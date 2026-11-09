Руският елит вече възприема ядрената война не като невъобразима катастрофа, а като напълно реален сценарий. Някои дори я считат за изход от задънената улица в Украйна

6143 Снимка: БТА/AP

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В продължение на десетилетия съветската пропаганда внушаваше на гражданите, че ядрената война неизбежно ще отнеме милиони човешки животи и, вероятно, ще унищожи цялото човечество. Ядрената зима беше един от най-страшните сценарии на съветската епоха. Когато Михаил Горбачов и Роналд Рейгън се срещнаха в Женева през 1985 г., те съвместно заявиха, че в ядрена война не може да има победители и че такава война никога не бива да има. Това убеждение се запази и след разпадането на СССР.

През юни 2021 г. Путин и Байдън официално потвърдиха същия принцип на срещата си в Женева: ядрена война не може да бъде спечелена и никога не трябва да се започва. Днес този принцип, изглежда, вече не важи в Русия.

Изведнъж се появи твърдението, че ядрена война всъщност може да бъде спечелена. Нещо повече: ядрен удар потенциално може да сложи край на настоящата война и да позволи връщане към нормалния живот.

Още през октомври 2023 г. главният редактор на RT Маргарита Симонян повдигна въпроса за възможността от термоядрен взрив на голяма височина над Сибир. Тя увери обществеността, че не трябва да се страхуват от катастрофа: "Нищо наистина лошо. Няма да има никаква ядрена зима, от която всички се страхуват". Единственото последствие, според нея, щяло бъде повреда на съвременната електроника. Хората ще се върнат в 1993 г., когато нямаше нито смартфони, нито социални мрежи. Симонян изрази убеждението си, че те биха приветствали такова развитие на събитията.

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Политическият анализатор Сергей Караганов разви тази идея. Някога той беше един от видните прозападни дейци в Русия и искаше Русия да се присъедини към НАТО — преди Полша, Чехия и Унгария. През юни 2023 г. обаче Караганов публикува статия с подзаглавие: "Прилагането на ядрено оръжие може да спаси човечеството от глобална катастрофа". В нея той твърдеше, че Русия трябва отново да разпали страха на Запада чрез постепенно ескалиране на напрежението - чак до потенциални ядрени удари срещу европейски държави. Според Караганов е изключително важно, че САЩ едва ли биха отговорили с ядрен контраудар, за да спасят европейските си съюзници. По този начин Русия би могла да принуди Европа да се откаже от подкрепата за Украйна и по този начин да постигне своите политически цели.

Оттогава Караганов радикализира тази концепция. Тази година той заяви, че ядрената война може да бъде спечелена. Той също така не изключи превантивен ядрен удар срещу Франция или Великобритания.

През октомври в Москва се състоя дискусия относно целесъобразността на ядрена война, модерирана от кремълския пропагандист Дмитрий Кисельов. Сред присъстващите бяха бившият външен министър на Австрия Карин Кнайсъл, бившият съветник на Никсън Димитри Саймс, директорът на Института "Курчатов" и дългогодишен приятел на Путин Михаил Ковалчук, както и известният философ Александър Дугин.

И тук Караганов също зададе тона. Той заяви, че Русия може да спечели ядрена война в Европа за три дни. Когато му припомниха съвместното изявление на Путин и Байден, че в ядрена война не може да има победители, Караганов отговори с една дума: "Идиотизъм".

За руските политици атомната бомба отдавна се превърна в обичайна тема на разговорите. "Това не са просто намеци! Всички трябва да разберат: ядреното оръжие може да бъде използвано при определени обстоятелства. Това не е заплаха. Това е реалност", написа Дмитрий Медведев през септември.

Още по-често призиви за използване на ядрено оръжие се чуват от страна на личности като бизнесмена Константин Малофеев и философа Александър Дугин. И двамата отдавна принадлежат към радикалното, антизападно крило на руската политика.

