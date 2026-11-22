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9 години и 2 месеца след като настоящият Висш съдебен съвет започна да работи и над 4 години след изтичане на мандата му беше избран нов състав.

Вчера следователите предпочетоха Петко Петков пред Бойко Атанасов, с което процедурата беше завършена. В петък Народното събрание избра с квалифицирани мнозинства от минимум 160 гласа 11-те от своята квота. На 25 октомври изборите за своите 4 представители направиха прокурорите, на 8 ноември за своите 5 - съдиите, и двете гилдии на балотажи.

Председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главният прокурор влизат по право в 25-членното "правителство на съдебната власт".

След изтичането на седемдневния срок за обжалване на вота на следователите, изборът на новия състав на ВСС ще бъде обнародван в "Държавен вестник". Очаква се кадровиците да проведат първото си заседание в началото на декември.

Първите им основни задачи ще бъдат да изберат редовен главен прокурор, какъвто няма от 15 юни 2023 г. след отстраняването на Иван Гешев и на редовен председател на Върховния административен съд, какъвто няма от 22 ноември 2024 г., когато изтече 7-годишният мандат на Георги Чолаков. Вакантен е и постът директор на Националната следствена служба, след като Борислав Сарафов подаде оставка през май.

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12 членове на новия ВСС са съдии, 4 - прокурори, 3 - адвокати, 2 - преподаватели и един следовател.

Това е разпределението спрямо досегашните им роли, като някои имат предишен опит и в други. Например Андрей Янкулов от 6 години е адвокат, но преди това беше прокурор. Проф. Веселин Вучков е преподавател в Академията на МВР и в Нов български университет, но е започнал кариерата си като стажант съдия и е работил като следовател.

Те са двама от петимата в новото "правителство на съдебната власт", които преди това са били в Министерския съвет - трима министри и две заместнички.

Янкулов беше вицепремиер и министър на правосъдието в служебното правителство с премиер Андрей Гюров. Преди това беше заместник в друг служебен кабинет - "Близнашки" и в редовния "Борисов 2".

Във ВСС влиза и заместничката му като министър Таня Радуловска, която е бивш председател на Съюза на съдиите в България. Другият бивш зам.-министър на правосъдието е Красимира Филипова, която зае мястото на Янкулов, когато той подаде оставка в "Борисов 2". Тя е била и на най-висок пост в съдебната власт от всички нови съдебни кадровици - зам.-главен прокурор при Гешев.

Вучков беше зам.-министър в първото правителство на ГЕРБ и министър в първата година на второто, след което подаде оставка поради несъгласие с кадровата политика на премиера в министерството и в службите. Той е единственият сред новите съдебни кадровици с опит от малко над година и като депутат в 42-рото НС, беше избран и в следващия парламент.

Третият ексминистър във ВСС ще е Емил Дечев, който ръководеше МВР в кабинета "Гюров". Преди това беше зам.-министър на правосъдието в редовното правителство с премиер Кирил Петков, в двете служебни на Гълъб Донев и в редовното на Николай Денков.

Ето кои са всички в новия ВСС и с по колко гласа в парламента и в изборите по гилдии бяха излъчени.

КВОТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

За Съдийската колегия

Емил Дечев (167 гласа)

Снимка: БТА

Завършил е право в Софийския университет и влиза в системата през 1997 г. като следовател. Дългогодишен наказателен съдия в Софийския градски съд, бивш заместник-министър на правосъдието и бивш служебен министър на вътрешните работи в кабинета "Гюров".

Иван Ранчев (226 гласа)

Снимка: БТА

Граждански съдия в Апелативен съд - Пловдив от 2008 г. Преди това е работил като следовател и военен следовател.

Калин Баталски (225 гласа)

Снимка: БТА

Дългогодишен съдия и председател на Окръжен съд - Перник (избран за втори мандат през 2024 г.). Кариерата му започва като съдия-изпълнител, а по-късно е съдия и председател на Районен съд - Радомир.

