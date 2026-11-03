Радев да внимава, да не сваля гарда - опасността ПБ да се подхлъзне като ГЕРБ, е реална, а търпението на избирателя няма да бъде като това, което проявяше към Борисов, смята политологът

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След президентските избори имаме стабилизиране на "Прогресивна България" в коридорите на властта, казва политологът доц. Петър Чолаков. В интервю за Dir.bg той анализира има ли нова политическа ситуация в страната, да очакваме ли протести, какво означава избирането на жена за президент за българското общество, както и ще видим ли напрежение между президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. Според него прирастът на гласове за Йотова между двата тура се дължи и на призива да се гласува за Гюров, подписан от Борисов и други обществени фигури, защото той е възродил в съзнанието на хората образа на сглобката - те са си представили как Гюров става президент на крилете на Борисов и Пеевски и са си припомнили, че миналия декември протестираха именно срещу Борисов и Пеевски. "Радев напипа нерва, импулса на своите избиратели, като им заговори, че сглобката търси реванш", посочи доц. Чолаков. Но в същото време според него Андрей Гюров е получил приток на гласове от ГЕРБ и за неговия резултат съществена роля е изиграл фактът, че втората политическа сила в страната не е издигнала кандидат.

"Опасността за "Прогресивна България" да се подхлъзне, така както ГЕРБ се подхлъзна на времето, и да се превърне в ГЕРБ-2 от гледна точка на всичко негативно, което свързваме с ГЕРБ през годините, е реална. Има такава опасност и трябва да си дадат сметка Радев и обкръжението му, че търпението на избирателите няма да бъде търпението, което проявяваха към Борисов - три мандата го търпяха", казва доц. Чолаков.

"Трябва да им бъде ясно на "Прогресивна България", че ще бъдат следени много изкъсо и всяко посягане към кацата с меда, да не говорим за бъркане, като "Апартаментгейт" и други подобни, автоматично ще рефлектира много-много силно срещу тях. Ще бъде използвано от опозицията, за да бъдат дискредитирани и изхвърлени от властта", категоричен е анализаторът.

- Има ли нова политическа ситуация в страната след президентските избори, доц. Чолаков?

- Ситуацията е стабилизиране на "Прогресивна България" в коридорите на властта. Това означава, че те ще имат президент следващите пет години в лицето на Илиана Йотова. Имаше един инфарктен момент за "Прогресивна България" - първият тур на изборите, когато някои ваши колеги даже излязоха със заглавия, че избирателите на Радев са изчезнали така, както са изчезнали избирателите на Слави Трифонов, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са удържали първа победа над Радев. Но това нещо не се случи, защото се мобилизираха избирателите на "Прогресивна България" и на втория тур имаме над 1 милион гласа в подкрепа на Илиана Йотова.

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Бих отговорил на въпроса и контрафактуално, тоест какво би станало, ако Андрей Гюров беше станал президент. Това означава, че евроатлантическата коалиция би получила много сериозен тласък - аз ги наричам евроатлантическа коалиция, в кавички, разбира се, тъй като тук включвам освен ПП и ДБ, ГЕРБ, които самите се определят като такава формация (друг е въпросът какво е политическото им поведение на практика), както и ДПС, малко или повече, отново със забележката, че политическото им поведение е било двусмислено. Щеше да има основа, чисто институционална, за налагането на вето на много закони, което пък би довело до блокирането на политическия процес, би затруднило, би поизпотило мнозинството в лицето на "Прогресивна България" в Народното събрание и на второ място щяхме да видим вълна от протести.

Сега, вярно е, че опозиционният кандидат в лицето на Гюров получи над 750 000 гласа, но няма да имат чак такава вълна, чак такъв стимул да действат толкова бързо, което не означава, че ще има пораженческо мислене. Пак ще има някакъв тласък.

И последното, което бих казал, е, че "Възраждане" успяха да си върнат част от избирателите, което не трябва да се подценява.

