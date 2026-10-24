Битките са не само на повърхността, но и в многобройните тръбопроводи

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Украйна и Русия водят ожесточена борба под земята, където войниците с километри пълзят по тръбопроводи, за да проникнат зад линията на фронта.

В началото на годината руските войски са започнали да проникват дълбоко в украинския тил — на разстояние от няколко километра и от другата страна на реката спрямо собствените си позиции. Те не са пресичали минни полета и не са се провирали през горите, където патрулират дронове. Те са минали под тях, пише в. "Уолстрийт Джърнъл".

Това не е първият случай, в който руски войници използват стотиците километри газопроводи от съветската епоха, за да проникнат зад украинските позиции, да излязат на повърхността и да атакуват внезапно, припомня изданието.

В близост до Купянск украинската армия сега провежда ответни действия под земята, което води до ожесточени сражения в мрака, целящи да спрат подземните атаки на руснаците.

През цялата история армиите са използвали тунели, за да се крият, да атакуват позициите на противника и да подкопават укрепленията. Подземната война сега се завръща — от Газа до Иран и Украйна.

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На бойните полета в Украйна войниците са принудени да се крият под земята, защото дроновете правят придвижването по повърхността твърде опасно. Мащабът на случващото се изненадва мнозина. "Не разбирахме мащабите на проблема и не осъзнавахме колко вражески подразделения са ангажирани в това", казва заместник-командирът на 13-та украинска бригада "Хартия" с псевдоним "Абат".

Тази бригада оглавява украинските действия в рамките на операция, наречена "Велес" — в чест на славянския бог на подземния свят. Според украинските военни войниците се промъкват през тунели с диаметър около 1,2 метра и спят в бункери, издълбани в стените на тези стоманени тунели. Боевете се водят предимно с използване на картечници, като войниците носят противогази и са принудени да се придвижват в редица, един след друг.

Във всяка страна има мрежа от подземни тръбопроводи, било то канализация или газопроводи. Украйна беше транзитен пункт за обширна мрежа, снабдяваща Централна и Западна Европа с руски енергийни ресурси. Украинският доставчик на енергия "Укрнафта" твърди, че експлоатира 3200 км нефтопроводи и 3000 км газопроводи, сега голяма част от тях е празна.

Руските войски използваха газопроводите, за да отблъснат нахлуването на украинските сили в Курска област през 2024 г. Те също така са използвали тръбопроводите, в опит да се промъкнат към източния град Часов Яр и други места. Бригада "Хартия" още от миналата година е знаела, че Русия използва тунели за достъп до нови точки за изстрелване на дронове и за проникване в тила на украинските войски в района на Купянск.

Придвижването по повърхността би изисквало пресичане на реката и преминаване през участък от местността, който се намира под почти постоянно наблюдение и обстрел от дронове и артилерия. Затова руските войски са пробивали отвори в тръбопроводите и са си проправяли път към повърхността, за да изстрелват дронове, след което отново са изчезвали под земята. Първоначално украинските военни се опитали да нанасят удари по руснаците на местата, където те излизали от тунелите, и да унищожават известните изходи с помощта на артилерия или въздушни удари. Но щом унищожавали един изход, руснаците просто прокопавали нови.

Унищожаването на тунелите от въздуха е трудно. Те обикновено са защитени със слой стомана с дебелина 1,2 см и около метър пръст. В един момент украинците са разбрали, че само унищожаването на изходите няма да е достатъчно. "Трябваше да ги принудим да се върнат обратно в тези тунели", казва 31-годишният Абат.

След като пратили безпилотен наземен дрон в тунела, войниците от "Хартия" установили, че руските войски са издигнали по целия тунел барикади от чували с пясък, защитени с картечници. По-късно открили, че руснаците са изкопали и подземни ходове встрани и под тези барикади, за да създадат големи блиндажи, където войниците са прекарвали месеци наред.

Украинските военни използвали безпилотни наземни апарати с експлозив, за да взривяват барикадите, както и дистанционно управлявани картечници. Понякога апаратите не можели да си проправят път през чувалите с пясък, пръстта и труповете. Битката се водела на съвсем кратка дистанция. "Хартия" твърди, че в главен тръбопровод и неговите разклонения в близост до Купянск са били пленени над 30 руски военни, а повече от 100 били убити.

Въпреки опасността и постоянното усещане за клаустрофобия украинските войници споделят, че често предпочитат да водят бойни действия под земята, а не на повърхността, където дроновете представляват постоянна заплаха.

Армиите често са се криели под земята, когато огневата мощ на противника прави пребиваването на повърхността твърде опасно. По време на Първата световна война всички страни копаят дълбоки окопи, за да се скрият от артилерийските обстрели, а британската армия формира подразделения от миньори, наричани "къртици", които прокопават тунели към германските позиции и поставят експлозиви.

По време на войната във Виетнам бойците от Виетконг използват мрежа от километри от тунели, за да се крият от американската авиация и да организират засади срещу американските военни. Опитите на САЩ да се борят с тях, често с участието на специални подразделения, наричани "тунелни плъхове", в повечето случаи завършват с неуспех.

Под земята в Ивицата Газа ХАМАС е изградил над 480 км тунели, които Израел с голямо усилие се опитва да унищожи. Иран пък е преместил своите ядрени и ракетни програми под земята.

В момента руски и украински войници водят продължителни подземни сражения, които сега могат да се разпространят по цялата фронтова линия. "Подземните бойни действия отново се превръщат в елемент от воденето на война — като отговор на заплахата от високоточно оръжие, като ракети и дронове", казва Марк Кансиън, съветник по Програмата за международна сигурност към Центъра за стратегически и международни изследвания.

Войниците оценяват по различен начин успеха на тази стратегия — по-конкретно, опитите на Русия да проникне в Часов Яр по тръбопроводите са се увенчали с неуспех. Но според Абат Москва подготвя нови подразделения, специализирани в подземната война.

Старите съветски тръбопроводни мрежи се простират дълбоко в други страни от региона, включително балтийските държави и Полша, чието военно командване с тревога следи развитието на събитията в Украйна. През годините на войната украинците пък са създали под земята учебни заведения, полеви болници и командни центрове.

През лятото на 2022 г. Русия е изградила едни от най-обширните системи от подземни военни отбранителни съоръжения за последните десетилетия, съобщава британското военно разузнаване. Именно добре укрепените позиции помогнаха на Русия да отблъсне украинското контранастъпление през 2023 г. "Руснаците са истински копачи... Всички просто искат да се заровят много, много дълбоко под земята, за да защитят всичко от дроновете", — казва старшият офицер от подразделението за безпилотни летателни апарати на отряда "Хартия" с позивна "Морти".

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