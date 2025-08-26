Лидерът на СДС Петър Берон и социалистът Анжел Вагенщайн се хващат на бас кой е подпалвачът на Партийния дом - сините или червените фашисти, разкрива стенограма от заседанието на ВНС

4302 Снимка: Иван Григоров/Dir.bg

На 28 август 1990 г. Великото народно събрание започва заседанието си с разискване на опожаряването и разгрома на сградата на Висшия съвет на Българската социалистическа партия. Той е станал ден по-рано - в нощта на 26 срещу 27 август, в отсъствието от страната на премиера Андрей Луканов и от столицата - на избрания само преди дни президент Желю Желев, който се намира във Варна.

Всичко тръгва от сблъсъка "за кожата на една петолъчка" - онази, която се извисяваше над Партийния дом до 4 октомври 1990 г. и за която едни твърдят, че се намира днес в Музея на социалистическото изкуство, а други - че това е само един от прототипите й.

Няколко часа преди пожара активистът на движението "Инициатива за гражданско недоволство" Пламен Станчев заплашва заедно с отец Димитър Амбарев, че ще се самозапалят, ако петолъчката не бъде свалена до 20.30 часа на 26 август 1990 г.

Още снимки от нощта на палежа ВИЖТЕ ТУК>>

Лидерът на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев говори пред събралите се хора и заплашва властта, че хората ще атакуват омразната комунистическа сграда, в която днес се помещава Народното събрание.

Поетът Радой Ралин и синият депутат Йосиф Петров наливат масло в огъня, като отправят апел по единствената телевизия тогава - БНТ, към президента Желев да предотврати самозапалването. След тези възвания стотици хора се струпват за отрицателно време на площада между Партийния дом и Президенството, тогава все още носещ името "9 септември". Недалеч е и Градът на истината.

Станчев обаче не се самозапалва, а пламва Партийният дом. Огънят в сградата избухва в 23 часа. Говори се за бидони със запалителна течност, предварително разположени по ниските етажи. Пожарът окончателно е потушен едва в 3,18 ч. на следващата сутрин, а по-късно премиерът Андрей Луканов ще обвини пожарна и полиция, че не са действали бързо.

Снимка: Иван Григоров/Dir.bg

Нанесени са щети за 7 947 963 лева, изгарят 40 помещения, разграбени са 94 кабинета.

Документи и архивът на БКП стават на пепел и години наред това ще дава живот на не една и две конспирации, като тази, че комунистите сами са си запалили партийната сграда, за да не знаем днес от архивите кой - кой е бил.

От разследването е известно, че пожарната потушава огъня за 18 минути: от 3 ч. на 27 август до 3.18 ч. Но защо ли дотогава е чакала, при положение, че в полунощ се е събрал на извънредно заседание Министерският съвет, макар и в отсъствието на Луканов, който е в чужбина по това време?

Палежът на Партийния дом обаче дава повод на властите да разтурят още призори Града на истината в 5.30 часа.

Социалистите, които са се върнали съвсем скоро на власт след първите демократични избори, обвиняват дясната опозиция, а Съюзът на демократичните сили твърди, че комунистите сами са драснали клечката на Партийния дом.

Снимка: Иван Григоров/Dir.bg

Ден по-късно Великото народно събрание се събира на заседание, посветено на опожаряването на Партийния дом, свидетелства стенограмата от 28 август 1990 г.

"Ние оценяваме опожаряването на партийна сграда като атентат срещу демокрацията и срещу гражданския мир, който се установява в нашата страна. С такива именно сред средства фашистите си служеха, за да подпалят в известен смисъл човечеството. На всички са известни злините, до които те ни доведоха", заявява в началото председателят на ВНС Николай Тодоров от името на ръководството.

Следва декларация от тогавашния лидер на социалистическата партия Александър Лилов. Той настоява от името на партията следствието и прокуратурата да открият не само виновните, но и подбудителите.

Снимка: Иван Григоров, Dir.bg

"Нашите опасения и предупреждения са били повече от основателни. В новата ни политическа история бе вписан акт на най-груб политически екстремизъм и варварство, което може да изправи България пред прага на гражданска война с всички произтичащи от това последици. Възниква законният въпрос не само за физическите извършители, но преди всичко кои са подбудителите и организаторите на това престъпно деяние", заявява Лилов.

Той изразява възмущението си, че в "опозиционния печат се правят настойчиви опити да се наложи версията, че самата БСП е организирала подпалването на своя дом". В този момент депутати от СДС подвикват от място в залата: "Не е ли вярно?"

