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Русия почти е завършила изграждането на голяма база за изстрелване на реактивни ударни дронове за около шест седмици, твърди агенция Ройтерс. Заключенията се основават на съвместен анализ на експерти по отбрана и търговски сателитни снимки от компаниите Planet Labs и Airbus. По данни на агенцията новият военен обект се намира в югозападната Ростовска област и заема площ от близо 0.9 квадратни километра.

Според разследването на 31 август теренът е представлявал празно поле. До средата на октомври на мястото вече е изграден мащабен комплекс, съответстващ на приблизително 126 футболни игрища. Ройтерс отбелязва, че базата е разположена само на 3.5 километра от военновъздушното летище "Милерово". Там е разположен руският 31-и гвардейски изтребителен авиационен полк. По оценка на военни експерти съоръжението попада под защитата на местния противовъздушен щит, което ограничава възможностите за украински ответни удари.

Сателитните кадри разкриват осем специализирани платформи с релси за изстрелване на летателните апарати. Агенцията цитира ръководителя на разузнавателната компания DroneSec Майк Моник за предназначението на комплекса. Според експерта площадката е проектирана за най-новите руски реактивни дронове от типовете "Геран-4" и "Геран-5". Тези системи развиват скорост до 600 километра в час и се прехващат значително по-трудно от конвенционалните витлови апарати.

По данни на Ройтерс новото съоръжение допълва мрежа от поне единадесет фиксирани руски площадки за дронове. Очаква се базата да влезе в пълна оперативна готовност до броени седмици. Агенцията подчертава, че скоростта на строителството демонстрира възможностите на Москва за бързо разгръщане на нападателни мощности близо до фронта.

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Разкритията идват на фона на навлизането на войната в нейната пета година. Властите в Киев очакват ескалация на руските атаки с реактивни дронове и крилати ракети през зимния сезон. Близостта на новата база до границата ще съкрати чувствително времето за реакция на украинската противовъздушна отбрана.

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