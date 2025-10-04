Сваленият лидер избяга от Сирия в Москва, но това не спря слуховете за здравето му

Когато избяга в Русия миналата година, сваленият сирийски президент Башар Асад имаше готово убежище в "Москва-Сити" - сред блестящите небостъргачи край реката в бизнес района на запад от центъра на руската столица , пише британският в. "Таймс".

Според данни на антикорупционната организация Global Witness, няколко роднини на Асад, включително братовчеди и сестри, са закупили там луксозни имоти в периода от 2013 до 2019 г. на обща стойност над 30 милиона паунда.

Къде точно в крайна сметка са се заселили сваленият президент, родената в Лондон негова съпруга Асма и трите им възрастни деца, остава загадка - и за това има основателни причини. Ако той се крие сред банкерите и знаменитостите, които живеят и работят в Москва, най-вероятно е охраняван от специалните служби.

Тази седмица, за втори път от пристигането му, се появиха слухове, че Асад, който не е бил виждан на публично място откакто се премести в Русия, е претърпял отравяне.

Бившият диктатор е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник сутринта, съобщи базираната във Великобритания Сирийска обсерватория за правата на човека. "Страната, която е извършила операцията, иска да постави руското правителство в неудобно положение и да го обвини в ликвидирането на Асад", заяви организацията.

Това твърдение не е нито потвърдено, нито опровергано, а завесата на тайната около 60-годишния Асад, чието семейство, според оценки, притежава състояние от 1,5 милиарда паунда, остава плътно затворена. Но сега би било необичайно време за най-явните му врагове да се опитат да извършат атентат.

Вместо да настройва срещу себе си Кремъл, новото ръководство на Сирия - бойци, които се сражаваха с войските на Асад и през декември го свалиха от властта - се стреми към сближаване с Москва, опитвайки се да ограничи намесата на Израел във вътрешните работи на страната си.

Президентът Путин подкрепи Асад във войната му срещу бунтовниците, а Русия все още има военни бази и значителни икономически интереси в Сирия. През първите шест месеца на тази година новото сирийско ръководство работи за намаляване на това влияние.

Окрилен от нарастващото международно признание и контактите със Запада, Дамаск развали договора с руската компания за управление на пристанището в Тартус и реши да прекрати отпечатването на сирийски банкноти в Русия. Сирийските власти също така затегнаха контрола върху персонала, влизащ и излизащ от руските военни обекти.

От лятото обаче стратегията се промени. В края на юли министърът на отбраната на Сирия Мурхаф Абу Касра и министърът на външните работи Асад ал-Шайбани посетиха Москва, за да се срещнат с Путин.

След това, миналия месец, временният президент на Сирия Ахмед ал-Шараа прие поканата на Путин да участва в руско-арабската среща на върха в Москва на 15 октомври.

Тази седмица пътят към тази визита беше улеснен благодарение на пристигането на високопоставени сирийски военни делегати в Москва за преговори с руските им колеги относно начините за сътрудничество.

Експертите твърдят, че Дамаск все още не се доверява на Кремъл, но иска да сътрудничи с Русия като противовес на Израел.

От края на миналата година израелските войски не само значително разшириха територията, която контролират около Голанските възвишения, но и редовно нанасят въздушни удари по правителствени цели.

"Ал-Шараа е рационален играч, прагматик, и основната му цел е да оцелее", смята експертът по политиката на Русия в Близкия изток във Фондация "Карнеги" Никита Смагин. "Към средата на лятото стана ясно, че той няма нищо, което да може да уравновеси Израел, а положението му в Сирия е неясно поради мащабните сблъсъци между проправителствените сили и малцинствата", допълва той.

Възобновяването на руските военни патрули около град Камишли в североизточна Сирия през август беше знак за затопляне на отношенията, посочва Смагин. Съобщава се, че сирийското правителство е помолило Москва да възобнови патрулирането и в южните провинции. Отмяната на решението за прекратяване на печатането на сирийски лири в Русия също свидетелства за подобряване на отношенията.

Увеличаването на присъствието на руски войски, самолети и системи за противовъздушна отбрана, като С-400, ще ограничи възможностите на Израел да провежда операции. Москва също може да реши да помогне на правителството в ремонта на руско военно оборудване, завзето от бунтовниците от войските на Асад.

Колкото и странно да е, засилването на руското участие всъщност може да е изгодно за Израел, тъй като отслабва влиянието на Турция в Сирия. Междувременно Асад, който пречи на процеса на помирение, най-вероятно ще се държи сдържано, а за него и семейството му ще се появяват само откъслечни информации за това как живеят в Русия.

През февруари неговият по-голям син Хафез (на 23 години) публикува видео пред Кремъл и снимка пред Московския държавен университет "М. В. Ломоносов", където наскоро е защитил докторска дисертация по математика.

От самия президент и съпругата му, на която миналата година беше диагностицирана левкемия, не е имало никакви новини. "Мисля, че Асад е в безопасност в Москва", казва Смагин. "Но част от споразумението е, че той трябва да запази мълчание", допълва експертът.

