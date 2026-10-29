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Ситуацията в израелския парламент след проведените във вторник избори не се е променила след преброяването на 90% от гласовете: нито управляващите, нито опозицията разполагат с мнозинство, поради което гласовете на арабските партии ще имат решаващо значение. Разпределението на 120-те мандата в Кнесета засега изглежда по следния начин: блокът на Бенямин Нетаняху получава 53 места, опозиционният блок - 48, а арабските партии - 19. Окончателните резултати ще станат известни или вечерта на 29 октомври (днес), или утре.

За сформиране на правителство е необходимо мнозинство от 61 мандата. Ако разпределението на гласовете не се промени съществено, политическите сили, които са влезли в парламента, ще трябва да сформират коалиция. Вече се водят преговори в различни конфигурации.

Президентът на Израел Ицхак Херцог е предложил на премиера Нетаняху да остане начело на правителството още две години, след което напълно да се оттегли от политиката в замяна на помилване по делата за корупция, съобщи междувременно местният телевизионен канал C14.

Инициативата може да послужи като основа за сформиране на ново правителство при запазване на настоящото разпределение на мандатите. В канцеларията на президента обаче тази информация е била наречена "пълна измислица", като от там са заявили, че не се занимават със спекулации относно сформирането на правителството.

Бенямин Нетаняху е обвинен в измама, злоупотреба с доверие и корупция. Става дума за получаване на скъпи подаръци от влиятелни бизнесмени - пури и шампанско на стойност десетки хиляди долари - в замяна на подкрепа за техните интереси. Той не признава вината си.

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Според някои прогнози Израел също така може да получи правителство на националното единство, тоест представляващо мнозинството от населението. За целта Нетаняху и опозицията (или част от нея) трябва да се споразумеят, че първият ще напусне поста на министър-председател след две години (което приблизително ще съвпадне с напускането на Доналд Тръмп от Белия дом). След това той ще отстъпи поста на лидера на опозиционния блок "Яшар" Гади Айзенкот, а самият той ще стане президент на Израел. За да се реализира този сценарий, страните ще трябва да намерят компромис по много въпроси.

Опозицията може да сформира правителство на малцинството и по отделни инициативи да влиза в коалиция с арабските партии. Не е изключено такава структура да бъде временна. "Яшар" и неговите съюзници могат, например, да приемат закон, който да ограничи броя на мандатите на премиера и да лиши Нетаняху от правото да участва в изборите. След това коалицията ще се разпадне — и през зимата ще се проведат нови избори вече без настоящия министър-председател. Разбира се, този сценарий също има противници сред редиците на опозицията.

При провал на всички коалиционни преговори страната ще се изправи пред нови избори. В този случай до зимата Нетаняху ще продължи да управлява Израел.

Кога точно ще стане ясно кой сценарий ще се реализира, е трудно да се каже. Преговорният процес може да се проточи с няколко месеца.

Междувременно Нетаняху и неговата партия "Ликуд" обвиниха арабските партии във фалшифициране на парламентарните избори. "Изборите в Държавата Израел бяха откраднати от арабските партии", се казва в съвместно изявление, публикувано в Instagram. "Ликуд" твърди, че партиите РААМ и "Обединена листа" са използвали подкуп, заплахи, насилие, фалшифициране на документи и забранени програми за мобилизиране на избирателите.

Партията на Нетаняху поиска незабавно разследване и заяви намерението си да предаде на полицията, службата за вътрешна сигурност "Шабак" и Централната избирателна комисия стотици свидетелства и доказателства за предполагаемите нарушения.

Сред тях, според твърденията на "Ликуд", са хиляди пликове с пари в брой и бюлетини на партията РААМ. Представител на избирателната комисия обаче отхвърли обвиненията в интервю за Channel 12. Според израелските медии полицията също все още не е открила доказателства за мащабни фалшификации.

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