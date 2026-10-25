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Първите самостоятелни избори за държавен глава от две десетилетия насам преминаха при рекордно слаб интерес - едва 16,04% официална активност към 16:00 ч. (срив с над 8% спрямо 2021 г.), умора сред избирателите и категорични прогнози на социолозите за неизбежен балотаж следващата неделя.

Основните претенденти за "Дондуков" 2 гласуваха още сутринта с различни послания. Илияна Йотова и Кирил Вълчев призоваха за мир, подем, стабилност и преодоляване на разделението. Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха гласа си за бъдещето на децата, европейския път на страната и честна работа на МВР. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин настояха за независима България и защита на националните приоритети. Радостин Василев обяви, че гласува срещу покровителството над наркоразпространението и чуждопоклоничеството, Ивелин Михайлов призова да не се вярва на социолозите и предупреди за нови опасности след убийството на Слави Бинев, а Иван Христанов подчерта вота си за ред, справедливост и пресичане на корупцията.

Своя вот упражниха и водещите държавни фигури и партийни лидери. Премиерът Румен Радев призова за масово гласуване и предупреди, че опитите на олигархията да запази контрол раждат престъпления, но държавата си връща позициите. Съпредседателят на ПП Асен Василев поиска президент, от когото българите няма да се срамуват, а лидерите на ДБ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев настояха държавният глава да бъде институционален коректив с твърда евроатлантическа линия в ЕС и НАТО. Крум Зарков от БСП гласува за сигурност в условия на криза. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с актива си и лаконично обяви, че "непоискана подкрепа на никого не дава", а лидерът на ИТН Слави Трифонов не взе участие във вота.

Денят бе белязан от над 210 сигнала в МВР за изборни нарушения (предимно за купуване на гласове) и безпрецедентен бойкот в община Белица, където в селата Лютово и Кузьово урните останаха празни в знак на протест срещу ареста на кмета Радослав Ревански. Не липсваха и куриози - питбул нахлу в изборна секция в Казанлък, шапка със символа "Z" предизвика бой в пловдивския район "Тракия", а парчета от таван се срутиха върху комисия в село Жълт бряг.

Машинният вот премина спокойно, като едва в единични секции се премина към хартиени бюлетини заради технически дефекти.

Всички снимки от изборния ден ВИЖТЕ ТУК >>>

Вижте как се разви изборният ден:

19:25

Първият тур е на път към най-ниската активност в историята на президентските избори

Най-много са излезли да гласуват при вота през 1992 година - над 75%, когато държавен глава стана д-р Желю Желев



18:10

Парчета от тавана паднаха в изборна секция в твърдишкото село Жълт бряг

Към мястото незабавно са насочени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната

Инцидент е възникнал в изборна секция в село Жълт бряг, община Твърдица, където по време на изборния ден са паднали парчета от тавана в помещението, в което се намира секционната избирателна комисия. Това съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) - Сливен Петър Тодоров, цитиран от БТА.

Към мястото незабавно са насочени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната, като е уведомен и кметът на населеното място.

Предстои на място да бъде извършена преценка на състоянието и безопасността на помещението, както и да бъде взето решение дали изборният процес може да продължи в същата секция или ще се наложи преместването ѝ в друго подходящо помещение.

Приоритет е гарантирането на безопасността на членовете на СИК и на избирателите, без да се допуска неоправдано възпрепятстване на изборния процес, посочват от РИК.

18:06

Жителите на село край Белица бойкотираха вота заради кмета Ревански, нито един човек не е гласувал

В съседното село Кузьово ситуацията е сходна - един гласувал жител и трима членове на комисията

17:58

Обявиха последни резултати преди официалните

Канал в YouTube продължава да изнася данни за гласуването



17:48

Борисов гласува "защото е длъжен": Хората не виждат обединител на нацията

Борисов гласува "защото е длъжен": Хората не виждат обединител на нацията





Снимка: Булфото

17:29

Нито един жител в село Лютово - община Белица, не е гласувал към 15:30 часа

Бойкотирали изборите заради кмета Ревански





Прецедент в село Лютово, община Белица, нито един жител не е гласувал до момента в единствената секция в селото, предава БНТ. Към 15:30 часа урната е празна. Нито един от 158-те имащи право на глас хора не е упражнил правото си на вот. Членовете на комисията също не са гласували. Дали ще го направят, казват, че все още не са решили и "имат право на личен избор".



