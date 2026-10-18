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Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предлага Европа да възобнови покупките на руски природен газ като част от план за прекратяване на войната в Украйна, съобщи "Ню Йорк Таймс" , позовавайки се на източници, запознати с преговорите. Европейски представители, включително германският канцлер Фридрих Мерц, са отхвърлили идеята, посочва изданието.

Тръмп

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са обсъдили предложението с украински и европейски представители, включително с президента Володимир Зеленски при посещение в Киев през миналия месец. Според източниците на "Ню Йорк Таймс", цитирани и от БТА, Къшнър и Уиткоф са предложили Украйна да обмисли възобновяване на работата на газопроводите, по които преди е преминавал руски газ към Европа. Вашингтон разглежда възможните приходи за Русия като стимул Москва да приеме мирно споразумение, а за Украйна се предвиждат приходи от транзита.

Предложението противоречи на усилията на ЕС да прекрати зависимостта си от руския газ до ноември 2027 г., отбелязва вестникът. Американските представители обаче смятат, че европейските избиратели ще настояват за по-евтина енергия.

В изявление пред "Ню Йорк Таймс" Белият дом заяви, че войната повишава енергийните цени в Европа и причинява значителни икономически затруднения в Русия и Украйна.

"Съединените щати работят в тясно сътрудничество с Украйна и нашите европейски партньори по всеобхватно предложение за мир, което включва икономически стимули както за Русия, така и за Украйна като част от окончателното уреждане", посочи Белият дом.

"Нашата цел не е просто да прекратим военните действия, а да създадем условия за траен мир, икономическо възстановяване и по-голяма стабилност в целия регион", се допълва в изявлението.

Според изданието американски и руски представители обсъждат потенциални бизнес сделки от миналата година, но засега няма признаци, че перспективата за тях е довела до отстъпки от основните искания на руския президент Владимир Путин.

В петък Тръмп блокира прилагането на нови санкции, свързани с Русия, след като седмица по-рано облекчи ограниченията върху руското дизелово гориво.

Икономическият пратеник на Путин Кирил Дмитриев определи договореността за дизела като начало на възможни по-широки споразумения с Вашингтон.

"Мисля, че в близко бъдеще ще обявим някои важни инициативи", заяви той на енергийна конференция в Москва в петък. "В крайна сметка ледът най-накрая се пропука".

По думите му Русия и САЩ обсъждат проекти в различни области, включително центрове за данни, захранвани с руска ядрена енергия. Според предишна публикация на "Ню Йорк Таймс" сред темите е и продажбата на международните активи на "Лукойл" на инвеститорска група с участието на американското правителство.

Вестникът отбелязва, че възобновяването на руските газови доставки би могло да намали европейското търсене на американски втечнен природен газ. Същевременно съпротивата на европейските и украинските лидери срещу нова зависимост от Русия може допълнително да затрудни преговорите за прекратяване на войната.

 
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