"БСП вече беше обвинявана веднъж преди десетилетия в подпалването на германския Райхстаг, но неговите истински подпалвачи бяха фашистите. Те и политическите екстремисти са подбудителите и на софийския пожар. Ние няма защо да подпалваме своя дом. Ние искаме граждански мир, ненасилие и мирен преход към демокрация", продължава Лилов.

Думата взема председателят на Парламентарния Съюз на демократичните сили Петър Берон, който казва, че би се подписал под повечето констатации в декларацията на БСП.

Снимка: Иван Григоров/Dir.bg

"Народните представители от СДС изразяват своето дълбоко възмущение от вандализма, проявен в нощта на 26 срещу 27 август, жертви на който станаха сгради и имущество с голяма стойност", заявява Берон.

"Тук се спомена за запалването на Райхстага. Аз трябва да ви кажа, че ние сме напълно заинтересовани да се намери кой е бил Ван дер Любе на онзиденшния пожар, кой е бил неговият Гьоринг!", казва лидерът на СДС, а депутатите от неговия блок в залата ръкопляскат. Демократичните сили смятат палежа "за грубо подстрекателство с опасни последици", декларира Берон.

ДПС и БЗНС също осъждат акта като вандализъм. А премиерът Андрей Луканов, вече завърнал се в страната, е категоричен, че "това е най-сериозният от 10 ноември насам опит да бъде торпилиран процесът на демократизация".

Снимка: Иван Григоров, Dir.bg

"Можем да говорим за рожден ден на неофашизма", обобщава премиерът. Имало е предварителна и доста сериозна подготовка за този акт, твърди още Луканов, като визира бързото стичане на големи групи хора на площад "9 септември" тогава, което е затруднило действията на органите на реда и на пожарникарите. Казва още пред депутатите, че е имало подстрекатели. Наред с това Луканов обобщава, че действията на органите на реда не са били адекватни и своевременни, след като не са могли да предотвратят разгрома и опожаряването на сградата.

"Райхстагът изгоря. Подпалиха си го червените" - такива листовки се раздават из цяла София, констатира депутатът социалист от ВНС Анжел Вагенщайн, четем в стенограмата на ВНС.

Той напомня, че така онези, които ги разпространяват, цитират Гьоринг. И се включва в дискусията, за да разкаже за бас, който са сключили на влизане в парламента с Петър Берон.

"На входа на Народното събрание с г-н Петър Берон, мой стар митингаджийски приятел, си споделихме полунашега, полунаистина реплики за сините фашисти, за червените фашисти.

Той ми обеща да докаже, че червените фашисти са запалили Райхстага - Партийния дом, а аз му обещах, че ако той докаже това, тук пред вас аз ще си положа партийния билет", казва Вагенщайн. В залата избухва смях, а режисьорът се обръща към смеещите се с репликата, че е член на тази партия от 50 г. и затова няма да му е никак лесно да се откаже. Вагенщайн обяснява още какво трябва да направи лидерът на СДС, ако загуби облога.

Снимка: Иван Григоров/Dir.bg

"Аз от него искам само едно кафе, той да го плати. Сигурен съм, че ще пия кафе с Петър Берон", завършва изказването си Вагенщайн, а на свой ред ръкопляскат депутатите от блока на БСП.

Междувременно, докато политическите страсти почти са взривили крехката демокрация и са изправили страната пред риска от гражданска война, прокуратурата образува Наказателно дело № 53, но още през 1991 г. следствието излиза със становище, че пожарът е дело на "екзалтирани екстремисти". Обвиняеми са 38 души, заплашени от 3 до 12 г. затвор, като сред тях и лидерът на "Подкрепа" д-р Константин Тренчев.

35 години по-късно очевидно няма категорични доказателства кой от двамата е спечелил баса - Берон или Вагенщайн, тъй като през август 1996 г. разследването е прекратено, а преди това съдът връща делото четири пъти. Осъдени няма.

През 2010 г. група интелектуалци внасят подписка до главния прокурор Борис Велчев и вътрешния министър Цветан Цветанов с искане за възобновяване на делото, отдавна прекратено по давност.

Димът от Дело №53 обаче продължава да пуши, вече само навръх годишнини, когато отново участниците от двете страни на барикадата по време на огнения щурм тълкуват случилото се - всеки според своята гледна точка и своя политически интерес.

Така палежът на Партийния дом скъса една голяма страница от българската история, която никога няма да прочетем, но се размина с по-голямото зло - не пламна гражданска война, която беше сигурна, ако бяха загинали хора.

