Подкрепените от президента кандидати в Южна Каролина, Северна Каролина, Тексас и Мичиган загубиха, което осигури на демократите контрол над Сената и показа границите на неговото политическото влияние

194 Снимка: БТА/АП

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова избирателите да гласуват на междинните избори така, сякаш самият той участва в тях, и лично избра републиканските кандидати в някои от най-важните надпревари за Сената. До края на вчерашния изборен ден обаче стана ясно, че избирателите са отхвърлили неговите предпочитания, посочва Ройтерс.

Подкрепените от Тръмп кандидати в Южна Каролина, Северна Каролина, Тексас и Мичиган претърпяха поражения. Тези загуби осигуриха на демократите контрол над Сената и показаха границите на политическото влияние на Тръмп.

В продължение на повече от десетилетие американският президент преобразяваше Републиканската партия около движението си "Да направим Америка отново велика" (MAGA). Той определяше предпочитаните от него кандидати на вътрешнопартийните избори и отстраняваше от политическата сцена консервативни фигури, които смяташе за недостатъчно лоялни или несъответстващи на политическите му възгледи.

Тръмп многократно предпочиташе свои верни поддръжници и идеологически съмишленици пред утвърдени републиканци с по-силни позиции на щатско равнище и доказан изборен опит. Той разчиташе, че личната му подкрепа ще компенсира политическите слабости на тези кандидати.

Резултатите от вчера обаче показаха, че президентът не е успял да убеди по-широк кръг избиратели да подкрепят избраниците му. Едно от най-изненадващите поражения беше в Южна Каролина, където от 1998 г. не беше избиран сенатор от Демократическата партия. На президентските избори през 2024 г. Тръмп спечели в щата с преднина от 18 процентни пункта.

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Президентът подкрепи Дарлин Греъм, сестра на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм. Въпреки това кандидатката на демократите Ани Андрюс спечели сенаторското място, постигайки неочаквана победа.

В Северна Каролина Тръмп подкрепи Майкъл Уотли, бивш високопоставен представител на националната предизборна организация на републиканците. Той претърпя тежко поражение от бившия губернатор демократ Рой Купър.

В Тексас президентът се намеси в оспорваните вътрешнопартийни избори на републиканците, като подкрепи замесения в скандали главен прокурор на щата Кен Пакстън вместо сенатора Джон Корнин. Корнин също е съюзник на Тръмп, но според някои представители на партията е бил по-сигурен избор за същинските избори. В крайна сметка демократът Джеймс Таларико постигна убедителна победа вчера вечерта и осигури на партията си сенаторско място, което тя не беше печелила от 1988 г.

В Мичиган бившият член на Камарата на представителите Майк Роджърс, подкрепен от Тръмп, изостана пред демократа Абдул Ел Сайед в надпреварата. Според прогнози на Си Ен Ен и на "Фокс нюз" Ел Сайед води и така се превръща в първия мюсюлманин в американския Сенат.

Всички тези поражения дойдоха в момент, когато популярността на Тръмп в навечерието на изборите беше по-ниска дори в сравнение с периода непосредствено след нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г., сочат проучвания на Ройтерс и "Ипсос". Това засили опасенията сред републиканците, че президентът се е превърнал в тежест за партията, която самият той преобрази по свой образ.

"Това е политическо земетресение, предизвикано от Тръмп", заяви дългогодишният републикански стратег Дъг Хайе. Той посочи недоволството на избирателите от високите цени, породени от митата и войната в Иран.

"Тръмп прекара годината, обяснявайки на избирателите кое е важно за него, а не кое е важно за тях", допълни Хайе.

Докато пристигаха изборните резултати, президентът запази предизвикателния си тон.

"Аз не участвах в изборите и ако бях участвал, щяхме да спечелим със СЪКРУШИТЕЛНА ПОБЕДА!", написа Тръмп вчера вечерта в социалните мрежи.

Представител на Белия дом, пожелал анонимност, заяви, че Тръмп "е свършил по-добра работа в популяризирането на много от кандидатите, отколкото самите кандидати".

Друг високопоставен представител на Белия дом, който също говори при условие за анонимност, съобщи пред Ройтерс, че още преди шест седмици администрацията е разполагала със социологически данни, според които републиканците ще загубят контрола както над Камарата на представителите, така и над Сената.

По думите му Тръмп е предприел едномесечна предизборна обиколка из страната в опит да подобри изборните перспективи на партията.

Някои независими анализатори смятат, че пораженията на републиканците в надпреварите за Сената са пряко следствие от намесата на президента.

Преподавателят в Американския университет Томас Кан заяви, че намесата на Тръмп във вътрешнопартийните избори в Тексас е струвала на републиканците място, което иначе са можели да спечелят без особени затруднения. Според него издигането на сенатора Джон Корнин "щеше да гарантира убедителна победа на републиканците".

Кан посочи Северна Каролина като друг показателен пример.

Действащият сенатор републиканец Том Тилис обяви миналата година, че няма да се кандидатира за нов мандат след публичен конфликт с Тръмп.

Президентът заплаши да подкрепи негов съперник на вътрешнопартийните избори, след като Тилис се противопостави на съкращенията във финансирането на програмата за здравно осигуряване "Медикейд", включени в законопроекта на Тръмп за данъците и държавните разходи.

"Той на практика подари това място на демократите", заяви Кан.

"Рой Купър нямаше да се кандидатира, ако Том Тилис се беше борил за преизбиране", допълни анализаторът.

Бившият губернатор на Северна Каролина Пат Маккрори, който е републиканец, също разкритикува намесата на Тръмп във вътрешнопартийните избори.

Според него действията на президента са задълбочили разделенията сред републиканците в редица щати. Маккрори посочи Южна Каролина, където Тръмп се е противопоставил на двама местни конгресмени, което според бившия губернатор "наистина е разделило партията". По думите му това е пример за президент, който изразходва политическото си влияние в борба срещу представители на собствената си партия. Най-острата критика на Маккрори обаче беше насочена към отслабването на връзката между Тръмп и избирателите, изградили политическата му коалиция.

"Смятам, че най-голямата сила на президента Тръмп беше способността му да намира общ език с хората от работническата класа", заяви Маккрори.

"Той загуби това умение. За доброто на страната трябва да си го възвърне", заключи бившият губернатор.

(Превод от английски език: Боряна Михайлова, БТА)

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