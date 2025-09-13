Българското образование е изправено пред системна криза. Нов анализ на резултатите от държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература, комбиниран с разговори с директори и преглед на международните изследвания, показва, че слабите училища са навсякъде, обхващат голям брой ученици и са с хронично лоши резултати. Въпреки това опитът показва, че има примери за подобрение и възможности за конкретни добри практики.

Постоянно слаби резултати - по випуски и през годините

Зрелостниците в над 200 училища в страната постигат среден резултат под "Среден 3,00" на ДЗИ по български език и литература през 2025 г. В най-тежките случаи, в близо 20 училища, всички зрелостници получават кръгли двойки - средният резултат е "Слаб 2,00", което означава, че нито един ученик не е показал дори базова грамотност.

Анализът проследява и представянето на същите училища две години по-рано, когато учениците са били в 10. клас. Тогава резултатите им на националното външно оценяване също са катастрофални: в нито едно от 20-те най-големи слаби училища средният резултат не е над една трета от максималния брой точки. Това доказва, че проблемът не е внезапен, а хроничен и дълбоко вграден в учебния процес.

Не е случайно и че в значителна част от тези училища през 2025 г. не е избран директор, защото няма кандидат или не е одобрен нито един такъв. "Това са ученици, които не ходят на училище и нищо не може да се направи" - признава с примирение директор на едно от училищата с кръгли двойки при всички завършващи. Така се затваря порочен кръг: липсата на качествени резултати прогонва и потенциалните ръководители, които имат способност и желание да подобрят средата.

Те са навсякъде - в столицата, в големи и малки градове, в селата

Мит е, че слабите училища се намират само в малки и отдалечени населени места. Анализът показва, че училища с резултат под "Среден 3,00" има във всяка една област и във всякакви населени места - в села, в малки и големи градове, включително и в София. Сред тях има и големи гимназии с по близо сто зрелостници годишно. Това означава, че кризата е национална и системна, а не регионален феномен.

И все пак - има надежда

На фона на мрачната статистика има и светли примери. Няколко училища успяват да повишат средния си резултат по БЕЛ с повече от една единица за последните три години. Интервютата с директорите им показват ключовите фактори: ясна управленска визия, дисциплина и контрол върху присъствията, задължителни консултации, модерна среда и активно партньорство с родителите.

Тези успешни практики съвпадат с изводите от международните изследвания: индивидуализирано обучение, допълнителни часове за изоставащи ученици, внимателно управление на училищната среда и социално-емоционална подкрепа са ключови за трайно подобрение.

Какво трябва да се направи

Данните, практиката и международният опит позволяват извеждането на ясни препоръки:

  • Закриване на най-малките училища (с под 5 зрелостници - веднага) и хронично слаби резултати - там липсва реална образователна среда.
  • Смяна на ръководствата и командироване на учители в училища, които години наред показват слаби резултати.
  • Засилване на контрола върху посещаемостта - редовното присъствие е ключово не само за усвояването на материала, но и за откъсването на децата от неблагоприятна семейна и общностна среда.
  • Гъвкавост за учителите по БЕЛ в слабите училища - да могат да адаптират преподаването към реалните нужди на учениците, дори ако това означава да се върнат към базово ограмотяване.
  • Национална карта на слабите училища, която да следи резултатите и да позволява ранна намеса.

***

Пълен текст на изследването на Института за пазарна икономика (ИПИ) "Образование без цел" ще намерите ТУК >>

ИЗБРАНО
Карлос Алкарас излиза с бившата на гръцкия принц Константин Лайф
Карлос Алкарас излиза с бившата на гръцкия принц Константин
13066
Траур в Русия: Отиде си "най-силният човек на планетата" Корнер
Траур в Русия: Отиде си "най-силният човек на планетата"
20486
Съдът на ЕС определи изгарянето на дърва за отопление и производство на енергия като "зелена дейност" Бизнес
Съдът на ЕС определи изгарянето на дърва за отопление и производство на енергия като "зелена дейност...
103979
Технополис започва да приема предварителни поръчки за новите модели iPhone 17 IT
Технополис започва да приема предварителни поръчки за новите модели iPhone 17
21765
Вижте кой спечели билети за приказната магия на "Аладин" на живо със "Симфониета София" Impressio
Вижте кой спечели билети за приказната магия на "Аладин" на живо със "Симфониета София"
727
В огромния и празен нов курорт на Северна Корея Trip
В огромния и празен нов курорт на Северна Корея
14503
"Пилешка сол", или как да направите пържените картофки още по-неустоими Вкусотии
"Пилешка сол", или как да направите пържените картофки още по-неустоими
1289