В секцията коментираха, че хората бойкотират изборите заради задържането на кмета на Белица Радослав Ревански. В съседното село Кузьово ситуацията е сходна - един гласувал жител и трима членове на комисията. Председателят на СИК казва, че няма да гласува в знак на протест срещу задържането на Ревански.

17:16

Между 1 и 4% са гласували към 14 ч. в ромския квартал на Хасково

Рекордно ниска активност отчетоха в секциите в начално училище "Георги Сава Раковски"

17:04

217 сигнала за нарушаване на изборното законодателство в МВР към 15:00 ч.

Общо 165 сигнала са за купуване на гласове, 12 за неправомерна агитация, един за корпоративен вот и 39 за други нарушения, свързани с изборния процес

Получени са 217 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите в Министерството на вътрешните работи (МВР) към 15:00 часа, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Общо 165 сигнала са за купуване на гласове, 12 за неправомерна агитация, един за корпоративен вот и 39 за други нарушения, свързани с изборния процес. Съставени са 1277 предупредителни протокола. Най-много са в СДВР - 331, в Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик - 190 и ОД на МВР Пловдив - 152. Няма задържани. Няма съставени актове за установяване на административни нарушения, отбелязват още от МВР.

17:03

Значително по-ниска активност спрямо предишния вот: Едва 16,04% към 16 часа

Според "Алфа Рисърч" и "Мяра" спадът се дължи на липсата на представители за част от електоратите и факта, че това са първите самостоятелни президентски избори от 20 години

17:00

Излязоха нови резултати от изборите

Канал в YouTube продължава да изнася данни за гласуването към 16.30 ч.



16:28

Питбул влезе в избирателна секция в Казанлък

Домашният любимец бил без каишка и избягал, полицията състави акт на собственика

Домашно куче от породата питбул навлезе в сградата на професионална гимназия "Иван Хаджиенов" в град Казанлък в изборния ден. В учебното заведение са разположени три избирателни секции за гласуване. Животното се движеше свободно без каишка по коридорите и влезе в 26-а секция, където предизвика кратко безпокойство сред присъстващите. Присъстващите в залата за гласуване споделиха за първоначален уплах при появата на едрото животно. Няколко минути по-късно в изборното помещение влезе и стопанинът на кучето. Мъжът обясни пред органите на реда, че е разхождал домашния си любимец в близкия парк, откъдето животното се измъкнало и побягнало. Служители на охранителната полиция изведоха кучето и установиха самоличността на неговия водач. На собственика бе съставен акт за административно нарушение заради оставяне на домашното животно без надзор на обществено място. Инцидентът приключи без пострадали хора, а изборният процес в секцията продължи по график.

15:33

Кирил Вълчев гласува в България да има повече българи

Кандидатът за вицепрезидент призова да спрем караниците, да разговаряме и да започнем да постигаме съгласие



Снимка: Булфото

15:26

Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа

Канал в YouTube продължава да изнася данни за гласуването



14:52

За какво гласуваха кандидат-президентите и полическите лидери

Борисов се видя с партийния актив, преди да стигне до урните, Слави Трифонов няма да вземе участие, Доцова пусна бюлетина без репортери



14:40

Шапка с буква "Z" предизвика сблъсък в изборна секция в Пловдив

Полицията се намеси след физическо спречкване в изборна секция в "Тракия", а от РИК увериха, че гласуването продължава нормално

14:24

Публикуваха нови данни от изборите, този път към 13.30 часа

Канал в YouTube изнася данни за гласуването



14:20

Зарков: Когато напрежението в страната и отвън расте, моят избор е България в сигурни ръце

Гласувайте, важно е да се възползваме от правата си и да упражняваме отговорността си на граждани, призова лидерът на БСП

Снимка: Пресцентър БСП

13:58

Между диалог с Москва и по-твърда евроантлантическа линия. Чуждата преса за вота в България

Българите избират между кандидати с различен подход към войната в Украйна и към това доколко страната трябва да се доближава до Русия, пишат медиите

13:30

Румен Радев: Възможно е убийствата да продължат, защото олигархията губи контрол

Според премиера борбата за контрол върху финансовите потоци крие риск от нови престъпления, но бързите действия на полицията показват, че държавата си връща функциите.

