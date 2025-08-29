Ураганът Катрина връхлетя бреговете на Луизиана и Мисисипи, отне живота на 1392 души и причини щети за милиарди долари

1862 Колаж: Мирослава Павлова, Dir.bg

Развалини, плаващи по наводнените улици тела, плач и паника, заличени от картата градове - това оставя след себе си точно преди 20 години опустошителният ураган Катрина, отнел живота на 1392 души, причинил щети за милиарди долари и превърнал се всъщност в най-смъртноносното и най-скъпото природно бедствие в новата история на САЩ. Бурята буквално помита Ню Орлиънс, водата по улиците достига 6 метра, а на фотографии отпреди две десетилетия са запечатани хора, които чакат върху покривите на къщите си да бъдат спасени.

Катрина връхлита с ветрове от 240 км/ч, разкъсва диги, прекъсва електричеството, унищожава стотици домове. Разрушенията са толкова мащабни, че страната месеци наред работи по възстановяването на засегнатите селища. Но едно е незаличимо - трайната следа на трагедията, споходила хиляди семейства и преобърнала живота им безвъзвратно.

От тропическа буря до бомба със закъснител

Катрина започва да се формира още на 23 август като тропическа буря над Бахамските острови. По данни на Националната метеорологична служба на САЩ бурята преминава през Северозападните Бахамски острови на 24-25 август и след това тръгва на запад към Южна Флорида. За 3 дни обаче се трансформира в ураган от първа категория и макар това да е най-ниската степен, тя бързо провокира опасения в метеоролозите.

С ветрове, достигащи скорост от 130 км/ч, Катрина прави своя първи удар, връхлитайки именно Югоизточна Флорида. Там ураганът причинява не само силни валежи, които правят пътищата непроходими, но и събаря дървета, и прекъсва електрозахранването на около 380 000 души, съобщават световните медии през август 2005 година. Още в този начален етап ураганът взима първите си две жертви, сигнализирайки за потенциалната си разрушителна мощ - точно като бомба със закъснител.

Снимка: Getty Images

След 26 август Катрина се засилва осезаемо, като на 28-и достига интензивност от най-високата пета категория с максимални постоянни ветрове от над 250 км/ч. В бюлетините на Националната метеорологична служба се отбелязва, че бурята се е обърнала на север, заплашвайки бреговете на Луизиана, Алабама и западна Флорида. Само няколко часа по-късно Катрина се превръща в една от най-мощните атлантически бури, регистрирани някога, с ветрове, достигащи над 270 км/ч.

"Очаква се утре по обед циклонът да връхлети Ню Орлиънс, където е обявено бедствено положение. Хиляди души започнаха да напускат града и други райони на щата Луизиана с малка надморска височина. Властите подготвят заповед за евакуиране на всичките 485 000 жители на Ню Орлиънс", пише тогава Франс прес, цитирана от БТА, позовавайки се на информация от метеорологичната служба.

Прогнозите сочат, че морското ниво може да се покачи между 3,90 и 5,60 метра, което предвещава сериозни наводнения в ниско разположените райони.

В окото на урагана - мрак и потоп

На 29 август 2005 г. в обедните часове ураганът Катрина връхлита бреговете на Луизиана и Мисисипи. Въпреки че отслабва до категория 3 преди сушата, ветровете му достигат до 240 км/ч. Френският квартал на Ню Орлиънс е потопен в мрак, тъй като ураганът прекъсва електричеството. Около 80% от жителите на града са евакуирани, но стотици хиляди хора, останали без транспорт или възможност да напуснат домовете си, продължават да търсят подслон. Около 30 000 души са в закрития стадион "Супердоум", който също остава без електричество.

Снимка: Getty Images

Бурните ветрове обаче отнасят части от покрива на стадиона, оставяйки дупки с големина близо два метра, през които водата започва да се просмуква. Към 13:00 часа Катрина е на 65 км от Ню Орлиънс, като според метеоролозите ще премине източно от града и ще се насочи право към Билокси - крайбрежен град в южната част на щата Мисисипи.

По крайбрежието на Мисисипи, град Уейвланд е почти заличен от картата, като сградите са напълно разрушени. В крайбрежните градове Гълфпорт и Билокси са опустошени пристанища, курортни комплекси, а вълните са достигали до 8,5 метра височина.

