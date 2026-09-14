Умар Кремльов, който е и председател на Международната боксова асоциация, твърди, че е приятел със сина на американския президент

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Част от разходите за сватбата на сина на американския президент Доналд Тръмп-младши на Бахамите са покрити от руския бизнесмен и председател на Международната боксова асоциация (IBA) Умар Кремльов, пише изданието ProPublica, позовавайки се на документи и трима източници, запознати с подробностите около тържеството.

Според изданието Кремльов е поел разходи в размер на "стотици хиляди долари", включително наема на острова (около 100 хиляди долара на нощ), фойерверките (около 70 хиляди долара) и организацията на събитието. Плащането е било извършено от структура в Дубай, свързана с IBA. В същото време изданието отбелязва, че младоженецът е могъл да плати сватбата сам — списание "Форбс" оценява състоянието му на 300 милиона долара.

Доналд Тръмп-младши е празнувал на Бахамите На 24 май. Оскъдно облечени танцьорки на високи токчета и с моряшки шапки забавлявали него и гостите му в последната вечер от пищно тридневно тържество, организирано на два частни острова.

Пететажна торта с цветни захарни пръчици била доставена със самолет от Флорида. Хеликоптери и хидроплани пристигали на островите, а гостите били настанени в крайбрежни вили. По-късно същата вечер на плажа Тръмп-младши вдигнал съпругата си на ръце, докато над морето от шлеп били изстрелвани фойерверки.

"Беше всичко, за което мечтаехме, и дори повече", пише по-късно съпругата му Бетина Андерсън в Instagram.

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Оказва се, че тази мечта обаче била щедро финансирана от таен благодетел — Умар Кремльов, руски олигарх, близък до президента на Русия Владимир Путин, пише ProPublicа.

Плащанията били извършени от базирана в Дубай структура, свързана с Международната боксова асоциация, която е попадала в множество скандали и е била финансирана от руския държавен енергиен гигант "Газпром".

На сватбата присъствали около 50 души, сред които братът на младоженеца Ерик Тръмп и зетят на американския президент Джаред Къшнър. Сред гостите бил и самият Кремльов — внушителен мъж с обръсната глава, който не говори добре английски. Той пристигнал с голяма група руски гости, които често стояли отделно и разговаряли на руски.

"Беше много малко събитие, само за най-близки приятели. Опитахме се да го запазим наистина ограничено", разкава по-късно Тръмп-младши в своя подкаст.

Присъствието на Кремльов представлява необичайно събитие. Член на близкия до Путин кръг е финансирал лично събитие на сина на американския президент и е получил близък достъп до семейство Тръмп. Това се случва на фона на дългогодишните обвинения, че руското правителство се опитва да влияе върху американската политика и избори.

Американски експерти по национална сигурност изразяват тревога от финансовата подкрепа., като си задават въпроса какво очаква Кремльов в замяна на щедростта си.

"Ако плащам за сватбата ти, в един момент ще ми дължиш услуга", казва Франк Монтоя-младши, бивш високопоставен служител на ФБР, работил в областта на контраразузнаването. По думите му олигарси като Кремльов често действат в координация с руското правителство, макар да няма доказателства, че това се е случило и в този случай. "Това би трябвало да е немислимо за сина на президента. Точка", казва Монтоя.

Холдън Триплет, който е бил директор по контраразузнаването в Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Доналд Тръмп, също предупреждава, че руските служби редовно се стремят да изграждат отношения с американски държавни служители и техните семейства. "Парите са изпитан метод за осигуряване на достъп", каза Триплет, който преди това е работил и във ФБР в Москва.

Според китайски държавни медии дни преди сватбата Кремльов е бил в Китай като част от делегация, придружаваща Путин. Месец по-рано руският президент му връчил държавния орден "Дружба". Украйна е наложила санкции на Кремльов, позовавайки се на близостта му с Путин и руските служби за сигурност.

Не е ясно защо Кремльов е решил да плати за сватбата. Изглежда, че двамата мъже са се запознали сравнително скоро. Според говорител на Тръмп-младши те са били представени от общ приятел от ловните среди и са се сближили заради общия си интерес към бокса и природата.

Говорителят не е отрекъл плащанията, но заявил, че Кремльов е "личен приятел" на Тръмп-младши и че между тях няма бизнес отношения. Представител на Ерик Тръмп е казал, че той "няма абсолютно никаква представа кой е този човек".

От пресслужбата на Кремльов са заявили, че IBA не е покрила разходите за сватбата, но са отказали да коментират плащанията от организацията в Дубай.

Макар семейството да публикува множество снимки и видеоклипове от празненството, руските гости почти напълно отсъстват от тях. На една групова снимка се вижда само горната част на главата на Кремльов. Тръмп-младши особено подчертавал дискретността на събитието: "Ако си бил в списъка, не говориш".

Кремльов не винаги е бил богат и влиятелен. През 2009 г. той все още използвал истинското си име Умар Лутфулоев и според руското разследващо издание "Проект" е имал криминално минало. През 2010 г. сменил името си на Кремльов, а скоро след това се присъединил към подкрепяната от руската държава мотористка групировка "Нощни вълци".

Там се сближил с Алексей Рубежной, който днес ръководи службата за охрана на руския президент. През 2017 г. Кремльов е поел ръководството на Руската боксова федерация, след като Рубежной лично се намесил в негова полза. Три години по-късно той става и президент на Международната боксова асоциация.

При Кремльов организацията получила значителни средства от "Газпром". "Умар се ръководи от Путин. Той използваше спорта за мека политическа сила. Това е геополитика — че става дума за бокс, е просто случайност", казал бивш член на управителния съвет асоциацията.

Кремльов е натрупал богатство и чрез руския сектор за спортни залози и държавната лотария. След като през 2023 г. руското правителство национализира най-голямата компания за продажба на автомобили в страната, той става неин собственик.

През 2023 г. Международният олимпийски комитет отстранил организацията му от управлението на олимпийския бокс. Комитетът посочил проблеми с управлението и отказа на асоциацията прозрачно да обясни източниците на финансиране, включително зависимостта си от една държавна компания.

След второто встъпване в длъжност на Доналд Тръмп Кремльов е изпратил отворено писмо до президента, в което го призовал да разследва действията на Олимпийския комитет преди игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

През септември 2025 г. Международната боксова асоциация поканила Тръмп-младши на дискусия в Истанбул. Двамата се появили заедно на сцената, където обсъдили бокса и участието на транссексуални жени в женския спорт.

След събитието асоциацията публикувала изявление, че "този съюз няма да остане само символичен" и че предстоят нови общи инициативи.

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