Петьо Славов (226 гласа)

Снимка: БТА

Завършил е право в СУ и от 2003 г. практикува като адвокат в Софийската адвокатска колегия. Член е на Управителния съвет на Асоциация "Прозрачност без граници".

Таня Радуловска-Мадамжиева (189 гласа)

Снимка: БТА

Възпитаник на СУ, работила като съдия в Софийския районен съд от 2005 до 2018 г., след което става адвокат. Била е председател на УС на Съюза на съдиите в България (2012-2014 г.) и заместник-министър на правосъдието.

Цветко Лазаров (226 гласа)

Снимка: БТА

Граждански съдия в Софийския апелативен съд от 2008 г.. Преди това е правораздавал в Софийския окръжен съд, Районен съд - Благоевград и Районен съд - Сливница, на който е бил и председател.

За Прокурорската колегия

Андрей Янкулов (203 гласа)

Снимка: БТА

Завършил е право в СУ, бивш прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура. Впоследствие работи като адвокат, правен експерт в Антикорупционния фонд и служебен министър на правосъдието.

Веселин Вучков (227 гласа)

Снимка: БТА

Юрист и преподавател (професор по наказателен процес) в Академията на МВР и Нов български университет. В края на 90-те години е бил следовател в София, а по-късно е заемал постовете заместник-министър и министър на вътрешните работи.

Екатерина Салкова Гетова (227 гласа)

Снимка: БТА

Завършила е право в СУ, учен и преподавател по наказателно право в Института за държавата и правото при БАН (доцент).

Иван Калибацев (226 гласа)

Снимка: БТА

Завършил е право в ЮЗУ "Неофит Рилски" през 2002 г.. Дългогодишен съдия в Районен съд - Пловдив и бивш административен ръководител на същия съд.

Красимир Комсалов (226 гласа)

Снимка: БТА

Завършил е право в Пловдивския университет. Дългогодишен съдия, избран за председател на Окръжен съд - Пазарджик през есента на 2025 г.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВОТИ

Квота на съдиите

Мария Терзийска (892 гласа)

Снимка: ВСС

Заместник-председател на Окръжен съд - Варна с над 26 години стаж в съдебната система, изцяло преминал във Варна.

Светлана Калинова (778 гласа)

Снимка: БТА

Завършила е право в СУ през 1990 г., има над 30 години съдийски стаж. От 2003 г. е съдия в Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и член на аналитичното му звено.

Даниела Александрова (689 гласа)

Снимка: ВСС

Дългогодишен съдия и заместник-председател на Софийския районен съд.

Васил Петков (681 гласа)

Снимка: БТА

Съдия във Военно-апелативния съд с дългогодишен опит във военното правораздаване.

Веселка Златева-Кожухарова (671 гласа)

Снимка: Административен съд - Пловдив

Има 28 години юридически стаж в системата, от които над 12 години е председател на Административен съд - Пазарджик.

Емилия Василева (659 гласа)

Снимка: БТА

Дългогодишен съдия в Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Квота на прокурорите

Пламен Петков (556 гласа)

Снимка: ВСС

Прокурор в Софийската районна прокуратура.

Ивайло Илиев (496 гласа)

Снимка: БТА

Прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил, работил и като национален представител в Евроджъст, един от учредителите на реформаторското Националното сдружение на българските прокурори.

Ивайло Ангелов (491 гласа).

Снимка: БТА

Прокурор в Апелативна прокуратура - София, бивш ръководител на закритата Апелативна специализирана прокуратура.

Красимира Филипова (442 гласа)

Снимка: БТА

Прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП), бивш заместник-главен прокурор и бивш заместник-министър на правосъдието.

Квота на следователите

Петко Петков (323 гласа).

Снимка: БТА

Дългогодишен следовател в специализиран отдел "Криминален" на Националната следствена служба (НСлС).

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.