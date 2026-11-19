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Проф. Ричард Холт е водещ британски специалист по диабетология и ендокринология от Университета в Саутхемптън, Великобритания, с дългогодишна научна дейност в областта на връзката между диабета и психичното здраве. Той е сред водещите автори на новите клинични препоръки на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD), посветени на диабетния дистрес.

Проф. Холт беше сред участниците в научния форум "Прилагане на съвременните препоръки в клиничната практика при диабета", който се проведе преди седмица в София. По този повод разговаряхме с него за психологическата страна на живота с диабет, новите подходи в медицинската грижа и значението на подкрепата от лекарите и близките.

Проф. Холт, за първи път EASD публикува клинични препоръки, посветени специално на диабетния дистрес. Какво точно представлява това състояние и каква е честотата му сред хората с тази диагноза?

Диабетният дистрес е нормална психологическа реакция към живота с това хронично заболяване, свързано със значителна тежест в ежедневното му управление и с дългосрочни усложнения.

Когато развиеш диабет, живееш с него 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Без почивен ден. Това носи голяма емоционална тежест. Има моменти, в които хората изпитват силна фрустрация заради диабета, пациентите стигат до прегаряне, изпитват страх, гняв или отричане на заболяването. Понякога тези реакции се провокират от хората около тях, независимо колко добри са намеренията им. Това могат да са семействата им или медицинските специалисти.

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Тъй като диабетният дистрес не е психиатрично заболяване, а нормална реакция, той е изключително разпространен. Във всеки един момент приблизително между една трета и 40% от хората с диабет изпитват това състояние. Знаем също, че ако проследяваме хората в продължение на години, повечето от тях ще изпитат някаква форма на диабетен дистрес в определен момент от живота си.

Защо чак сега се обръща внимание на това състояние?

Предполагам, че причината досега да не му се е обръщало вниманието, което заслужава, е, че хората, от които това зависи, вероятно не са осъзнавали напълно психологическата тежест, свързана с живота с диабет. Вероятно също е липсвало достатъчно разбиране за това как най-добре да се оказва подкрепа на тези хора. През последните 25 години обаче се появиха интервенции и научни доказателства за това какво действително може да помогне. Именно затова според мен EASD и нейните членове решиха за първи път да посветят самостоятелни клинични препоръки на диабетния дистрес.

Както казахте, животът с диабет означава всекидневно менажиране - вземане на решения, свързани с храненето, физическата активност, лекарствата и нивата на кръвната захар. Може ли продължителният диабетен дистрес да затрудни хората в управлението на заболяването им? И може ли това да доведе до порочен кръг?

Любопитен факт: хората с диабет мислят за заболяването си средно на всеки 12 минути. Хората с диабет тип 1 прекарват около два часа на ден в мисли за това как най-добре да управляват заболяването си. Само по себе си това е огромна психологическа тежест.

Знаем също, че когато хората развият повишени нива на дистрес, това се отразява не само на качеството им на живот, но и на начина, по който управляват диабета си. Вероятността да спазват здравословен хранителен режим става по-малка. Същото важи и спрямо следването на предписаните и съгласувани с тях планове за управление на заболяването. По-малко вероятно е и да се явяват на контролни прегледи.

В дългосрочен план това може да повлияе не само върху нивата на кръвната захар, но и върху развитието на усложненията на диабета. И сте напълно права, че това може да доведе до порочен кръг. Хората започват да изпитват дистрес, след това постепенно се отдръпват от управлението на диабета си, което води до по-високи нива на глюкозата и до повече чувство за вина и разочарование. Това от своя страна може да породи още по-силен дистрес. И можете да видите как с времето този порочен кръг може да се задълбочи.

Новите препоръки насърчават лекарите при всяка консултация да разговарят с пациентите си за тяхното емоционално състояние. Как това променя начина, по който лекарите общуват с пациентите си? И смятате ли, че ендокринолозите са достатъчно добре подготвени да разпознаят диабетния дистрес?

Смятам, че диабетният дистрес става все по-добре познат сред ендокринолозите. И мисля, че хората вече започват да развиват необходимите умения за това.

Голяма част от нещата, които описваме в препоръките за поведение, всъщност са неща, които така или иначе би трябвало да правим. Става дума за емпатичен и грижовен подход към хората с диабет и за признаването на факта, че това заболяване действително носи тежест - организационна и емоционална. Самото проявяване на съпричастност към пациентите може да има терапевтичен ефект.

Иначе смятам, че има нужда от допълнително обучение. И предполагам, че самите препоръки всъщност показват някои от начините, по които медицинските специалисти могат както да оценяват състоянието на хората с диабет, така и да се грижат по-добре за тях и да ги подкрепят, с цел в дългосрочен план да намалят дистреса.

Какъв вид подкрепа обаче е най-ефективна? Необходима ли им е психологическа терапия, или по-доброто обучение на пациентите, промените в грижите за диабета и съобразеното отношение към тях от ендокринолозите са достатъчни?

