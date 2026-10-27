Ако просто искаме да я развалим, много лесно става, но тя е основата на функционирането на държавата, каваше покойният автор на последния ни основен закон

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Професор Александър Джеров си отиде на 97 г. часове преди президентските избори, но ни остави в наследство мъдрите си съвети на юрист, политик, депутат, зам.-на 38-ото Народното събрание, председател на законодателната комисия в 36-ото НС, адвокат. Потомствен юрист от "старата школа" - дядо му Ангел Карагьозов е бил министър на правосъдието и председател на Върховния касационен съд, а баща му Асен Джеров е бил също виден адвокат.

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Бил едновременно и изявен политик, и мастит юрист, проф. Александър Джеров неведнъж отправяше предупрежденията си как трябва се прави качествено законодателство. Тревогите на автора на последната ни Конституция, приета след промените, за това как я "ремонтират" днес, Джеров сподели и в интервю приживе - дадено за Dir.bg. Това е последното интервю на покойния юрист, направено през юни 2023 г., само няколко месеца преди последните промени в основния закон, предприети и осъществени от тъй наречената "сглобка" между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС.

Тогава поводът за разговора беше отстраняването на главния прокурор Иван Гешев и гласовете за редакция на Конституцията, както и идеи за премахване на фигурата на държавния обвинител и на служебното правителство. Потомственият юрист бе категоричен, че не може току-така тя да се отваря и пипа за щяло и нещяло. Думите му звучат актуално и тогава, и след това, и днес, след като той си отиде от този свят.

"Каквато и да е промяна в отделните части на Конституцията, тя се разглежда като едно цяло. Хирургът, когато оперира, първо трябва да помисли какво е взаимното отношение между оперираното място и останалите органи. С други думи, ако се прави нещо, то трябва дълбоко да се обмисли. Мен ме е страх от некомпетентността на тези колеги, които се засилват и говорят за нещо много сериозно. Нека да се върнем назад във времето на Наполеон. Той не е бил юрист, но е знаел какво да прави - събрал е видните и знаещи професори, които няколко месеца са работили и тогава са направили новите кодекси", каза професорът.

Когато се пристъпва към промени в основния закон, трябва да го правят хора с необходимите знания и дългогодишна практика като юристи, смяташе той. И разказа за опита си като един от авторите на последната българска Конституция.

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"Пипне ли се Конституцията, трябва да се огледа защо, в кои части и какво да се предвиди за заместване. Опасен въпрос. Знам какво беше, когато работехме по сега действащата Конституция. Но тя беше съгласувана и с Венецианската комисия, имахме много заседания и изработихме сегашната Конституция, за която бих казал, че е една от най-добрите конституции в Европа. Не може така лесно да говорим за конституционни промени. Много лесно се приказва, но за да пипнеш такова нещо, трябва много сериозно и дълбоко обмислено, за да стигнем до най-доброто", коментира преди три години проф. Джеров.

Според него преди да се пристъпи към конституционни промени трябва да се направят взаимновръзките.

"Ако е просто да развалим Конституцията, много лесно става. Но тя е основа на функционирането на държавата и съчетанието между отделните органи. Затова с много страх слушам това, което се говори и което искат да правят. "Сменяме!" Ама как ще сменяш - кое с кое?! И после, като направиш промяната, какво ще се получи при новите положение с взаимозависимостите? Много лесно се говори от лаици или от юристи, които нямат съответните качества. Да се пазим от такива недоучили юристи. И когато се прави нещо, то да бъде обмисляно сериозно и съгласувано. И после, правилото - напиши нещо, преспи и тогава", препоръчва маститият юрист.

Няколко месеца по-късно "сглобката" предприе бързи промени на основния закон, като ограничи правомощията на президента и въведе тъй наречената "Домова книга" - списък на висши държавни чиновници, които да бъдат опции за потенциален служебен премиер, промяна, която опозицията тогава остро критикуваше, а на по-късен етап и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна, че не са били удачни и той е бил подведен от ПП-ДБ. Борисов дори нарече тази поправка в основния закон "екзотична".

"Правото е комплекс и ако не го владееш, ще направиш някоя беля. Много лесно е да вдигнеш шум и след това да кажем "какво стана! Политиците са политици, а юристите са юристи. И за да бъдеш юрист от тази категория, която може да си позволи да пипне основно правило, трябва да имаш не само качества и знания, но и практика. Правото е до голяма степен практика", категоричен беше в убеждението си проф. Джеров.

Потомственият юрист смяташе, че в Народното събрание през последните няколко години липсват опитни юристи.

"Аз съм наследник на три поколения видни юристи. Моят дядо е бил министър на правосъдието, председател на Върховния касационен съд. Моят баща беше един от основните адвокати, специалисти в гражданското и във финансовото право, и знам как ставаше. Бях дете, но съм присъствал на техните съвещания, даже и на приятелски разговори, когато се раждаше истината. Трябва да се прави нещо, което има бъдеще. Ако гледаш пред себе си за днешния ден само, ще сбъркаш. Трябва да гледаш напред - за дълго време напред", завеща проф. Александър Джеров, стига да има кой да се вслуша.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.