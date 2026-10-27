Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Професор Александър Джеров си отиде на 97 г. часове преди президентските избори, но ни остави в наследство мъдрите си съвети на юрист, политик, депутат, зам.-на 38-ото Народното събрание, председател на законодателната комисия в 36-ото НС, адвокат. Потомствен юрист от "старата школа" - дядо му Ангел Карагьозов е бил министър на правосъдието и председател на Върховния касационен съд, а баща му Асен Джеров е бил също виден адвокат.

Още по темата

Бил едновременно и изявен политик, и мастит юрист, проф. Александър Джеров неведнъж отправяше предупрежденията си как трябва се прави качествено законодателство. Тревогите на автора на последната ни Конституция, приета след промените, за това как я "ремонтират" днес, Джеров сподели и в интервю приживе - дадено за Dir.bgТова е последното интервю на покойния юрист, направено през юни 2023 г., само няколко месеца преди последните промени в основния закон, предприети и осъществени от тъй наречената "сглобка" между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС. 

Тогава поводът за разговора беше отстраняването на главния прокурор Иван Гешев и гласовете за редакция на Конституцията, както и идеи за премахване на фигурата на държавния обвинител и на служебното правителство. Потомственият юрист бе категоричен, че не може току-така тя да се отваря и пипа за щяло и нещяло. Думите му звучат актуално и тогава, и след това, и днес, след като той си отиде от този свят.

"Каквато и да е промяна в отделните части на Конституцията, тя се разглежда като едно цяло. Хирургът, когато оперира, първо трябва да помисли какво е взаимното отношение между оперираното място и останалите органи. С други думи, ако се прави нещо, то трябва дълбоко да се обмисли. Мен ме е страх от некомпетентността на тези колеги, които се засилват и говорят за нещо много сериозно. Нека да се върнем назад във времето на Наполеон. Той не е бил юрист, но е знаел какво да прави - събрал е видните и знаещи професори, които няколко месеца са работили и тогава са направили новите кодекси", каза професорът.

Когато се пристъпва към промени в основния закон, трябва да го правят хора с необходимите знания и дългогодишна практика като юристи, смяташе той. И разказа за опита си като един от авторите на последната българска Конституция.

Александър Джеров пред Dir.bg: Страх ме е от лаици, които ще пипат Конституцията
Виж още Александър Джеров пред Dir.bg: Страх ме е от лаици, които ще пипат Конституцията

"Пипне ли се Конституцията, трябва да се огледа защо, в кои части и какво да се предвиди за заместване. Опасен въпрос. Знам какво беше, когато работехме по сега действащата Конституция. Но тя беше съгласувана и с Венецианската комисия, имахме много заседания и изработихме сегашната Конституция, за която бих казал, че е една от най-добрите конституции в Европа. Не може така лесно да говорим за конституционни промени. Много лесно се приказва, но за да пипнеш такова нещо, трябва много сериозно и дълбоко обмислено, за да стигнем до най-доброто", коментира преди три години проф. Джеров.

Всеки втори от "домовата книга" се оказа готов за служебен премиер
Виж още Всеки втори от "домовата книга" се оказа готов за служебен премиер

Според него преди да се пристъпи към конституционни промени трябва да се направят взаимновръзките.

"Ако е просто да развалим Конституцията, много лесно става. Но тя е основа на функционирането на държавата и съчетанието между отделните органи. Затова с много страх слушам това, което се говори и което искат да правят. "Сменяме!" Ама как ще сменяш - кое с кое?! И после, като направиш промяната, какво ще се получи при новите положение с взаимозависимостите? Много лесно се говори от лаици или от юристи, които нямат съответните качества. Да се пазим от такива недоучили юристи. И когато се прави нещо, то да бъде обмисляно сериозно и съгласувано. И после, правилото - напиши нещо, преспи и тогава", препоръчва маститият юрист.

Борисов определи "домовата книга" като екзотична, сравни Гренландия с остров Болшевик
Виж още Борисов определи "домовата книга" като екзотична, сравни Гренландия с остров Болшевик

Няколко месеца по-късно "сглобката" предприе бързи промени на основния закон, като ограничи правомощията на президента и въведе тъй наречената "Домова книга" - списък на висши държавни чиновници, които да бъдат опции за потенциален служебен премиер, промяна, която опозицията тогава остро критикуваше, а на по-късен етап и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна, че не са били удачни и той е бил подведен от ПП-ДБ. Борисов дори нарече тази поправка в основния закон "екзотична".

"Правото е комплекс и ако не го владееш, ще направиш някоя беля. Много лесно е да вдигнеш шум и след това да кажем "какво стана! Политиците са политици, а юристите са юристи. И за да бъдеш юрист от тази категория, която може да си позволи да пипне основно правило, трябва да имаш не само качества и знания, но и практика. Правото е до голяма степен практика", категоричен беше в убеждението си проф. Джеров.

Потомственият юрист смяташе, че в Народното събрание през последните няколко години липсват опитни юристи.

"Аз съм наследник на три поколения видни юристи. Моят дядо е бил министър на правосъдието, председател на Върховния касационен съд. Моят баща беше един от основните адвокати, специалисти в гражданското и във финансовото право, и знам как ставаше. Бях дете, но съм присъствал на техните съвещания, даже и на приятелски разговори, когато се раждаше истината. Трябва да се прави нещо, което има бъдеще. Ако гледаш пред себе си за днешния ден само, ще сбъркаш. Трябва да гледаш напред - за дълго време напред", завеща проф. Александър Джеров, стига да има кой да се вслуша. 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух Лайф
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух
6721
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка" Корнер
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка"
15924
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
3986
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
3281
"MAMMA MIA!" - финалът, който заслужава бис! Impressio
"MAMMA MIA!" - финалът, който заслужава бис!
853
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
36
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни Trip
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни
1136
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
1092
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1052
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5 млрд Времето
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5...
480