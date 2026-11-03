Проучванията показват преднина за демократите, но само резултатите от вота ще определят вътрешната и външната политика на страната, както и пространството за маневриране на Тръмп

4168 Снимка: БТА/АР

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В САЩ се провеждат междинни избори за Конгреса, в хода на които ще бъдат избрани всички 435 членове на Камарата на представителите, както и 35 сенатори. Освен това в страната се провеждат избори за губернатори в 36 щата, за членове на законодателните събрания и местни длъжностни лица, както и референдуми както на щатско, така и на общинско ниво.

Междинните избори за Конгреса на САЩ са своеобразен референдум относно политиката на действащия президент и неговата партия. Ако избирателите са доволни от работата на стопанина на Белия дом, неговата партия обикновено постига добри резултати. Ако пък не са - управляващата партия, като правило, губи подкрепа. В момента, както показват многобройните социологически проучвания, равнището на одобрение на дейността на Доналд Тръмп е рекордно ниско. Също така в този момент мнозинството и в двете камари на Конгреса на САЩ принадлежи на Републиканската партия, но предимството ѝ е малко.

И така, на междинните избори за Конгреса на САЩ американските избиратели решават на кого ще принадлежи властта в Камарата на представителите и Сената, както и определят бъдещето на президентството на Доналд Тръмп. В последните часове на предизборната кампания демократите водеха в проучванията. Демократическата партия се стреми към реална възможност да озапти Тръмп. Републиканците се опасяват, че желанието на избирателите да дадат урок на президента може да им струва контрола над двете камари на Конгреса и искат да го запазят. Има няколко сценария за това как може да приключи тази борба.

Сценарий 1: Проучванията ще се окажат верни - ще има голяма демократична вълна, която ще доведе до смазваща победа и демократите ще спечелят контрол над Конгреса

При този първи сценарий демократите не само биха могли да поемат контрола над Камарата на представителите, но и да надхвърлят значително необходимите за мнозинство 218 места. Те може не само да спечелят около дузината надпревари, които изборните анализатори оценяват като твърде оспорвани, за да се предскаже изходът, но и да обърнат резултатите за някои места в по-твърдо консервативни райони.

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В Сената този сценарий би изисквал демократите да спечелят всички или повечето от настоящите оспорвани изборни надпревари, включително някои в традиционно консервативни щати. Ще има поне една сензационна победа в място, което не е избирало демократ от едно поколение насам - Тексас - или от почти век насам - в случая с Канзас, пише Би Би Си.

В този случай Тръмп ще се сблъска с напълно ново разпределение на силите във Вашингтон. Демократите ще могат да блокират законодателните инициативи на републиканците — и президентът вероятно ще започне по-често да управлява страната чрез укази. Белият дом ще се окаже под натиска на многобройни разследвания за корупция. Обсъждат се, наред с другото, по-нататъшни разследвания на възможни връзки на президента с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. Тръмп обаче ще продължи да може да блокира законодателните инициативи на демократите чрез президентското право на вето.

Сценарий 2: Камарата на представителите преминава към демократите, а Сенатът остава в ръцете на републиканците

За да се реализира този сценарий на "демократично разпръскване", високата избирателна активност на демократите, която се наблюдаваше при предсрочното гласуване, би трябвало да бъде компенсирана от републикански прилив в деня на изборите.

Усилията на Тръмп да мобилизира своята база в републиканските "червени" щати биха могли да помогнат на партията му да избегне най-лошия възможен сценарий. Надпреварите, които в проучванията бяха на границата на статистическата грешка или близо до нея, може да доведат до смесени резултати и за двете партии.

Резултатът би бил разделен Конгрес - а това е рецепта за политически застой.

Предвид високите очаквания, разочарованието сред демократите при този сценарий ще бъде огромно. Тръмп ще може да се обяви за "победител" - и защото предишните президенти понякога са претърпявали далеч по-тежки поражения на междинните избори. Въпреки това Камарата на представителите, контролирана от демократите, ще може да инициира разследвания срещу Тръмп.