През юни Малофеев и Дугин изложиха на Икономическия форум в Санкт Петербург три възможни сценария за развитието на събитията в Русия. Положителният сценарий включваше употребата на ядрено оръжие, разпадането на Европейския съюз, превземането на Киев и Одеса.

През октомври Малофеев даде интервю на британския журналист Пиърс Морган. На въпроса дали Владимир Путин е допуснал грешки, Малофеев отговори, че най-голямата грешка на президента е, че все още не е приложил ядрено оръжие. Малофеев отправи ултиматум: Русия трябва да обяви, че ще нанесе ядрен удар по складовете със западно оръжие в западната част на Украйна след 72 часа. Той твърдеше, че за това време може да се евакуира мирното население. Русия трябва да използва ядрено оръжие, настояваше той, именно за да сложи край на убийствата.

Руските държавни медии и официални представители постоянно подчертават, че опасността от ядрена война идва преди всичко от Запада. Русия просто реагира на заплахите от европейските държави и САЩ.

Тази аргументация позволява да се съчетаят две всъщност противоречащи си твърдения. От една страна, ядрен удар може да бъде средство за постигане на победа. От друга страна, Русия никога няма сама да започне ядрена война, а само ще бъде принудена да се защити.

През февруари 2026 г. руското външно разузнаване заяви, че Великобритания и Франция подготвят тайно доставяне на ядрени оръжия или компоненти за тяхното производство в Украйна. Лондон и Париж отхвърлиха обвиненията. Въпреки това изявлението на руската разузнавателна служба предизвика вълна от медийни публикации.

През март 2026 г. френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще разшири френския ядрен арсенал, и предложи на европейските съюзници нова концепция за съвместно ядрено сдържане. В Русия инициативата на Макрон беше обсъдена преди всичко като израз на нарастваща ядрена заплаха от страна на НАТО.

По време на заседанието на Клуба "Валдай", на което се събират експерти, политици и журналисти в Русия, през октомври Путин беше попитан за евентуална блокада на руската ексклава Калининград от страна на държавите от НАТО. Путин отговори, че Русия не заплашва никого, а просто реагира на опити за сплашване. Ако обаче бъде атакувана, ще използва всички налични оръжия.

Току-що американският десноконсервативен бивш журналист Такър Карлсън заяви, че правителството на американския президент Доналд Тръмп би могло, под натиска на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, да нанесе ядрен удар срещу Иран в рамките на няколко дни. Руските държавни информационни агенции незабавно разпространиха това изявление. Така се появи още една версия, според която именно САЩ са готови първи да преминат ядрената граница.

Все по-често подобни мнения изразяват и хора, които едва ли могат да бъдат наречени радикали.

Професорът от Висшата школа по икономика Тимофей Бордачов, който е и програмен директор на Валдайския клуб, заяви, че е изпълнен с оптимизъм и е убеден, че все още не всичко е загубено. Дори използването на ядрено оръжие няма да може да промени това: "След ядрен удар Европа ще нормализира отношенията си с Русия".

Според тази логика ядреният удар съвсем не е задължително да доведе до дългогодишна изолация на Русия, прекъсване на международните отношения или разрушаване на съществуващия световен ред. След първоначалния шок европейските държави ще приемат новата реалност и постепенно ще се върнат към сътрудничеството.

Дори онези, които преди се смятаха за така наречените "системни либерали", сега все по-често говорят за потенциалното използване на ядрено оръжие. Мнозина от тях твърдят, че войната не може да бъде прекратена, защото Путин не иска да я прекрати. Това означава, че упадъкът може да продължи безкрайно. Оттук те правят извода: "По-добре ужасен край, отколкото безкраен ужас".

Мислите им са приблизително следните: "Тогава Путин най-накрая трябва да хвърли атомна бомба. Поне войната ще приключи. Ще се озовем на дъното, ще успеем да се измъкнем оттам и по някакъв начин да започнем възстановяването. Западът ще бъде ужасен и ще отстъпи. След това най-накрая ще можем отново да започнем да планираме живота си. Защото в момента нищо не може да се планира".

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