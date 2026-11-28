Испанският премиер социалист е политически оцеляващ — но гневът по повод миграцията и жилищния проблем може да сложи край на управлението му на изборите в неделя

480 Снимка: БТА/АР

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Педро Санчес беше новобранец, когато през 2015 г. седна срещу премиера на Испания Мариано Рахой на дебатната маса, като го сочеше с пръст и гледаше съперника си с леден поглед. "Ръководителят на правителството трябва да бъде достоен човек. А вие не сте", каза Санчес.

Обидата шокира политиците. Рахой я определи като "дребнава, подла, жалка". Припомняйки си я наскоро, бивш министър от Социалистическата партия на Санчес каза: "Да наречеш някого недостоен беше немислимо." Но Санчес беше поставил знак минус и благоприличието в испанската политика постепенно изчезваше, пише в. "Файненшъл Таймс".

През изминалите 11 години Санчес беше отстранен като лидер на Социалистическата партия, отново пое кормилото, стана премиер, като отстрани Рахой чрез вот на недоверие, и оглави три малцинствени правителства. В неделя той ще се състезава в шестите си общи избори - първите от вълната от избори в ЕС през следващата година. Повечето проучвания обаче предсказват, че той ще загуби, тъй като няма да успее да устои на вълната от недоволство, породена от нарастващите цени на жилищата, имиграцията, корупцията и пропадащата инфраструктура. Загубата на Санчес би белязала падането на последния ляв лидер в голяма страна от ЕС - и на този, който беше най-смел в противопоставянето си на американския президент Доналд Тръмп.

Високият бивш баскетболист Санчес някога си спечели прякора "Г-н Красавец" и излъчва чар. Той се наслаждава на статута си на образец за подражание за левите в един свят, който се измества надясно. Но той си остава безмилостният партиен боец от 2015 г.

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Сега той се бори не само срещу консервативната Народна партия, но и срещу "Вокс" - крайнодясна партия, която той нарича "сериозна заплаха за демокрацията". Дори ако социалистите на Санчес спечелят най-много гласове - което е малко вероятно - проучванията сочат, че НП и "Вокс" заедно ще го изпреварят, което ще им даде шанс да сформират управляваща коалиция.

"Вокс" е допринесла за грубостта в испанската политика. Нейният лидер Сантяго Абаскал нарича Санчес "тиранин" и заяви, че "би продал собствената си майка". На митингите на "Вокс" избирателите скандират "Педро Санчес, копеле". Премиерът, от своя страна, предупреждава, че Абаскал и лидерът на НП Алберто Нуниес Фейхоо биха върнали Испания назад. По време на предизборния дебат в четвъртък той заяви, че те биха създали "Испания на съкращения, замразяване на заплатите и отмяна на трудно спечелените социални придобивки". Бизнес лидер, който познава Санчес, казва, че дори насаме нападките срещу десните са спонтанен рефлекс. "Той просто е такъв."

Лоялистите казват, че най-добрият възможен резултат за него е патова ситуация, при която нито десницата, нито левицата могат да съберат мнозинство, което ще принуди Испания да проведе повторни избори. Но близък съюзник казва, че премиерът остава оптимист и твърди, че е излизал победител дори от по-трудни гласувания.

Санчес разпространява оптимистични послания за испанската икономика, като подчертава най-добрия в страната ръст на БВП и одобрените от него увеличения на минималната работна заплата и пенсиите. Той обаче не споменава, че от края на 2022 г. не е успял да прокара нито един бюджет в парламента.

Социалистите превърнаха "Силата на любовта" в предизборен лозунг, а Санчес си спечели презрението на съперниците си, като танцуваше по време на предизборните митинги. Преди да подаде оставка заради железопътната катастрофа миналия месец, при която загинаха 69 души, Оскар Пуенте, тогавашен министър на транспорта, заяви: "Мисля, че радостта на човека, който ръководи този проект, е заразителна - и се разпространява сред всички нас."

Санчес също така превърна кампанията в нещо лично. Роден в Мадрид през 1972 г., той е изучавал икономика и бизнес в университета, преди да работи за Европейския парламент, а след това и за мисията на ООН в Босна. Но неговите баба и дядо са били неграмотни "и това отвори рана в мен . . . Много ми е трудно да понасям социалните несправедливости", е казал той.

На един митинг той целуна съпругата си Бегоня Гомес и ѝ каза "Обичам те" - като насочи вниманието към жена, която ще бъде съдена догодина за търговия с влияние и злоупотреба с публични средства.

Когато през 2024 г. съдия започна разследване срещу Гомес за корупция, въз основа на жалба от група с връзки с крайната десница, Санчес си взе пет дни почивка, за да обмисли бъдещето си. Някои анализатори очакваха той да се издигне над тази суматоха. Вместо това обаче той избра партийната война, като заяви, че е жертва на "глобално реакционно движение, което се стреми да наложи регресивната си програма чрез клевети и лъжи".

Санчес и съпругата му отричат да са извършили нарушения, но той се извини за корупционни дела, в които са замесени двама от бившите му дясни ръце, включително бивш министър, излежаващ 24-годишна присъда.

Премиерът е обременен от управленските провали, свързани с мащабното прекъсване на електрозахранването през 2025 г., двете фатални железопътни катастрофи през тази година и неразрешеното нахлуване през юли на над 70 000 мигранти в Сеута - испанска ексклава в Африка.

Мигел Себастиан, министър в бившето социалистическо правителство, подкрепя Санчес, но казва, че "проблемът с жилищата им е излязъл извън контрол". Пристигането на близо 4 млн. имигранти от 2018 г. насам и бумът на апартаментите за туристи превърнаха липсата на достъпни жилища в най-голямата грижа на испанците. "Трябваше да построят повече социални жилища под наем", казва Себастиан.

Част от старата гвардия на левицата се обърна срещу Санчес, като заяви, че най-големият му грях е бил, че е нарушил обещанието си да остане на власт чрез сделки с недобросъвестни парламентарни съюзници: крайнолеви, каталунски сепаратисти и баска партия, произлязла от клон на терористичната група ЕТА.

По време на дебат миналата седмица Фейхоо цитира бивш съюзник на Санчес, който го нарече "аморален човек с необуздана амбиция". След това Фейхоо нанесе решаващия си удар: "Испания заслужава премиер, който е почтен. А той не е такъв."

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