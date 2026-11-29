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Киев се надява, че разширяването на театъра на военните действия ще помогне за укрепване на подкрепата от Европа, но някои руснаци призовават да се обяви "ловният сезон" срещу страните, които помагат на врага им, пише експертът по Русия Марк Галеоти във в. "Сънди Таймс".

През миналия уикенд руският ракетен боен кораб "Меркурий" беше поразен и потопен от украински дронове, докато стоеше на котва в пристанището на Бенгази на либийското крайбрежие. Скоро след това беше атакуван и руският товарен кораб "Ангара".

Това се превърна в ярко напомняне за нарастващия мащаб на руско-украинския конфликт и в инцидент, който може да прерасне в ескалация във Великобритания и Европа.

Възникват въпроси дали тези инциденти представляват нарушение на международното право. Мисията на ООН в Либия поиска независимо разследване. Украйна обаче не изразява съжаление, като твърди, че и двата кораба са били законни военни цели. Според данни от Киев "Ангара" е пренасяла оръжие и провизии за Африканския корпус, когато е била поразена от морски безпилотни летателни апарати - или от таен кораб-носител в Средиземно море, или от база в източната част на Либия.

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Либия е важна за Москва по редица причини. Тя служи като удобна опорна база за руските кораби, особено сега, когато възможностите за използване на бившата база в Тартус, Сирия, са значително ограничени след падането на Асад. Тя също така играе по-широка роля в мащабната дейност на Русия в Африка. От 2017 г. наемниците от руската ЧВК "Вагнер" се наемат от правителствата на редица африкански държави за обучение на техните армии и борба с бунтовници. През 2023 г. силите ѝ бяха включени в състава на Африканския корпус под командването на руски военни. В момента тя действа в девет държави, а най-големият ѝ контингент, наброяващ хиляда души, се намира в Мали. Москва също така се стреми да разшири икономическите и културните си връзки с Африка, припомня авторът.

В крайна сметка интересът на Москва към региона се състои преди всичко в това да го разглежда като второстепенен фланг в по-широкия конфликт с Европа. Например, операциите във франкофонските държави отвличат вниманието на Париж и предизвикват неговото недоволство.

Особено важно е, че засилването на контрола над Либия би дало на Кремъл това, което един италиански дипломат нарече "ръка върху крана, регулиращ миграционния поток през Средиземно море". Италианският остров Лампедуза се намира на почти 200 мили от либийското крайбрежие: възможността да се насърчава или да се възпира потокът от мигранти би се превърнала за Путин в полезен коз в преговорите с Рим и с европейците като цяло.

Украйна все по-често разглежда Африка като част от своята война и от много години действа срещу руските интереси на континента, особено срещу наемниците. Стотици хора от африкански държави са били вербувани или принудени от Русия да участват в бойни действия срещу Украйна. Съобщава се, че Украйна оказва помощ на бунтовниците срещу правителството на Мали, което използва Африканския корпус.

През 2023 г., когато наемниците на "Вагнер" подкрепяха една от страните в гражданската война в Судан, Киев изпрати специални сили и дронове в подкрепа на другата страна. В резултат на това Мали, Нигер и Буркина Фасо, които получаваха руска помощ, прекъснаха дипломатическите си отношения с Украйна.

Киев също така засили атаките срещу руски обекти извън Либия. Във Финския залив беше атакуван руският товарен кораб "Sparta II", който се насочваше към Калининград.

В Европа нараства загрижеността относно тези нови арени на войната. Казано по-пряко, един германски дипломат споделя: "И без друго е лошо, че руснаците водят все по-агресивни хибридни военни действия в Европа. Но ако това продължи, украинците само ще влошат проблема".

Всъщност, вероятно именно в това се състои същността на нещата. Киев, безспорно, се стреми да претовари руските сили. Той също така иска да демонстрира на администрацията на САЩ, която, изглежда, за пореден път се е наклонила към позицията на Москва, че, казано на езика на Тръмп, "все още има козове". В края на краищата той винаги се стреми да подкрепя онези, които изглеждат като победители.

По всичко личи обаче, че има и желание да се дразни Путин, да се подтикне към опасна ескалация на конфликта в Европа. В Киев се опасяват, че готовността на Европа да продължи да финансира войната му отново е подложена на натиск. По този начин ударите по корабите трябва да се разглеждат в контекста на атаките срещу Кримския мост, които се превърнаха в унижение за Путин, и сравнението на Путин с Хитлер от страна на Зеленски, което представлява своеобразно богохулство за Кремъл.

От своя страна Москва засили диверсионните си операции в Европа, чийто брой се е увеличил с 16 %, включително удвояване на броя на палежите и експлозиите, според данни на IISS. Отчасти тази ескалация отразява гнева на Русия.

Например, по Кримския мост бяха изстреляни холандски ракети, а руснаците смятат, че британският разузнавателен самолет Rivet Joint над Черно море е координирал тези атаки.

Както се изрази един руски анализатор, привърженик на твърдата линия: "Европа трябва да признае, че води косвена война, използвайки Украйна, и това трябва да има последствия". Сред европейските правителства е широко разпространено опасението, че колкото по-безразсъдни стават атаките, толкова по-голям е рискът от непреднамерен инцидент с многобройни жертви.

В този контекст, ще реши ли Москва да пристъпи към по-нататъшна ескалация?

Ексклавът Калининград, който има излаз към Балтийско море, но граничи с Литва и Полша, е потенциален източник на напрежение, особено като се има предвид кампанията на привържениците на Киев, които го представят като потенциална уязвимост на Русия.

Полският външен министър Сикорски предложи да се проведат учения на НАТО в близост до Калининград, "толкова агресивни, че [Путин] да не е сигурен какво точно ще правим".

Москва смята (и това не е изключено), че западните страни си затварят очите пред преминаването на украински дронове през тяхното въздушно пространство. Инцидентът с кораба "Спарта", наред с атаките срещу Санкт Петербург, може да провокира ответна реакция в Балтийско море. Съществува дори потенциална заплаха за Великобритания.

Пет украински кораба в момента са базирани в Портсмут за провеждане на обучение. Един руски националистически канал в социалните мрежи твърди, че "откритият лов в Бенгази трябва да означава същото и в Портсмут".

Няма никакви основания да се смята, че Москва разглежда това като толкова пряко предизвикателство към суверенитета на страна от НАТО. Тя обаче запазва необичайно мълчание по случая с потъването на "Меркурий". В руските медии почти не се съобщава за това, а когато все пак се споменава, то е просто като "нападение", а не като потъване.

Това напълно може да означава, че руснаците подготвят някакъв сериозен отговор.

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