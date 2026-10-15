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Русия почти е завършила изграждането на голяма база за изстрелване на реактивни ударни дронове за около шест седмици, твърди агенция Ройтерс. Заключенията се основават на съвместен анализ на експерти по отбрана и търговски сателитни снимки от компаниите Planet Labs и Airbus. По данни на агенцията новият военен обект се намира в югозападната Ростовска област и заема площ от близо 0.9 квадратни километра.

Русия - Украйна

Според разследването на 31 август теренът е представлявал празно поле. До средата на октомври на мястото вече е изграден мащабен комплекс, съответстващ на приблизително 126 футболни игрища. Ройтерс отбелязва, че базата е разположена само на 3.5 километра от военновъздушното летище "Милерово". Там е разположен руският 31-и гвардейски изтребителен авиационен полк. По оценка на военни експерти съоръжението попада под защитата на местния противовъздушен щит, което ограничава възможностите за украински ответни удари.

Сателитните кадри разкриват осем специализирани платформи с релси за изстрелване на летателните апарати. Агенцията цитира ръководителя на разузнавателната компания DroneSec Майк Моник за предназначението на комплекса. Според експерта площадката е проектирана за най-новите руски реактивни дронове от типовете "Геран-4" и "Геран-5". Тези системи развиват скорост до 600 километра в час и се прехващат значително по-трудно от конвенционалните витлови апарати.

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По данни на Ройтерс новото съоръжение допълва мрежа от поне единадесет фиксирани руски площадки за дронове. Очаква се базата да влезе в пълна оперативна готовност до броени седмици. Агенцията подчертава, че скоростта на строителството демонстрира възможностите на Москва за бързо разгръщане на нападателни мощности близо до фронта.

Разкритията идват на фона на навлизането на войната в нейната пета година. Властите в Киев очакват ескалация на руските атаки с реактивни дронове и крилати ракети през зимния сезон. Близостта на новата база до границата ще съкрати чувствително времето за реакция на украинската противовъздушна отбрана.

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