Снимка: Getty Images

В Ню Орлиънс първоначално властите смятат, че голямата трагедия се е разминала, но всъщност се оказва, че са се пропукали дигите на езерото Пончартрейн и езерото Борн, а 80% от града е залят и нивото на водата на места достига до 6 метра. Световните медии го описват като "сцена от филм на ужасите".

Снимка: Getty Images

На следващия ден, 30 август, мащабът на бедствието става ясен. Кметът на Ню Орлиънс Рей Нейджин съобщава, че няколко трупа плават по водите, залели града. Около 200 души са блокирани по покривите на къщите си в най-засегнатите източни райони. Властите незабавно изпращат лодки за спасяване на гражданите.

Снимка: Getty Images

В щата Алабама ураганът е разкъсал въжетата на петролна платформа, която дрейфува по река Мобайл и се врязва в мост.

Снимка: iStock by Getty Images

Към 1 септември между 50 000 и 100 000 жители остават в Ню Орлиънс, а властите имат готовност да евакуират по 15 хиляди дневно. Около 23 000 души, настанени в "Супердоум", трябва да бъдат преместени в "Астродоум" в Хюстън. Кметът Нейгън изразява дълбоко опасение, че хиляди хора може да са се удавили в наводнените си домове, което по-късно се оказва и самата истина.

Хаос, мародерство и спасителни операции

След Катрина Ню Орлиънс е залят не само от вода, но и от хаос и беззаконие. Мародери проникват в магазини, къщи, болници и офиси, търсейки храна, вода и ценни предмети, докато други просто се възползват от безизходицата. По улиците се чуват изстрели, а десетки пожари пламват, докато властите са изправени пред нарастващо беззаконие и отчаяние.

Снимка: iStock by Getty Images

Кметът Нейгън обявява извънредно положение и нарежда на полицията да прекрати спасителните операции и да се съсредоточи върху озаптяването на многобройните крадци, които стават все по-враждебни. В близкото селище Гретна въоръжени лица задържат камион, превозващ храни, вода, медицински консумативи и лекарства.

Снимка: iStock by Getty Images

"В прочутия Френски квартал е пълно с тежко въоръжени войници и полицаи. В града непрекъснато пристигат военни камиони с подкрепление, останалото движение е отклонено на 50 км от града. За всеки, който пътува югоизточно от Батън Руж, нормалните гледки внезапно изчезват на този пропускателен пункт и започва опустошението... Мнозина ходеха във вода до кръста, принудени да газят през водата, за да стигнат до сухо място. Хората питаха един друг как най-добре да се измъкнат. Някои опити се провалиха. По единственото шосе, по което се излиза от Ню Орлиънс, магистралата I-10 до Батън Руж, има изоставени коли и камионетка, вероятно заради липсата на гориво. Бензинът е дефицитна стока и дори полицаите са принудени да източват гориво от наводнените автомобили, за да зареждат полицейските коли", пише Клаус Мар от "Дойче пресе", цитиран от БТА.

Междувременно стотици затворници успяват да избягат по време на хаоса, което допълнително утежнява ситуацията.

Последиците в цифри

Според Националната администрация за океаните и атмосферата в САЩ загиналите след опустошителната природна стихия са общо 1392 души - преките смъртни случаи са 520, непреките - 565, а тези по неопределена причина - 307. 40% от смъртните случаи са причинени от удавяне. 25% са причинени от нараняване и травма, а 11% са причинени от сърдечни заболявания.

Почти половината от смъртните случаи в Луизиана са хора на възраст над 74 години.

Щетите след Катрина се оценяват на над 125 милиарда долара, което прави урагана най-скъпото природно бедствие в новата история на Щатите.

Снимка: iStock by Getty Images

Застрахователните компании са платили около 41,1 милиарда долара по 1,7 милиона различни искове за щети на превозни средства, домове и бизнеси в шест щата. Близо 56% от загубите са настъпили в Луизиана и близо 30% са настъпили в Мисисипи.

До 2007 г. 99% от 1,2 милиона искове за лично имущество са били уредени от застрахователите, показва проверка на Си Ен Ен.

Снимка: Getty Images

Населението на Ню Орлиънс е намаляло от 484 674 през април 2000 г. на 230 172 през юли 2006 г., спад от над 50%.

70% от заетите жилища в Ню Орлиънс са били повредени от бурята.

