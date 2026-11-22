Трима бивши министри влизат в "правителството на съдебната власт"
12 съдии, 4 прокурори, 3 адвокати, 2 преподаватели и един следовател в новия ВСС
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9 години и 2 месеца след като настоящият Висш съдебен съвет започна да работи и над 4 години след изтичане на мандата му беше избран нов състав.
Съдебна власт
Вчера следователите предпочетоха Петко Петков пред Бойко Атанасов, с което процедурата беше завършена. В петък Народното събрание избра с квалифицирани мнозинства от минимум 160 гласа 11-те от своята квота. На 25 октомври изборите за своите 4 представители направиха прокурорите, на 8 ноември за своите 5 - съдиите, и двете гилдии на балотажи.
Председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главният прокурор влизат по право в 25-членното "правителство на съдебната власт".
След изтичането на седемдневния срок за обжалване на вота на следователите, изборът на новия състав на ВСС ще бъде обнародван в "Държавен вестник". Очаква се кадровиците да проведат първото си заседание в началото на декември.
Първите им основни задачи ще бъдат да изберат редовен главен прокурор, какъвто няма от 15 юни 2023 г. след отстраняването на Иван Гешев и на редовен председател на Върховния административен съд, какъвто няма от 22 ноември 2024 г., когато изтече 7-годишният мандат на Георги Чолаков. Вакантен е и постът директор на Националната следствена служба, след като Борислав Сарафов подаде оставка през май.
12 членове на новия ВСС са съдии, 4 - прокурори, 3 - адвокати, 2 - преподаватели и един следовател.
Това е разпределението спрямо досегашните им роли, като някои имат предишен опит и в други. Например Андрей Янкулов от 6 години е адвокат, но преди това беше прокурор. Проф. Веселин Вучков е преподавател в Академията на МВР и в Нов български университет, но е започнал кариерата си като стажант съдия и е работил като следовател.
Те са двама от петимата в новото "правителство на съдебната власт", които преди това са били в Министерския съвет - трима министри и две заместнички.
Янкулов беше вицепремиер и министър на правосъдието в служебното правителство с премиер Андрей Гюров. Преди това беше заместник в друг служебен кабинет - "Близнашки" и в редовния "Борисов 2".
Във ВСС влиза и заместничката му като министър Таня Радуловска, която е бивш председател на Съюза на съдиите в България. Другият бивш зам.-министър на правосъдието е Красимира Филипова, която зае мястото на Янкулов, когато той подаде оставка в "Борисов 2". Тя е била и на най-висок пост в съдебната власт от всички нови съдебни кадровици - зам.-главен прокурор при Гешев.
Вучков беше зам.-министър в първото правителство на ГЕРБ и министър в първата година на второто, след което подаде оставка поради несъгласие с кадровата политика на премиера в министерството и в службите. Той е единственият сред новите съдебни кадровици с опит от малко над година и като депутат в 42-рото НС, беше избран и в следващия парламент.
Третият ексминистър във ВСС ще е Емил Дечев, който ръководеше МВР в кабинета "Гюров". Преди това беше зам.-министър на правосъдието в редовното правителство с премиер Кирил Петков, в двете служебни на Гълъб Донев и в редовното на Николай Денков.
Ето кои са всички в новия ВСС и с по колко гласа в парламента и в изборите по гилдии бяха излъчени.
КВОТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
За Съдийската колегия
Емил Дечев (167 гласа)
Завършил е право в Софийския университет и влиза в системата през 1997 г. като следовател. Дългогодишен наказателен съдия в Софийския градски съд, бивш заместник-министър на правосъдието и бивш служебен министър на вътрешните работи в кабинета "Гюров".
Иван Ранчев (226 гласа)
Граждански съдия в Апелативен съд - Пловдив от 2008 г. Преди това е работил като следовател и военен следовател.
Калин Баталски (225 гласа)
Дългогодишен съдия и председател на Окръжен съд - Перник (избран за втори мандат през 2024 г.). Кариерата му започва като съдия-изпълнител, а по-късно е съдия и председател на Районен съд - Радомир.
Петьо Славов (226 гласа)
Завършил е право в СУ и от 2003 г. практикува като адвокат в Софийската адвокатска колегия. Член е на Управителния съвет на Асоциация "Прозрачност без граници".
Таня Радуловска-Мадамжиева (189 гласа)
Възпитаник на СУ, работила като съдия в Софийския районен съд от 2005 до 2018 г., след което става адвокат. Била е председател на УС на Съюза на съдиите в България (2012-2014 г.) и заместник-министър на правосъдието.
Цветко Лазаров (226 гласа)
Граждански съдия в Софийския апелативен съд от 2008 г.. Преди това е правораздавал в Софийския окръжен съд, Районен съд - Благоевград и Районен съд - Сливница, на който е бил и председател.
За Прокурорската колегия
Андрей Янкулов (203 гласа)
Завършил е право в СУ, бивш прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура. Впоследствие работи като адвокат, правен експерт в Антикорупционния фонд и служебен министър на правосъдието.
Веселин Вучков (227 гласа)
Юрист и преподавател (професор по наказателен процес) в Академията на МВР и Нов български университет. В края на 90-те години е бил следовател в София, а по-късно е заемал постовете заместник-министър и министър на вътрешните работи.
Екатерина Салкова Гетова (227 гласа)
Завършила е право в СУ, учен и преподавател по наказателно право в Института за държавата и правото при БАН (доцент).
Иван Калибацев (226 гласа)
Завършил е право в ЮЗУ "Неофит Рилски" през 2002 г.. Дългогодишен съдия в Районен съд - Пловдив и бивш административен ръководител на същия съд.
Красимир Комсалов (226 гласа)
Завършил е право в Пловдивския университет. Дългогодишен съдия, избран за председател на Окръжен съд - Пазарджик през есента на 2025 г.
ПРОФЕСИОНАЛНИ КВОТИ
Квота на съдиите
Мария Терзийска (892 гласа)
Заместник-председател на Окръжен съд - Варна с над 26 години стаж в съдебната система, изцяло преминал във Варна.
Светлана Калинова (778 гласа)
Завършила е право в СУ през 1990 г., има над 30 години съдийски стаж. От 2003 г. е съдия в Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и член на аналитичното му звено.
Даниела Александрова (689 гласа)
Дългогодишен съдия и заместник-председател на Софийския районен съд.
Васил Петков (681 гласа)
Съдия във Военно-апелативния съд с дългогодишен опит във военното правораздаване.
Веселка Златева-Кожухарова (671 гласа)
Има 28 години юридически стаж в системата, от които над 12 години е председател на Административен съд - Пазарджик.
Емилия Василева (659 гласа)
Дългогодишен съдия в Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).
Квота на прокурорите
Пламен Петков (556 гласа)
Прокурор в Софийската районна прокуратура.
Ивайло Илиев (496 гласа)
Прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил, работил и като национален представител в Евроджъст, един от учредителите на реформаторското Националното сдружение на българските прокурори.
Ивайло Ангелов (491 гласа).
Прокурор в Апелативна прокуратура - София, бивш ръководител на закритата Апелативна специализирана прокуратура.
Красимира Филипова (442 гласа)
Прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП), бивш заместник-главен прокурор и бивш заместник-министър на правосъдието.
Квота на следователите
Петко Петков (323 гласа).
Дългогодишен следовател в специализиран отдел "Криминален" на Националната следствена служба (НСлС).