Снимка: БТА

13:23

Борисов: Непоискана подкрепа на никого не даваме

След това или ще ни завлекат в неуспеха си, или ще ни препишат загубата си, каза лидерът на ГЕРБ, който по обед още не беше гласувал

13:09

Изнесоха и данни към 12:30 часа

Канал в YouTube показва данни за гласуването

13:02

Румен Радев: Искат да легализират сглобката. Компромати и инсценировки отблъснаха гражданите

"Колкото по-масов е вотът, толкова по-голяма е легитимността. Излезте и гласувайте!", призова премиерът



Снимка: БТА

12:14

Илияна Йотова: Вярвам, че в България ще има подем

Трябва да има мир, стабилност, сигурност, заяви кандидатът за президент

Снимка: БТА

11:38

Асен Василев: Да изберем човек, от който няма да ни е срам

Най-важното е, следващите 5 години ще има човек, който ще ни представлява като държава, заяви Лидерът на "Продължаваме Промяната"

Снимка: БТА

11:28

Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол

Две машини за гласуване не сработиха и вотът премина с хартиени бюлетини

11:21

Публикуваха нова порция резултати

Канал в YouTube изнася данни за гласуването към 10:30 часа

10:50

Радостин Василев: Гласувах срещу покровителство на наркоразпространение и чуждопоклоничество

Когато си разочарован, не е моментът да останеш вкъщи, каза кандидатът за президент и призова хората да гласуват.

Радостин Василев гласува Снимка: БТА

10:30

Гюров: Гласувах за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички граждани

Имаме България, която гледа напред, която е европейска, каза кандидатът за президент.

Андрей Гюров Снимка: БТА

10:54

Кандев: Гласувах за стабилна и сигурна България и бъдещето на нашите деца

Обърна и към служителите от МВР с призива: "Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно".

Снимка: Инициативен комитет „Гюров – Кандев“

10:15

Костадинов: Гласувах за български президент, а не за президент на българите

Крайно време е България да направи избор в полза самата себе си, заяви той

Костадин Костадинов гласува Снимка: БТА

Волгин: Националните приоритети трябва да са на първо място за президента и вицепрезидента

Взаимодействието между правителството и президентската институция е важно, особено по ключови въпроси, подцерта кандидатът за вицепрезидент

10:12

Изтекоха първи резултати от вота

Канал в YouTube изнася данни за гласуването към 9 ч.

10:02

Гласувахте ли?

10:00

МВР отчете спокоен старт на изборния ден. До 8 ч. днес са получени 181 сигнала за изборни нарушения, от тях 151 - за купуване на гласове, 8 - за неправомерна агитация, 1 - за корпоративен вот и 21 - за други нарушения, свързани с изборния процес

09:56

Божидар Божанов: Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта, а не безгласна буква

Посочи, че е гласувал за президент, който знае къде се намира България и знае накъде трябва да се стреми в Европа

Снимка: БТА

09:51

Ивелин Михайлов: Гласувайте без да се влияете от социологическите проучвания

Кандидатът за президент коментира убийството на Слави Бинев, като прогнозира още жертви

Снимка: БТА

09:31

ЦИК: Всички избирателни секции са отворени, само в три се е преминало към хартиено гласуване

Първи брифинг на ЦИК в изборния ден Снимка: БТА

0 8:30

Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕС и НАТО

По думите му държавният глава трябва да върне нормалността в отношенията между институциите на изпълнителната власт и да не бъде неин придатък. Мирчев подчерта, че президентът трябва да бъде коректив на властта и да поставя закона над всички

Ивайло Мирчев упражни правото си на глас с машинен вот Снимка: БТА

0 8: 22

Изборният ден в селото на "чичо Цено" Малорад избират кмет и президент

0 8: 20

Необичайно тих изборен ден в Кърджали - без опашки пред СИК и наплив от автобуси от Турция

0 8:17

Кандидат-президентът Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

Посочи като тема номер едно корупцията и олигарсите, както и демографията

Иван Христанов Снимка: БТА

7:00

България избира президент

Общо 6 млн. и 590 хил. души ще имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки

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