И, разбира се, в "Прогресивна България" трябва много сериозно да обмислят защо на първия тур получиха такъв, очевидно разочароващ, за тях резултат.

- Радев заговори като Борисов едно време - "българите избраха нормалността и стабилността". Желанието за стабилност ли доведе до този резултат? То ли е било решаващо или качествата на кандидата, в случая Илиана Йотова?

- Интересен въпрос е това. Много неща се наслагват. Очевидно е (поне за мен е очевидно), че за хората, които са гласували за Илиана Йотова, е подействал вероятно призивът на Борисов и на други бивши президенти, обществени фигури, които познаваме добре в най-новата история на България, да се подкрепи евроатлантическият кандидат. Предполагам, че тези хора не толкова са търсили стабилност, колкото са си припомнили (тези, които са гласували за Илиана Йотова), протестите преди една година, които бяха за това да се свали ГЕРБ и ДПС. И сега са си представили сценарий, при който Гюров идва и става президент на крилата на Бойко Борисов и на Пеевски, припомнят си и сглобката. И тук Радев напипа нерва, импулса на своите избиратели, като им заговори, че сглобката търси реванш. И това вероятно е мобилизирало до голяма степен избирателите за Йотова. Над 100% отбеляза ръстът на подкрепата за Йотова между двата тура.

- В нощта на изборите видяхме едни знакови отсъствия. Асен Василев и представители на "Продължаваме промяната" не застанаха до Андрей Гюров. Крум Зарков не застана до Радев и Йотова, а Бойко Борисов и Делян Пеевски още мълчат. Казват ли нещо тези отсъствия, подсказват ли за бъдещето на междупартийните взаимодействия?

- Отсъствието е много силен начин да направиш впечатление, даже много по-силен, отколкото да присъстваш на някое събитие, особено когато си фигура, която е разпознаваема, от която се очаква да бъде там. Така че тези отсъствия не са случайни. За мене са съзнателно търсени и знакови. Зарков вероятно не би искал да се залепи до Йотова, може би защото се страхува от обезличаването на БСП. Той не иска БСП да бъде повторение на "Прогресивна България", защото не е тайна, че "Прогресивна България" изсмука, грубо казано, избирателите на БСП. Той се бори за преосноваване на БСП и връщането й в парламента.

Асен Василев мога да го разбера дотолкова, доколкото се заговори, малко пресилено, от някои, че едва ли не Андрей Гюров вече ще има нов политически проект, че той е новият лидер на евроатлантиците или на дясното, или както искате да го наречете това политическо пространство. Макар че самият Асен Василев и неговата формация "Продължаваме промяната" е по-скоро ляволиберална. Самият Андрей Гюров произхожда от средите на "Продължаваме промяната". Така че какъв ще бъде неговият проект, ако ще прави изобщо такъв проект, предстои да видим.

Но тук има и друг момент - това е първият закон на властта на известния американски философ Робърт Грийн - "Никога не засенчвай своя началник". В крайна сметка партийните началници са други. Това са Мирчев, това са хора като Асен Василев и т.н. И сега изведнъж, ако Андрей Гюров се окаже техен конкурент в битката за властта вътре - дали вътре в партията "Продължаваме промяната" или със свой политически проект, това е нещо, което би създало много главоболия в тази коалиция - избягвам да използвам този термин, защото те не са хомогенни. Когато говорим за евроатлантиците - през години се нагледахме на противодействието и противоборството между тях - между ПП и ДБ, включително, от една страна, между тях двете и ГЕРБ и ДПС.

Но същото можем да кажем и за "коалицията на мира". Имам предвид това, че една от основните тези на тези хора е, че не трябва да се помага на Украйна. Тази външнополитическа тема доминираше и вътрешнополитическия дебат. Но и тази коалиция не е хомогенна, защото БСП е от едната страна, от друга страна е Румен Радев, от трета страна - сложните отношения между Зарков и Радев са факт. Според мен отсъствията, за които говорим, бяха на тази основа и не са случайни.

