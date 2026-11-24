Атаката срещу градоначалника на Морската столица най-вероятно ще го позиционира като кандидат-кмет на местния вот догодина срещу неясния още претендент на "Прогресивна България"

2232 Колаж с използване на снимки от БТА

Чуйте статията:

Кой и защо свали варненския кмет Благомир Коцев? Кой и защо ще избере временно управляващия морската столица, ако съдът потвърди решението за отстраняването му от поста? Какви са силите и интересите, стоящи зад всичко това?

Това са въпросите, интересни на цялата страна извън конкретните подозрения с варненски адрес по формулата "пари, имоти, пари прим".

Да припомним какво се случи.

По късна доба в понеделник, 23 ноември, дойде новината, че Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна е прекратила кметския мандат на Благомир Коцев (излъчен за кмет на изборите през 2023 г. от коалиция ПП-ДБ и избран на втори тур с 53,06% от гласовете на варненци). Това става по-малко от година преди местните избори - период, в който по закон вече не може да се организира частичен кметски вот. В тази ситуация Общинският съвет трябва да избере временно изпълняващ длъжността кмет до редовните местни избори през есента на 2027 г. Ако, разбира се, съдът потвърди решението на ОИК-Варна.

Общинският съвет във Варна има 51 членове, но нито една политическа група няма мнозинство. По 8 общинари имат ГЕРБ и ПП-ДБ, 7 - "Възраждане", по 3-ма - БСП и ДПС, двама - "Има такъв народ", един - СДС. Това са общо 32-ма души, избрани от партии, които говорят нещо на гражданите на цялата страна и следователно, решението на представителите им в голям град като Варна може да се отрази на националния рейтинг на дадената политическа сила.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Останалите са излъчени от местни коалиции и навярно и самите варненци са забравили коя от тях от кои политически формации е образувана. Това прави вотът на въпросните съветници "невидим" за националния радар - когато, за да се обясни нещо във Варна, на гражданина на София, Пловдив или Видин, са необходими повече от три дълги изречения, той губи интерес.

Не бива да се забравя и, че атаката срещу Благомир Коцев съвсем не е от вчера. Той бе "обстрелван по всички фронтове", включително прекара месеци в ареста по обвинение за корупция, което още не е доказано.

Решението на ОИК е направо абсурдно, като се има предвид, че се базира на два сигнала, подадени миналата година и свързани с отпуска, който Коцев е ползвал докато е бил в ареста. Към това се наслагва и темата за "предателството", тъй като срещу своя кмет са гласували двама от ПП и ДБ, като междувременно трети, избран от тези формации в Комисията, вече кротко е преминал към "Прогресивна България". Но да припомним - на 8 юли 2025 г. Благомир Коцев е задържан по обвинения в корупция, на 27 ноември същата година - освободен срещу парична гаранция от 200 000 лв. Цели пет са производствата в ОИК-Варна, с които се иска предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета, образувани по различни сигнали - две през 2025 г. и три през ноември 2026 г. Гласуване по същество има два път - по време на престоя на Коцев в ареста през 2025 г. Но на заседанието си точно преди година - на 22 и 23 ноември 2025 г., комисията не стига до прекратяване на мандата му, а причината е, че Изпълнителната комисия на ГЕРБ призовава своите представители в ОИК да гласуват "против". А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов неведнъж бе заявявал пред медиите, че ако зависеше от него, Коцев нямало да е в ареста.

Но през ноември 2026 г. в ОИК-Варна постъпват три нови сигнала със същия мотив - за неправомерно ползвани отпуски и отсъствия от работното място по време на задържането му през 2025 г. И кметът вече успешно е отстранен.

От това може да се направи обосновано предположение, че играта срещу варненския кмет е дълга. Както и, че е свързана с "банални неща", като интереси в строителството и свързаната с тях съдба на незастроени апетитно разположени общински терени.

И може би неслучайно Благомир Коцев бе свален почти веднага, след като вкара в програмата за управление на града два емблематични имота. Единият - квартална горичка до "Делта планет мол", спасена от продажба и застрояване след граждански протести в началото на мандата от ПП-ДБ под знака "Не сме като предишните управляващи!". Вторият е паркингът на Окръжна болница. В града отдавна упорито се говори, че за спечелването на този имот всички средства са добри, включително воденето към фалит на лечебното заведение.

През последната година Морската столица бе център и на афера с национално значение - "Баба Алино". През май изведнъж се оказа, че върху 100 декара защитена горска територия по "Натура 2000" в местността "Баба Алино" край Златни са изникнали цели 104 незаконни жилищни сгради. И това станало без разрешения за строеж, но с присъединяване към електропреносната и ВиК мрежата. Незаконното селище, стана ясно, е дело на "КУБ корпорация" на украинския предприемач Олег Невзоров.

Както при всеки скандал - вдигна се голям шум, в публичното пространство се изстреляха поредица от въпроси (включително към кмета Коцев), после всичко утихна.

До днес, когато Варна отново влезе в челото на националните новини.

И когато отново се задават въпроси от типа на "защо сега" и "кой има интерес".

Коцев назова директно кой според него има интерес, като заяви: "Във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов-Дънката. Натискът, който той е оказал върху Общинската избирателна комисия във Варна, може да бъде потвърден не само от самите членове, но и от партийните лидери в София, чиито формации гласуваха за моето отстраняване."

