За първи път основният финансов закон на страната беше презентирам пред академичната общност, студенти и лидери на парламентарни групи вместо в сградите на изпълнителната власт

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Министерският съвет, начело с премиера Румен Радев, представи фициалния проектобюджет на Република България за 2027 година в аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). За първи път основният финансов закон на страната беше презентиран пред академичната общност, студенти и поканените лидери на парламентарни групи вместо в сградите на изпълнителната власт. Основните параметри и макроикономически прогнози бяха изложени от министъра на финансите Гълъб Донев.

Макрорамката е съгласувана с Европейската комисия и залага бюджетен дефицит от 4.3 процента на начислена, а не на касова основа. За финансиране на този недостиг и погасяване на падежиращи задължения държавата предвижда емитиране на нов дълг за над 12 милиарда евро. Заради действащата европейска процедура по свръхдефицит разходите за текуща издръжка на ведомствата ще бъдат съкратени с 10 на сто с цел постепенно ограничаване на разходите до допустимите 3 процента от брутния вътрешен продукт.

В социалния стълб на проекта се залага ръст на минималната работна заплата до 660 евро, докато максималният осигурителен праг се повишава на 2400 евро. Обезщетението за отглеждане на дете през втората година се фиксира на 450 евро на месец. Пенсиите ще бъдат осъвременени с 8 процента от 1 юли 2027 година по швейцарското правило, а възнагражденията на служителите в обществения сектор ще нараснат средно с 5 на сто, успоредно със запазване на данъчните облекчения за семейства с деца.

В приходната част на бюджета правителството въвежда нови данъчни мерки и засилен регулаторен контрол върху редица стопански отрасли. Допълнителната тежест е насочена към търговските банки, телекомите, дружествата за бързи кредити, големите търговски вериги, застрахователните компании и хазартната индустрия.

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