- А какво влияние в кампанията оказа тезата за "Петричкия Ескобар", която лансира Асен Василев?

- Оказала е със сигурност влияние, защото доведе до много голяма поляризация - разбира се, не само тази теза. От друга страна се появиха коментарите за "Петроханската чета" и в крайна сметка, ако трябва да използвам израза на моя колега Страхил Делийски, сблъсъкът беше между "наркотрафиканти" и "педофили". В социалните мрежи се стигна до такива обвинения и обиди, тъй като двете ядра бяха мобилизирани до краен предел.

Така че - оказало е влияние за мобилизирането на твърдите привърженици. Но дали е довело допълнително избиратели в подкрепа на Андрей Гюров, това не мога да кажа. По-скоро за резултата на Гюров допринесе фактът, че втората политическа сила - ГЕРБ, не издигна кандидат. ДПС също нямаше кандидат. Очевидно, те не подкрепят Илиана Йотова - особено в лицето на Пеевски, това мисля е пределно ясно. Така че накрая "гражданинът Борисов призова да се гласува за гражданина Гюров". Това по-скоро допринесе за притока на гласове за Гюров.

- Успешна ли се оказа стратегията на ГЕРБ и на ДПС да не издигат кандидати за президент? Борисов преди време каза: "Ние бяхме много смутени от загубата през април, защото сме свикнали да сме победители, но ето вече се окопитихме и си подреждаме къщичката."

- Те са си направили сметката вероятно, че трудно ще успеят да победят Илияна Йотова - особено при Пеевски това е ясно, но и при Борисов, втората политическа сила, имайки предвид, протестите преди една година срещу ГЕРБ и ДПС, които доведоха до падането на правителството на Росен Желязков.

Така че затова заложиха на тази стратегия - да не издигат кандидати и практически да действат чрез кандидата, подкрепен от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" Андрей Гюров и ако той постигне някакъв силен резултат, да се опитат да го припишат на себе си. Респективно, ако загуби, да не пострадат сериозно от това. В този смисъл тяхната стратегия сработи. Избирателите на ГЕРБ основно са подкрепили Андрей Гюров.

На аз тук бих задал един риторичен въпрос. Като си втора политическа сила като ГЕРБ или като ДПС - не си най-малката парламентарно представена политическа сила, тази малодушна стратегия ли трябва да бъде това, което представяш пред избирателите си? Специално по отношение на Борисов част от хората останаха с впечатление, че той се е скатал, което е доста малодушно. Как ще се отрази това в дългосрочен план ще разберем след около година на местния вот.

- От друга страна Пеевски пък показа, че "държи" своите избиратели. На първия тур видяхме бойкот и доста рехаво гласуване за Йотова, но на втория тур гласуването се обърна в полза на Гюров.

- Това е така, защото има много дисциплиниран електорат.

- Радев може ли да си запише червена точка от това, че партиите на Борисов и Пеевски не издигнаха кандидати? По логиката - "Аз се боря с олигархичния модел, моделът Борисов-Пеевски, и ето тях ги няма, не участват в изборите".

- Малко трябва да внимава, да не бърза да си пише сам високи оценки. А иначе очевидно е, че тези избори водят до засилване на тежестта на "Прогресивна България" в политическия живот.

Предстои да видим догодина битката за главен прокурор как ще протече, кой ще се наложи там. Но оттам нататък, ако и това спечелят, остава битката за медиите, за четвъртата власт. Там нещата не изглеждат много добре за "Прогресивна България", но оттам нататък другите власти в държавата ги овладяха.

Така че самият факт, че Борисов и Пеевски не издигнаха кандидати, оказа се, че работи в полза на Радев и на неговата визия за политиката.

- "Прогресивна България" превръща ли се в новия ГЕРБ като политическо явление? Имам предвид лидерска партия, партия на властта.