Сценарий 3: И двете камари остават в ръцете на Тръмп

За да се случи това, проучванията - които преди това са подценявали подкрепата за Тръмп - трябва да се окажат погрешни, а надпреварите с неясен изход да се решат предимно в полза на републиканците.

Тогава Тръмп ще се окаже в ролята на триумфатор. Той отново ще успее да избегне очакваното поражение, а митът за политика, който винаги се въздига след падане, ще се затвърди още повече. Повишената самоувереност може да доведе до още по-агресивен курс на САЩ, преди всичко в световната политика. Вероятността за такъв сценарий обаче, според последните прогнози е едва 6%.

Сценарий 4: Тръмп губи и не признава резултатите от изборите

Тръмп вече заяви, че ще признае резултатите само ако изборите се проведат "честно". Той често говореше за предполагаеми фалшификации на изборите, докато администрацията му оспорва в съда изборните правила на няколко щата и предупреждава за гласуване на лица, които уж нямат американско гражданство.

Този сценарий е най-лошият за американската демокрация и се счита за възможен. В края на 2020 г. Тръмп не призна поражението си на президентските избори, а на 6 януари 2021 г. неговите привърженици щурмуваха сградата на Конгреса.

Непосредствено преди деня на изборите Доналд Тръмп в интервю за "Фокс Нюз" призова американците да си представят, че той участва в междинните избори за Конгреса на САЩ.

"Когато името ми фигурира в избирателната бюлетина, както знаете, аз печеля всеки път и получаваме с 50% повече гласове, отколкото когато ме няма в бюлетината. Затова просто моля всички да си представят, че участвам в изборите. И в известен смисъл това наистина е така", — заяви президентът на САЩ

Ако демократите постигнат на днешните междинни избори в САЩ толкова добри резултати, колкото се очаква, по цяла Европа ще запукат тапи от шампанско. Но онези, които ще вдигат чаши, трябва да се замислят какво ще стане след изборите, пише по темата "Политико".

Превземането на контрола над Конгреса от демократите едва ли ще донесе незабавно облекчение на Европа. Ограничен на вътрешнополитическо ниво, Тръмп ще може както и преди да се съсредоточи върху външната политика и търговията, където изпълнителната власт на САЩ се сблъсква с относително слаб контрол от страна на Конгреса — което повишава риска от нови спорове и по-строги изисквания към Европа.

"Би било грешка от страна на европейците да смятат, че трансатлантическите отношения ще станат по-топли... Предполагам, че ще се случи точно обратното", заяви опитният германски дипломат и бивш председател на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер. "Тук, в Европа, ще има гласове — включително и влиятелни — които ще искат да отпразнуват победата и да поздравят демократите, но аз смятам, че това ще бъде пагубно... Бих посъветвал европейските си приятели да проявят сдържаност и да не дават на Белия дом повод да се ядосва на Европа - тоест да се ядосва още повече, отколкото вече е ядосан", казва Ишингер.

"Ако Доналд Тръмп бъде въвлечен в разследвания на Конгреса, процедури по импийчмънт и бъде възпрепятстван на вътрешната сцена от враждебно настроен Конгрес, той неизбежно ще се концентрира върху областите, в които Конгресът е слаб - върху външната и търговската политика... Трябва да се подготвим не за по-хармонични трансатлантически отношения, а за засилване на напрежението и още по-голям брой изисквания от страна на Тръмп към Европа", допълва Ишингер.

Кърт Волкър, който заемаше поста на представител на САЩ в НАТО по времето на Джордж Буш, споделя същото мнение: "Не бива да се очакват големи промени от администрацията на Тръмп... Конгресът ще разследва всичко. Те ще разследват дейността на Тръмп, неговото семейство, семейните предприятия на Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Илон Мъск, Пийт Хегсет и Каш Пател от ФБР. Тръмп ще се съпротивлява на това докрай и това ще се превърне в истински цирк", предупреждава Волкър.

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