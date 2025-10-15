Губещи са само гражданите на двете страни, които бяха превърнати в заложници по време на конфликта

Шумният конфликт между Русия и Азербайджан, който продължаваше от края на миналата година, неочаквано приключи. На 9 октомври 2025 г. президентите на двете страни Владимир Путин и Илхам Алиев проведоха лична среща на срещата на върха в Душанбе, където руският лидер публично призна ролята на руската противовъздушна отбрана в катастрофата на самолета на Azerbaijan Airlines през декември 2024 г. Алиев прие извиненията, както и обещанията да се изплатят обезщетения и да се накажат виновните, и призна конфликта за изчерпан.

Противопоставянето, което изненада мнозина с острата критика на Баку към Москва, приключи с учудваща бързина и лекота. Въпреки дипломатическата риторика и многобройните арести на граждани на двете страни, и двете страни се стараеха да държат конфликта в необходимите рамки и да не позволят той да засегне области, които са наистина важни за тях. Това им позволи да приключат бързо въпроса, веднага след като политическите дивиденти от него бяха събрани.

Между риториката и същността

На срещата с Алиев руският президент поднесе извинения, но по свой собствен начин. Путин призна, че самолетът на AZAL е катастрофирал в резултат на действията на руските противовъздушни сили, и се извини за това, че "инцидентът е станал в небето над Русия", но все пак прехвърли крайната вина на Украйна и нейните дронове, летящи в близост.

Нещо повече, за да подчертае допълнително, че Русия е свързана с трагедията само косвено, руският лидер се позова на "технически неизправности" в работата на противовъздушната отбрана и на факта, че ракетите не са ударили самолета директно, а са избухнали на няколко метра от него.

Тези оправдания прозвучаха повече от странно - ракетите на комплекса "Панцир С1", които са използвани при отблъскването на нападението, работят точно по този начин: избухват в близост до целта и я обсипват с шрапнели. Но за Путин очевидно беше по-важно да смекчи собствените си извинения, прехвърляйки отговорността, а на Алиев не му трябваше нищо повече.

Азербайджанският президент благодари на колегата си за личния контрол върху разследването (въпреки че Путин призна, че се е запознал с него "преди два дни"), завери, че "от самото начало" не се е съмнявал в обективността на руското разследване, и изрази надежда, че получените обяснения "ще бъдат приети положително от азербайджанското общество".

Президентите приключиха конфликта с взаимно удовлетворение.

Съдбата на заложниците

От самото начало на конфликта между Баку и Москва беше ясно, че страните ще се опитат да действат така, че да не засягат наистина важни и болезнени въпроси в отношенията си. Вместо това ударите бяха нанесени по гражданите на другата страна, чието благополучие и двата режима не ценят особено високо.

Конфликтът достигна най-високата си точка през юни-юли 2025 г., когато в Екатеринбург руските специални сили задържаха повече от десет азербайджанци в рамките на старо наказателно дело. Скоро двама от задържаните починаха, най-вероятно в резултат на изтезания.

Баку отговори с ареста на журналисти от кремълското издание Sputnik, както и на няколко руски граждани, обвинени в киберизмама и контрабанда на наркотици. Москва отговори на това с арести и депортации на лидери на азербайджанската диаспора в Русия.

Не може да се каже, че оттогава подходът на руските служби към азербайджанците се е смекчил. Буквално ден преди срещата на президентите в Душанбе в социалните мрежи се появи видео, на което се вижда как на летище Жуковски край Москва трима граждани на Азербайджан са задържани вече трети ден, без да им се дава дори храна. Но Путин и Алиев предпочетоха да не споменават нито този, нито други подобни епизоди по време на своята помирителна среща.

Засега от затворите са излезли само най-важните за двата режима пострадали: главният редактор на "Sputnik Азербайджан" Игор Картавих в Баку, а в Москва - бившият директор на Театъра на сатирата Мамедали Агаев, обвинен в измама.

Възможно е останалите арестувани да бъдат освободени по-късно. А може би и не, или не всички. Защото кризата между Баку и Москва ясно показа, че и двата режима с готовност превръщат гражданите си в заложници, но те им трябват само като повод да засилят конфликта.