- Дали е новият ГЕРБ? Аз не бих бързал с тези заключения, защото в съзнанието на българските избиратели има доста негативна конотация, свързана с управлението на ГЕРБ. Виждаме какви са рейтингите на политици като Борисов и като Пеевски - отрицателните оценки силно преобладават, за разлика от оценката на Радев - позитивните продължават да надделяват над негативните. Йотова също има доста позитивна оценка.

- Питам за явлението, преди 15 години и Борисов имаше доста позитивни рейтинги.

- Абсолютно така е. Могат да се правят такива паралели - доколкото това са лидерски формации, и двамата са генерали - единият от армията, другият, свързан с МВР. Някой би казал, че "народната армия" и "народната милиция" се редуват на власт. Може да се търсят такива паралели.

Но едно е да се прави паралел между това, че имаме лидерски партии, с партийна дисциплина, да се сравнява овладяването на различните власти в държавата. Друго е да сравняваш и търсиш негативите, свързани с корупция, с непотизъм, с издигането на преден план на "калинки".

Бих отговорил на въпроса ви така: опасността за "Прогресивна България" да се подхлъзне, така както ГЕРБ се подхлъзна на времето, и да се превърне в ГЕРБ-2 от гледна точка на всичко негативно, което свързваме с ГЕРБ през годините, е реална. Има такава опасност и трябва да си дадат сметка Радев и обкръжението му, че търпението на избирателите няма да бъде търпението, което проявяваха към Борисов - три мандата го търпяха. Това, което видяхме след първия тур може да се определи като шок - когато се оказа колко малка е разликата между Йотова и Гюров. Трябва да им бъде ясно на "Прогресивна България", че ще бъдат следени много изкъсо и всяко посягане към кацата с меда, да не говорим за бъркане, като "Апартаментгейт" и други подобни, автоматично ще рефлектира много-много силно срещу тях. Ще бъде използвано от опозицията, за да бъдат дискредитирани и изхвърлени от властта.

Така че има сериозен риск за тях да се превърнат в ГЕРБ-2, говорейки за негативните измерители на ГЕРБ, и трябва отсега много сериозно да си опичат ума.

- Ще цитирам Георги Кандев от изборната нощ, който призовава българския народ да бди дали обещанията, които са били дадени, ще бъдат изпълнени.

- Моето впечатление, гледайки колко спасители се изредиха през последните години и залязоха - видяхме Трифонов колко бързо изгря и залезе, видяхме и ПП колко бързо изгряха и колко бързо залязоха. Така че Радев не трябва да си прави илюзии в това отношение, че експериментът с Борисов или ерата Борисов може да се повтори като ерата Радев.

- Борисов имаше щастието да управлява, когато "слънцето грееше ярко", тоест нямаше такива проблеми, каквито има сега. Виждаме, например, как Западна Европа гори. Навсякъде се говори за проблеми с бюджетите. Това не са спокойни времена, не е "лято", към "зима" отиват нещата. А всяка власт има способността да става арогантна.

- Единственият начин да се спре такова явление е самосъзнанието на Радев като лидер. Това би могло да попречи на преяждането с власт. Ако той си позволи да свали гарда, много бързо ще се вгорчи медът. Трябва да му бъде ясно това нещо.

Но, за да ви опонирам, ще припомня, че все пак той се задържа в президентството девет години с висок рейтинг. След това направи този преход от президентството в Министерския съвет, прелетя от едната страна на "Дондуков" към другата, а толкова хора обясняваха, че това е невъзможно да се случи. Така че той успя да се задържи във времена, които бяха много смутни. Вярно, вие сте права, когато изреждате проблемите сега - бюджети, кризи, изкуственият интелект ни диша във врата - там кризата на пазара на труда ще бъде много сериозна. И сега много хора, включително от IT сектора, си позагубиха работата. А какъв ще бъде ефектът върху България? Някъде да сте чули политическите партии сериозно да обсъждат темата? Това не са конспиративни теории. Политици като Бърни Сандърс в САЩ говорят за 90% безработица към 2030 година. Как това ще рефлектира върху държави като България? Тази тема изобщо не се обсъжда. Нямаше я, включително, и на дебата Йотова - Гюров. Говореше се за войната в Украйна, основно с това се замеряха.

