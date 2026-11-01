5575 Снимка: iStock by Getty images

Чуйте статията:

Българските граждани днес избират своя седми президент. Миналата неделя никоя от 27-те кандидатпрезидентски двойки не получи необходимата подкрепа, за да спечели на първи тур. На балотажа днес се изправят Андрей Гюров и Георги Кандев срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК). В секциите извън страната гласуването започва също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.

Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има две машини. Общият брой на машините е 11 622. На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната.

Според изборната хронограма, ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

СЛЕДЕТЕ ХРОНОЛОГИЧНО ТУК НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ ИЗБОРНИЯ ДЕН:

10:20

Изтекоха първи резултати от вота

Канал в YouTube изнася данни за гласуването към 9 часа

9.40

ЦИК: Всички секции са отворени, проблеми с тока затрудниха гласуването на балотажа

Най-много смени на членове на секционни избирателни комисии има в 24 РИК София. Става въпрос за близо 60 души от сряда до тази сутрин

9:30

МВР отчете 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

Началото на изборния процес започна без нарушения и възникнали проблеми, отчетоха от МВР

9:10

Ивайло Мирчев гласува за президент, който не се снишава, и сигнализира за купуване гласове

"Аз гласувах за свободна европейска демократична България, за президент, който не се притеснява да постави на първо място националния интерес, за президент, който не изпълнява волята на диктатори, за президент, който не се снишава, за президент, който има куража да нарече нещата с истинските им имена. Цяла кампания от лъжи"

Ивайло Мирчев гласува на балотажа Снимка: БТА

8:30

Група туристи от Казанлък гласуваха първи в Букурещ

Две жени и трима мъже, от Казанлък, дошли в Букурещ с цел туризъм, упражниха правото си на вот между 7:25 и 7:30 местно (и българско) време, след като попълниха декларации на място. Пет минути след тях в секцията в Букурещ гласува и жената, която миналата неделя бе първа в секцията.

8:00

В Община Сливница гласуват с машини на батерии, защото няма ток

Има неявили се членове на секционни избирателни комисии (СИК) - в 7 СИК в Златица и в 23 СИК в Ихтиман. Председателят на 6 СИК в Божурище е закъснял

7:00

Решителен ден - България избира своя президент

На балотажа днес се изправят Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.