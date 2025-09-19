Версията за тройно самоубийство е водеща в разследването на смъртта на семейството, открито вчера в автомобил край Сливница. Причина за това е прощално видео, което тримата са изпратили до свои близки, съобщиха от МВР.

Както вече стана известно, телата на мъж, жена и млад мъж бяха открити в лек автомобил в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица.

Новите данни по случая сочат, че тази сутрин в полицията е постъпил сигнал от роднини на семейството. Те са предоставили видеозапис, в който тримата обявяват намерението си да сложат край на живота си. Това е предизвикало незабавни издирвателни действия, при които е посетен домът им и са обходени местности около Сливница, довело до откриването на автомобила.

Установена е и самоличността на починалите - мъж на 53 години, съпругата му, също на 53 години, и техният 26-годишен син. Тази информация коригира първоначалните данни за възрастта на младежа.

При огледа е потвърдено, че и тримата са с огнестрелни рани. В колата е намерено и оръжието, с което се предполага, че е извършено деянието.

По неофициална информация на БНТ, мотивът за крайното решение на семейството са тежки здравословни проблеми на майката и сина.

Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава под надзора на прокуратурата.

 
