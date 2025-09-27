Пътуваща изложба на Националния политехнически музей, озаглавена "Техниката около нас по време на народната власт", представя интересни експонати и свидетелства за развитието на техниката през този период.

"Техниката около нас по времето на народната власт" е естествено продължение на вече добре познатата и успешна мобилна експозиция "Техниката у дома през първата половина на ХХ век", обясняват от музея. Мобилната изложба тематично е фокусирана върху техниката в домовете и в канцелариите/служебните кабинети и помещения.

Изложбата обогатява познанията на днешните публики (особено на по-младите) за ежедневния живот в България през втората половина на ХХ век - до периода на промените, започнали след 10 ноември 1989 г., казаха още от Националния политехнически музей. 

Включените предмети са разделени тематично по следния начин: кухненски уреди, домашна прожекционна техника, детски играчки с технически характер, видео и фото техника, звукозаписващи и звукопроизвеждащи уреди, телефони, пишещи машини, компютърна и периферна техника.

Ако желаят, посетителите имат възможност и за пряко участие в изложбата. По-възрастните - да запишат собствените си (или тези на близките си хора) интересни лични истории в специално подготвен за целта "Споменик", а децата и учениците могат да попълнят забавната "тетрадка-лексикон", която представя живота на техните връстници във времето, в което са се носели чавдарски и пионерски връзки, казаха още от музея.

В момента пътуващата изложба е в Плевен. Експозицията е представена в Първо изложбено фоайе на Историческия музей.