Така че, да, времената са смутни.

От друга страна обаче, по отношение на войната в Украйна, Радев се е ориентирал много добре. Платната на неговия кораб са обърнати по посока на вятъра, не срещу вятъра, имам предвид политическите промени, които се очакват във Франция, в Германия, политиката на Тръмп, който очевидно не е склонен да помага на Украйна и флиртува с Русия с дизеловата сделка, която сключи с Путин, призивите на Тръмп към украинците да си избират нов президент и т.н.

Така че геополитически Радев е ориентиран добре.

А тази тема много мобилизира българите, тъй като преобладаващите настроения в обществото са за това да не се помага на Украйна с оръжие.

Но по отношение на темата с растящите цени - тук говорим за глобални икономически процеси. Тук вече пред управляващите има сериозни предизвикателства и това може да ги свали от власт.

- Ако се върнем на нощта на изборите, Илиана Йотова благодари на "Прогресивна България" и се обърна към премиера, казвайки: "Господин Радев, без вас нямаше да се справим". Илиана Йотова беше описвана от опонентите й в предизборната кампания като марионетка на Радев, едва ли не. Но аз силно се съмнявам в тази теза, по-скоро бих очаквала друго в бъдеще - критика към Радев. Вашето мнение какво е?

- Да, и аз това очаквам, но трябва да внимава, защото килимчето, на което долетя в президентството, е изтъкано от Радев и симпатизантите на "Прогресивна България". Няма собствена легитимност. Може да успее да изгради някаква собствена легитимност, собствен авторитет. Което как ще стане? С позиции по ключови политически теми.

В това отношение задачата на Радев беше друга. Той трябваше да си изгради този образ и той си го изгради през годините, опонирайки на ГЕРБ и тяхното управление, опонирайки на ПП-ДБ и на ДПС във властта.

Докато Йотова какво да прави - да опонира на своите? Много особена задача. Веднага ще бъде обвинена в неблагодарност или най-малкото в интригантство.

Така че тя трябва много да внимава. Иначе аз вярвам в това последно нейно изречение - че няма да се остави който и да е да я командва.

- Ще ви възразя - на Йотова ще й бъде лесно да стане опонент на управлението на "Прогресивна България" и Радев, защото тя произхожда от средите на БСП, а БСП е партия, която винаги много е държала на социалния вектор. Така че тя може от позицията на социалист и "майка на нацията" да стане основният критик на властта по социални теми, да говори със загриженост.

- "Прогресивна България" не игнорира социалната тематика, тя присъства в тяхната програма, в посланията им. А партията БСП я няма на политическата сцена. Тя не представена в парламента. Ако звездата на Крум Зарков изгрее и БСП отново влезе в парламента, тогава може да се мисли за някакъв политически съюз Зарков - Йотова.

Но това вече са бих казал доста хипотетични конструкции.

Може да има критика, но да си зададем въпроса какво печели Йотова от това. Не е ли по-логичното и по-простото да се мисли за продължаване на политическия съюз с Радев в перспективата на следващ мандат. Като междувременно по определени теми скърца със зъби, внимавайки да не скърца прекалено силно.

- Какво означава за обществото ни това, че избрахме жена за президент?

- Означава, че българското общество е готово да приеме такава промяна и такъв лидер, защото дълги години архетипът, който откриваха социолозите емпирично, е "силната ръка" - ако може да е генерал, естествено мъж и т.н.

В годините на социализма обаче мястото на жената не беше подценявано. Не може да се прави сравнение между Източна Европа от една страна и от друга страна Съединените щати, където този въпрос стои много по-сериозно от гледна точка на консервативни идеологии, влиянието на християнството.

Така че това за мен е хубава промяна, но не е някаква радикална промяна в политическия живот, защото през годините сме виждали и други силни жени на политическата сцена.

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