Конфликт в рамки

В общи линии, спорът с Москва приключи точно така, както искаше Алиев. Азербайджанските държавни медии нарекоха случилото се триумф на президента, представяйки срещата така, сякаш лидерът на "свръхдержавата" се е навел и се е извинил пред президента на Азербайджан.

Ясно е, че това е пропагандно преувеличение, но Алиев наистина успя да извлече максимална полза от случилото се. През месеците на конфликта той се показа като независим лидер, отърва се от образа на съюзник на Русия, подобри имиджа си пред Запада, въпреки продължаващите репресии, и укрепи авторитета си в страната.

За Европейския съюз темата за правата на човека в Азербайджан остана на заден план. В конфликта с Русия Алиев успя да се представи като съюзник на Украйна, да парафира мирен договор с Армения във Вашингтон и да проведе редица срещи с европейски лидери.

По време на тристранната среща на върха с Тръмп страните се споразумяха да прокарат транзитен маршрут през територията на Армения от Баку до Нахичеван без руско участие, което затвърди спада на влиянието на Москва в Южен Кавказ. Азербайджан сключи и газови договори с няколко страни от ЕС и планира да купи нефтопреработвателен завод в Италия.

В Баку на посещение дойде комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос, която се договори за създаването на работна група за укрепване на икономическото сътрудничество между Европейския съюз и Азербайджан. При това въпросът за освобождаването на политическите затворници, чийто брой вече наближава четиристотин, не беше повдиган.

Многобройните успехи в отношенията със Запада бяха допълнени с вътрешнополитически бонуси. За азербайджанското общество конфронтацията с Русия трябваше да покаже растежа на международния престиж на страната и да засили чувството за национална гордост.

Прагматиката на Кремъл

Докато Алиев печелеше точки в страната и на международната арена, Москва предпочете да не му пречи, тъй като това не засягаше наистина важни за нея въпроси. В продължение на няколко месеца Баку отправяше обвинения към Кремъл, демонстративно изразяваше подкрепата си за Украйна, а в азербайджанските медии се чуваха предложения за доставка на военна помощ на Киев. Но Русия в отговор мълчаливо чакаше Алиев да получи всички репутационни дивиденти и да се върне към предишното сътрудничество.

За Русия беше по-важно да запази икономическото си сътрудничество с Азербайджан, чиято роля рязко нарасна след налагането на многобройните западни санкции срещу Москва. А именно върху икономиката конфронтацията, при цялата си шумност, не оказа никакво влияние.

Коридорът "Север - Юг", свързващ Русия с Иран и Индия през Азербайджан, продължи да функционира, товарният поток между двете страни през първото полугодие на 2025 г. се увеличи с 13%, а двустранната търговия успешно нарасна с двуцифрени темпове през най-напрегнатите месеци на конфронтацията. Баку дори не заплаши да се присъедини към западните санкции. Още на 13 октомври се състоя тристранна среща на делегациите на Азербайджан, Русия и Иран, на която се обсъди улесняването на транзита на товари по маршрута "Север - Юг".

През целия конфликт азербайджанските власти действаха старателно, за да не преминат червените линии на Кремъл и да не нанесат случайно такава "обида", на която Путин би трябвало да отговори. В Баку не забравяха, че в икономическо отношение Азербайджан зависи от Русия много повече, отколкото обратното.

В крайна сметка никой не остана в загуба. Алиев спечели репутационни ползи и сложи край на "конфликта" в момента, в който разбра, че повече ме може да постигне. Путин пък успя сравнително бързо и безболезнено да приключи инцидента със сваления самолет.

Сега двете страни вероятно ще живеят така, сякаш нищо не се е случило. На неформалната среща на лидерите на страните от ОНД в Душанбе Алиев прегърна Путин, докато с останалите президенти се ограничи до ръкуване. А Путин изобщо заяви, че случилото се между Баку и Москва не е било конфликт, а само "криза на емоциите".

Губещи останаха само гражданите на двете страни, които бяха превърнати в заложници по време на конфликта - пребити, убити и все още в затвора. Но тяхната съдба никога не е била приоритет нито за Москва, нито за Баку.

