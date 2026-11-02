Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев завършва балотажа на второ място с резултат от 39,483%

5572 Колаж: Стоян Гогов, Dir.bg

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Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува обобщените данни от гласуването при 100.00% обработени СИК протоколи в РИК към 09:15 часа на 2 ноември 2026 г. Окончателната картина от балотажа потвърждава категоричната победа на Илияна Йотова и Кирил Вълчев в надпреварата за "Дондуков" 2.

Победителите Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентския вот с 57,566%, като за тях са гласували точно 1 093 852 български граждани.

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев завършва балотажа на второ място с резултат от 39,483%, което се равнява на 750 251 подадени гласа.

Окончателната разлика между двете двойки се фиксира на 18,083% в полза на Йотова и Вълчев, което представлява чиста преднина от 343 601 гласа.

Квадратчето "Не подкрепям никого" на втория тур са отбелязали 56 080 избиратели, представляващи 2,951% от общия брой на гласувалите.

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Предстои ЦИК в законовия тридневен срок официално да обяви окончателните резултати и новата президентска двойка на Република България.

С този изборен триумф Илияна Йотова се записва в историята като първата жена, избрана за президент на Република България на преки избори.

На "Дондуков" 2 предстои и любопитен протоколен прецедент - досегашният президент Йотова да предаде президентския мандат сама на себе си.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.