Във Варна сигурно всички знаят за кого става дума, но на национално ниво едва ли е така. Името на Даниел Славов, известен с прякора Дидо Дънката, влиза в националните новини обикновено около избори. Варненският бизнесмен с интереси в строителния и хотелския сектор, е свързван с всички политически партии, които са били на власт през последните десетилетия - ГЕРБ, БСП, ДПС. В морската столица свързват Дънката и с местната формация "Български гласъ" (която има петима съветници). Славов се прочува през 2010 г., когато е арестуван при акция на МВР по разследване за финансови злоупотреби в градския транспорт на Варна. Но по-късно той осъжда България в Европейския съд по правата на човека за нарушаване на презумпцията за невиновност.

От "Да, България" - коалицията, в която влизат ДСБ и "Демократична България", направиха следния прочит на събитията във Варна: "Ако държавата те е задържала незаконно, прокуратурата се използва за политическа бухалка, а не си върши работата, и заради това не си могъл да ходиш на работа, може ли след това същата държава да те отстрани от поста ти, за който си избран с гласовете на десетки хиляди граждани, точно защото си отсъствал? Това е същината на казуса, по който предстои да се произнесе съдът при обжалване."

И премиерът Румен Радев коментира случващото се, като заяви пред медиите в парламента: "Пред Благомир Коцев има редица въпроси, касаещи казуса "Баба Алино" и друго незаконно строителство, но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин. Очаквам партиите, които имат членове в тази Общинска избирателна комисия, много ясно да заявят своите мотиви да отстраняването на Коцев от поста. Ние трябва да знаем тези мотиви. Ние трябва да чуем, като общество, мотивите на тези партии защо свалиха Благомир Коцев от кметския пост."

От ПП, партията, към която принадлежи Коцев, обявиха, че ще организират протести в негова защита под надслов "Заедно с Благо срещу мафията".

От "Възраждане", които първи повдигнаха темата с незаконното строителство в местността Баба Алино, заявиха, че отстраняването на Коцев е "закъсняло".

От ДПС се разграничиха от решението на Комисията.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в ОИК, а Владислав Горанов заяви, че съветниците на ГЕРБ във Варна няма да предлагат и няма да гласуват за временен кмет. Горанов бе категоричен - отстраняването на Коцев е "голяма политическа грешка". Партия ГЕРБ три мандата управляваше Морската столица с кмет Иван Портних.

Какво следва - непосредствено и дългосрочно?

Непосредствено - решението на ОИК-Варна подлежи на обжалване на първа инстанция пред Административния съд във Варна. Неговото решение пък може да бъде оспорено окончателно пред Върховния административен съд. Припомняме - в момента ВАС се ръководи от съдия Ваня Анчева, която е изпълняващ функциите председател на съда от 2 октомври 2026 г. Около името й няма скандали, нито спекулации за политически обвързаности.

Адвокатите на Коцев ще обжалват не само самото прекратяване на пълномощията му, но ще поискат от съда и спиране на предварителното изпълнение на решението на ОИК до решаването на спора по същество.

Дългосрочните последици са политически. Дори и в средите на ПП и ДБ да е имало съмнения в политическата целесъобразност да подкрепят Коцев за втори мандат, сега те най-вероятно ще отпаднат, защото "трябва да сме сплотени, когато бият нашите". Самият Благомир Коцев вече даде да се разбере, че обмисля кандидатиране за втори мандат.

Цялата сага се вписва в политическата подготовка за местните избори. Варна не е случаен град - като във всяко голямо пристанище, там се кръстосват разнопосочни интереси. И много местни политици по-късно развиват национална кариера. Един от най-известните е Веселин Маришки. Да не забравяме, че и протестите срещу високите цени на тока през 2013 г., които доведоха до оставката на първото правителство на Бойко Борисов, тръгнаха от Варна. А в по-далечно време - от Морската столица започнаха проблемите на национално ниво на СДС, когато областният управител от партията Добрин Митев загуби общинския вот в морската столица през 1999 г.

В момента политическите сили заемат позиции за предстоящите общински избори.

И атаката срещу градоначалника на Морската столица най-вероятно ще го позиционира като кандидат-кмет на местния вот догодина срещу неясния още претендент на "Прогресивна България". Защото Радев в момента защитава Коцев, критикувайки го. И припомняйки, че "Прогресивна България" няма свои представители в ОИК-Варна - с други думи - "ние тук сме чисти, а вие си кажете".

А ПП защитават Коцев, критикувайки Радев. Лидерът на партията Асен Василев каза: "Чухме много гръмки думи как борбата с олигархията била приключила. От това, което виждаме, двама местни мафиоти, които са нещастни от това, че не им се случват проектите, могат да отстранят кмета на Варна. Това са Дънката и ТИМ".

Цялата случка около Благомир Коцев се подрежда във веригата политически събития, тръгнали от президентските избори, които позиционират ПП и ДБ като основна опозиция срещу управлението на Румен Радев и "Прогресивна България".

И, връщайки се към конкретния варненски случай, можем философски да обобщим - развръзка няма да има, защото партиите са временни, но интересите - вечни.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.