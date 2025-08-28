237 Снимка: AP/БТА

През първите месеци на Корейската война, един от най-кървавите конфликти, които някога са се случвали между комунистическите сили и демократичния Запад, китайският лидер Мао Цзедун праща телеграма на своя колега-тиранин Йосиф Сталин с размисли за загубите, които всяка от страните трябва да понесе, пише сп. "Иконъмист" и разказва някои подробности от историята с цел да хвърли светлина на случващите се днес миротворчески усилия.

В телеграмата си от март 1951 г. Мао споделя своята "обща стратегия", която предполага "унищожаването на няколкостотин хиляди американски живота" във война, която ще продължи няколко години. Като според него едва тогава империалистите ще разберат, че в лицето на новосъздадената Китайска народна република са срещнали достоен противник.

Мао вече е изпратил армии от "доброволци" на Корейския полуостров, където от лятото на миналата година бушуват сражения, след като подкрепяният от Съветския съюз режим в Северна Корея нахлува в Южна Корея, управлявана от американски съюзник. Мао хладнокръвно съобщава на Сталин, че Китай очаква още 300 000 загинали или осакатени.

Пренебрежението на Мао към загубите не е риторичен похват. Към юли 1953 г., когато примирието слага край на 37-месечната война, според вътрешни китайски оценки броят на загиналите в страната му възлиза на 400 000 души (днес официалната пропаганда признава 150 000), пише "Иконъмист".

Когато научава за смъртта на по-големия си син на корейския фронт, Мао само промърморил: "Как може да има война без жертви?".

Загиват милиони корейски цивилни граждани и, вероятно, милион корейски войници. Америка губи почти 37 000 души, а Великобритания и други страни - още хиляди. Корейските градове се превърнаха в димящи руини.

Твърде дълго Америка и нейните съюзници смятат, че се борят за територия. Те се опасяват, че Китай и Северна Корея провеждат под ръководството на Москва глобална кампания за разширяване на комунистическото влияние. Те не разбрат истинските мотиви на Мао, част от които стават известни едва след отварянето на китайските и съветските архиви през 90-те години.

В замяна на кървавата жертва на Китай Мао моли Съветския съюз да оборудва въоръжените му сили с модерно оръжие, военни кораби и самолети, както и да предостави чертежи и инструменти за производството на такова оръжие в Китай.

Контролът над полуострова няколко пъти преминава от комунистическите войски към западните и обратно, преди ситуацията да стигне до задънена улица около 38-ия паралел, линията, разделяща Корея на две части. Веднага след като ситуацията стига до задънена улица, основната териториална цел на Мао - да избегне обединението на проамериканска Корея и появата на западни войски на границата му - е постигната.

Още през юни 1951 г. Америка, Китай и Съветският съюз подкрепят примирие на 38-ия паралел. Въпреки това войната продължава още две години. В стремежа си да получи повече военна помощ от Съветския съюз, Мао организира безкрайни спорове относно военнопленниците, които отказват да се върнат в Китай или Северна Корея.

Цели 45% от американските загуби са настъпили след началото на преговорите. Ветераните си спомнят смъртоносните нощни сражения по хълмовете, които се издигат над осветения от прожектори преговорен комплекс.

Примирието най-накрая е договорено през лятото на 1953 г., след смъртта на Сталин и завуалираните заплахи на САЩ да използват ядрено оръжие. След три години кръвопролития линията, разделяща двете Кореи, не се е променила. Според Макс Хейстингс, историк на корейския конфликт, светът разбира, че "войната може да се води също толкова мъчително и упорито на масата за преговори, колкото и с оръжие на бойното поле".

Сега руският президент Владимир Путин забавя преговорите с американския си колега Доналд Тръмп. Путин отхвърля исканията на Тръмп да прекрати бойните действия в Украйна, като вместо това предлага "комплексно" споразумение, което отчита всичките му претенции.

От своя страна, Тръмп сега омаловажава значението на примирието, което не успя да постигне - или за да запази достойнството си, или защото вярва на руските аргументи, че Украйна губи на бойното поле и ще се възползва от примирието, за да се превъоръжи.

Тръмп иска военните действия да спрат и на 18 август въздъхна: "Но от стратегическа гледна точка това може да е неизгодно за една от страните". Тръмп и най-близкото му обкръжение сега предпочитат да говорят за "размяна на територии", което е техният код за предаване от Украйна на територии, които са толкова ценни, че Путин може би ще бъде принуден да направи отстъпки.

Ако вярваме на Тръмп, подтикването на воюващите страни към сключване на споразумения е по същество достойно занимание, тъй като е противоположно на войната, която е безсмислена и разточителна. Уви, тази проста формулировка се опровергава от примери от историята, и не само в Корея.

Примирията са важни не само защото спират убийствата. Те могат също да сигнализират признаването, че войната няма да има военно решение.

Карл Билд, бивш премиер и министър на външните работи на Швеция, има непосредствена представа за това как завършват войните. През 1995 г. той е европейски съпредседател на преговорите под ръководството на САЩ в Дейтън, щата Охайо, за прекратяване на тригодишния конфликт в Босна.

Целта на САЩ и Европа в Дейтън е мирът. Билд стига до заключението, че много балкански политици се надяват да използват мирния процес като "продължение на войната с други средства". Важно е, че конференцията в Дейтън се увенчава с успех, защото воюващите страни са изтощени и знаят, че Америка и НАТО няма да търпят по-нататъшни бойни действия. Остава само политическо решение.

"Беше невъзможно да се говори сериозно, когато оръдията все още стреляха и имаше надежди или опасения, че ситуацията на бойното поле може да се промени коренно", - казва Билд.

Шведът се опасява, че изискванията на Путин по отношение на територията крият още по-голяма цел - да не се позволи на Украйна да просперира като държава, която е едновременно славянска, демократична и западна.

Билд също така не вярва на призива на Путин да се решат всички спорове наведнъж. Това би изисквало уреждане на най-сложните разногласия, като статута на украинските земи, контролирани от Русия, преди да може да се постигне споразумение за мир.

Той твърди, че искреният стремеж към мир трябва да започне с прекратяване на огъня, което ще позволи "стъпка по стъпка" да се работи по въпроси като електроснабдяването на Украйна, съдбата на военнопленниците, отвлечените украински деца и санкциите. Според опита на Билд, мирните споразумения трябва да "отговарят на минималните изисквания на всички, но не и на максималните изисквания на някого".

Вместо това Тръмп позволява на Русия да преследва максималистични цели, докато бомбардира Украйна: стратегия, която Мао нарича "говори, воювайки". Това води до катастрофа в Корея, където така и не е сключен постоянен мирен договор. Защо сега трябва да е по-различно? - пита се в заключение изданието.

