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Съгласни ли сте с ЕП, че реакцията на кабинета "Радев" спрямо Русия е слаба?

Е-Референдум

Съгласни ли сте с ЕП, че реакцията на кабинета "Радев" спрямо Русия е слаба?

22.10.26 | 4170 гласа
Снимка: БТА

С огромно мнозинство от 432 гласа "за", 52 "против" и 88 "въздържал се" Европейският парламент прие резолюция, в която се казва, че ЕС трябва да обсъди военноморска операция в региона на Черно море и се критикува българското правителство заради слабата му реакция спрямо руската заплаха.

EP in Focus

В предложен пасаж от евродепутата от Зелените/Европейски свободен Алианс Сергей Лагодински се изразява съжаление за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия и се отправя апел българския премиер Румен Радев да "съчетае призивите за съюзническа солидарност с конкретни действия".

Евродепутати изразяват съжаление във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за противодействие на дронове и настоятелно призовават българското правителство да не отлага допълнително, а официално да потвърди участието си до 30 октомври. Лагодинсски, който е от руски произход, разкритикува премиера Радев и по време на дебатите във вторник.

8 от общо 17 български евродепутати са подкрепили резолюцията.

Против нея са гласували Рада Лайкова и Станислав Стоянов от "Европа на суверенните нации". С "въздържал се" са гласували Елена Йончева от Европейските консерватори и реформисти, както и социалистите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова. Радан Кънев от ЕНП, Никола Минчев от "Обнови Европа", Ивайло Вълчев от консерваторите и Петър Волгин от суверенистите не са участвали във вота.

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Съгласни ли сте с ЕП, че реакцията на кабинета "Радев" спрямо Русия е слаба?

Е-Референдум

22.10.26 | 4170 гласа

Съгласни ли сте с ЕП, че реакцията на кабинета "Радев" спрямо Русия е слаба?

С огромно мнозинство от 432 гласа "за", 52 "против" и 88 "въздържал се" Европейският парламент прие резолюция, в която се казва, че ЕС трябва да обсъди военноморска операция в региона на Черно море и се критикува българското правителство заради слабата му реакция спрямо руската заплаха.

EP in Focus

В предложен пасаж от евродепутата от Зелените/Европейски свободен Алианс Сергей Лагодински се изразява съжаление за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия и се отправя апел българския премиер Румен Радев да "съчетае призивите за съюзническа солидарност с конкретни действия".

Евродепутати изразяват съжаление във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за противодействие на дронове и настоятелно призовават българското правителство да не отлага допълнително, а официално да потвърди участието си до 30 октомври. Лагодинсски, който е от руски произход, разкритикува премиера Радев и по време на дебатите във вторник.

8 от общо 17 български евродепутати са подкрепили резолюцията.

Против нея са гласували Рада Лайкова и Станислав Стоянов от "Европа на суверенните нации". С "въздържал се" са гласували Елена Йончева от Европейските консерватори и реформисти, както и социалистите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова. Радан Кънев от ЕНП, Никола Минчев от "Обнови Европа", Ивайло Вълчев от консерваторите и Петър Волгин от суверенистите не са участвали във вота.

Съгласни ли сте с ЕП, че реакцията на кабинета "Радев" спрямо Русия е слаба?

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