Малко преди задържането лицата изхвърлиха единия пистолет, а вторият е законно притежаван и беше открит в чантичка на един от мъжете", съобщи на брифинг главен секретар Любомир Николов.

Снимка: Булфото

Задържаните ще бъдат конвоирани в София, където ще останат в ареста за 24 часа. В този срок прокуратурата трябва да обяви ще повдигне ли обвинения, на колко от задържаните и по какви текстове от Наказателния кодекс.

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