Украйна е прехванала руски план с точния брой ракети и дронове, необходими за това

12154 Снимка: Jens Buettner/dpa viа AP/БТА

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В Киев са се изчерпали ракетите за американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията.

Според източника "поради недостиг на ракети-прехватчи" ВСУ не са успели да прехванат практически никакви балистични ракети по време на последната атака с ракети в нощта на 14 октомври. Тогава три електроцентрали в Киев, както и обекти от енергийната инфраструктура на Харков, бяха ударени от руски ракети, припомня телевизията.

В условията на война е практически невъзможно да се принуди една страна да капитулира, като се използва само обикновена въздушна кампания, пише по същата тема в. "Ню Йорк Таймс".

Русия, изглежда, е твърдо решена да опита. Москва вижда възможност да смаже Киев и да постигне пълната му капитулация тази зима. Според тази нова теория за победата Русия разчита на това, че ракетните удари и ударите с дронове по украинските градове ще причинят толкова човешко страдание, че тя ще постигне успех, докато войските й са затънали на фронта, без очевидно напредване.

В резултат на това в Киев се усеща засилено напрежение, защото икономиката е на ръба на колапса, а енергийната система може да се срине.

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"Руснаците нанасят огромни щети, опитвайки се да сплашат украинците преди зимата и да ги принудят да се предадат. По същество, да ги принудят да капитулират", казва Хари Неделку от Rasmussen Global (тук трябва да се спомене, че това е консултантска фирма, основана от бившия генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен - б. р.).

Историята — и всяко разбиране на украинския народ — подсказва, че този опит е обречен на провал, пише "Ню Йорк Таймс", като припомня, че във Виетнам, в Персийския залив и съвсем наскоро в Иран бомбардировките, които нарушиха икономиката и живота на мирното население, не са успели да принудят страната да капитулира. "Наказанието на цивилното население на противника и опитите да се сломи волята му имат изключително лоша историческа репутация по отношение на принуждаването към признаване на поражението", казва Сет Г. Джонс, военен експерт от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, цитиран от изданието.

Чиновници в Киев и анализатори признават, че украинските удари не могат да нанесат на Русия същите щети, каквито нанасят руските удари срещу Украйна. И те се опасяват, че Москва в момента се намира в по-изгодна позиция за успешно провеждане на въздушната си кампания, отколкото някога по време на войната, споменавайки три основни фактора.

Първо, системата за противовъздушна отбрана на Украйна е изтощена от години наред атаки и от съкращаването на американската военна помощ. Второ, руският арсенал от ракети и безпилотни летателни апарати е нараснал както по размер, така и по ефективност. И трето, енергийната инфраструктура на Украйна в момента е толкова уязвима, че един удар може да нанесе същите щети, каквито някога са нанасяли няколко удара.

Увереността на Русия в способността й да изведе от строя енергийната система на Украйна се демонстрира ясно от прехванат план за атака, който Киев е представил на европейски длъжностни лица през септември, като "Ню Йорк Таймс" разполага с копие от него, пише вестникът.

Според този план на Русия ще са необходими около 70 балистични ракети, 720 безпилотни летателни апарати с голям обсег и 150 управляеми бомби, за да отреже Киев, Харков и Одеса от водоснабдяването, електроснабдяването и отоплението.

Това приблизително съответства на броя на балистичните ракети и безпилотните летателни апарати, които средно всеки месец пробиват украинската система за противовъздушна отбрана, твърдят някои анализи.

По същество това означава, че Москва смята, че един месец удари може да постигне това, което не успя да постигне през четири зими на атаки: да разруши енергийната система на Украйна, пише американското издание.

Уязвимостта на енергийната система стана очевидна след атаките в началото на октомври. Тези удари принудиха властите да въведат планови прекъсвания на електрозахранването в Киев, въпреки че мекото есенно време и дългият светъл ден поддържаха относително ниско търсене на електроенергия. Миналата година плановите прекъсвания започнаха едва в края на октомври.

Експерти в областта на енергетиката твърдят, че проблемът отчасти е свързан с зависимостта на Киев от трите топлоелектрически централи в столицата. Дългогодишните атаки доведоха до това, че те не могат да работят на пълна мощност, а всяка нова атака бързо ги извежда от строя. В сряда Русия нанесе удари с балистични ракети по всичките три ТЕЦ, като още повече намали производството им на електроенергия — поне временно.

В резултат на това, според представител на правителството и европейски дипломат в украинската столица Киев вероятно ще влезе в зимата с много ограничени собствени мощности за производство на електроенергия.

Вследствие на това Киев разчита на електроенергия, постъпваща извън града, включително от топлоелектрическата централа на юг, атомните електроцентрали на запад и трите водноелектрически централи. През този месец Русия нанесе удари по топлоелектрическата централа и редица подстанции, пренасящи електроенергия от други електроцентрали към столицата.

Мария Цатурян, анализатор в областта на енергетиката, определи това като "тактика на изпепелената земя", чиято цел е напълно да отреже Киев от електроснабдяването.

Ако планът на Русия успее, Киев, Харков и Одеса ще загубят 90 % от електроенергийните си мощности, топлоснабдяването им ще се съкрати с 90 %, а системите за водоснабдяване и канализация ще бъдат сериозно нарушени.

Украйна многократно призоваваше за ограничено прекратяване на огъня, насочено към енергийни обекти или пристанищна инфраструктура, като твърдеше, че това би било в интерес и на двете страни. Анализатори обаче не виждат причини, поради които Русия би се съгласила да прекрати въздушните си атаки сега, особено преди настъпването на зимата.

"Единственият коз, с който разполагат, за да окажат натиск върху украинците, са въздушните удари. Освен това нямат нищо друго", казва Хари Неделку.

Междувременно руските удари продължават, а най-обсъжданата тема от последните дни е ограничаването на връзката на украинската армия със системите Starlink, което ограничава скоростта на дроновете, с които се извършват ударите по окупираните от Русия територии, като информацията относно това е доста противоречива.

Източник на Ройтерс в Министерството на отбраната на Украйна е съобщил, че приемниците в момента работят, но само при скорост до 160 км/ч (ограниченията до тази скорост бяха въведени от самото начало, а след това станаха още по-строги).

Въпреки че по-рано от Министерството на отбраната постъпи неофициална информация, че ограниченията са отменени изцяло. Официална информация не е имало. Вчера Зеленски също се оплака от ограниченията.

Източници на агенцията твърдят, че разпореждането към Пентагона за ограничаване на работата на Starlink за ВСУ е дошло директно от Белия дом. При това източник в Белия дом настоява, че това не е било направено от Тръмп. Но не отговаря дали е възможно това да е било направено от някой друг.

Собственикът на SpaceX Илон Мъск обяви, че системите Starshield (военната версия на Starlink) са собственост на и се контролират от властите в САЩ. Белият дом не е обявил официално ограничения за Starlink в Украйна. Източници на Axios уверяваха, че администрацията на президента на САЩ няма нищо общо с тези ограничения.

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