Медицинският екип може да има изключително голямо влияние. И това влияние може да бъде както положително, така и отрицателно.

Ако медицинските специалисти не са добре подготвени да подкрепят хората с диабет, те всъщност могат да влошат цялата ситуация. Знаем, че в резултат на преживяванията си при контакт с медицински специалисти някои хора могат да преустановят консултациите си. Това е отрицателната страна, но, разбира се, има и положителна. А тя е, че медицинските специалисти могат да бъдат част от решението. Воденето на емпатични и подкрепящи разговори с хората, дори самото признаване, че съществува проблем, може да има огромно значение.

И всичко това са неща, които могат да се правят постоянно.

Въпреки това има хора, които развиват по-тежък диабетен дистрес и тогава може да се нуждаят от по-специализирана помощ. При разработването на препоръките разгледахме широк спектър от подходи, които биха могли да бъдат приложени в такива случаи.

При тях има известни разлики в подхода между хората с диабет тип 1 и тези с диабет тип 2.

При хората с диабет тип 1, а също и при тези с диабет тип 2, психологическите интервенции имат ефект. Например когнитивно-поведенческата терапия може да помогне. Много важно е човек просто да разбира какво се случва и как да регулира емоциите си.

Но две други важни интервенции при хората с диабет тип 1 са осигуряването на непрекъснато мониториране на глюкозата и терапията с инсулинова помпа. Натрупват се все по-убедителни доказателства, че тези интервенции могат да допринесат за намаляване на дистреса. И можем да разберем защо: когато разполагаш с по-добри средства за управление на глюкозата, чувстваш, че си по-добре информиран и имаш по-голям контрол върху нея. А това вероятно намалява и усещането за тежестта на заболяването.

От друга страна, при хората с диабет тип 2 знаем, че психологическите, психообразователните и образователните интервенции имат ефект.

Имаше доста области, които разгледахме, но за които в момента просто няма достатъчно доказателства. Така че едно от заключенията от разработването на препоръките е необходимостта от много повече изследвания в тази област, за да разберем действително как най-добре да подкрепяме хората с диабет и повишен дистрес.

Споменахте непрекъснатото мониториране на глюкозата и автоматизираните системи за доставяне на инсулин при хората с диабет тип 1. Означава ли това, че новите технологии вече подобряват не само контрола на кръвната захар, но и качеството на живот? И може ли постоянното проследяване да има обаче и обратен ефект, като засили тревожността?

Разбира се. Като цяло, когато разгледаме доказателствата за непрекъснатото мониториране на глюкозата и автоматизираните устройства за доставяне на инсулин, виждаме, че те имат голямо значение за хората. Но мисля, че си струва да имаме предвид и че невинаги те непременно са най-доброто решение за всеки.

Установяваме, че при някои хора по-голямата осведоменост за нивата на глюкозата и това, че ги виждат извън целевите стойности, всъщност може да засили дистреса. Затова очевидно това е важно. Не може просто да дадеш на човека технологията и след това да се надяваш, че нещата ще се подобрят, без да се направи някаква конкретна промяна.

Мисля, че е важно да използваме технологиите, защото те имат значение, но едновременно с това да осигуряваме и необходимата подкрепа.

Провели сте много изследвания върху връзката между диабета и психичното здраве. Кога емоционалното изтощение от всекидневното управление на диабета трябва да породи съмнения за възможна депресия или тревожно разстройство?

Досега говорихме за дистреса, но, разбира се, съществува цял спектър от различни психологически и психиатрични състояния, които се срещат по-често сред хората от тази популация. И смятам, че е много важно медицинските специалисти, които работят с диабет и се срещат с пациенти, да познават тези състояния и да разбират как най-добре да провеждат скрининг за тях.

А след това, ако бъдат установени, да знаят как да ги лекуват.

Мисля, че обучението трябва да започва още в медицинския университет, но също така трябва да бъде част и от следдипломното образование.

Какъв съвет бихте дали на семействата и близките на хората с диабет? Къде е границата между това да оказваш подкрепа и да упражняваш прекомерен контрол, който всъщност може да причини повече вреда, отколкото полза?

Знаете ли, това е наистина труден въпрос, защото отговорът зависи много от конкретния човек и конкретното семейство. Но мисля, че е важно да осъзнаваме, че наличието на социална подкрепа, на семейство и грижовни близки около теб може да има много положителен ефект.

От друга страна, както и Вие подчертавате, важно е също така да признаем, че хората с диабет очевидно са самостоятелни личности, които имат право сами да вземат решения. Те познават и преживяват заболяването си по начин, който дори техните близки не могат да разберат напълно. И има моменти, в които близките трябва да направят крачка назад и да приемат решенията, взети от тях.

Но в заключение мисля, че откритият разговор между членовете на семейството за предизвикателствата на живота с диабет вероятно е един от начините, по които могат да бъдат преодолени част от тези трудности.

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