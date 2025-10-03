3232 Снимка: Getty Images

Избирателите в Чехия ще се отправят към избирателните секции в рамките на дългоочакваните двудневни парламентарни избори, предаде ДПА. Секциите ще бъдат отворени днес от 14:00 до 22:00 часа (от 15:00 до 23:00 ч. българско време), а утре - от 8:00 14:00 ч. Повече от 8 милиона души имат право да гласуват.

Последните социологически проучвания прогнозират победа за десния популист и бивш премиер Андрей Бабиш.

Партията "Действие на недоволните граждани"(АНО) на милиардера наскоро получи 29,3% от гласовете в проучване, проведено от агенция СТЕМ.

Консервативният алианс "Заедно" на премиера Петър Фиала междувременно получи 20,5%.

По време на предизборната кампания четирипартийната коалиция на Фиала подчерта подкрепата си за Украйна и плановете си за по-силна армия. "Гласувайте за свобода! Гласувайте за сигурност!" беше техният лозунг.

Бабиш, от друга страна, обвини правителството в разпалване на паника. "Не знам откъде трябва да дойдат руските танкове", каза той и призова за прекратяване на доставките на оръжие за Киев.

Както на всеки четири години, ще бъде подновен съставът на Камарата на депутатите - 200-членната долна камара на чешкия парламент, която има по-големи правомощия от горната.

Суверенистът Бабиш се изправя срещу европееца Фиала

Чешките гласоподаватели се готвят да изберат в петък и събота новия състав на долната камара на парламента. Изборите може да променят позицията на Чехия по отношение на Украйна, която досега беше белязана от неизменна подкрепа, гласи анализ на АФП, цитиран от БТА.

"Движението на недоволните граждани" (с абревиатура на чешки АНО) на милиардера Андрей Бабиш, който заедно с унгарския премиер Виктор Орбан основа групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, е начело в проучванията с повече от 30% от гласовете.

Бабиш е с доста осезаемо присъствие на място и се среща с избирателите, облечен с тениска. Той също така направи сериозна кампания в ТикТок.

На второ място в проучванията е дясноцентристката коалиция "Заедно" на премиера Петър Фиала с 20% от гласовете.

"Няма да е преувеличение да се каже, че тези избори ще определят геополитическата позиция на Чешката република, особено по отношение на Украйна", казва политологът Петър Юст от Градския университет в Прага.

Досега Чехия, която членува в Европейския съюз (ЕС) и НАТО, подкрепя Киев в отбраната срещу руското нашествие. Тя прие повече от 500 хиляди украински бежанци, от които 300 хиляди все още живеят в Чехия - това е рекорден брой, като се вземе предвид съотношението с общата численост на населението.

Чехите на първо място

Бабиш казва, че иска да постави "чехите на първо място". Той изключва каквото и да било сътрудничество с Фиала и партията "Кметове и независими", която е част от управляващата коалиция и която според проучванията ще спечели 12% от гласовете.

Партията на пиратите, която миналата година се изтегли от управляващата коалиция и която според проучванията ще спечели 9% от гласовете, вече обяви, че не иска да си сътрудничи с бизнесмена, който вече управлява Чехия от 2017 до 2021 г.

С оглед на това като потенциални коалиционни партньори на АНО остават крайнодясната "Свобода и пряка демокрация" (12%), крайнолявото обединение "Стига!" и "Автомобилисти за себе си" - ново формирование, което се обявява против целта за отказ от двигателите с вътрешно горене до 2035 г.

Тези потенциални съюзи биха могли да придадат нов оттенък на чешката външна политика.

Въпреки че Андрей Бабиш не е особено близък с Русия и няма там икономически интереси, той иска да сложи край на разходите, свързани със солидарността по отношение на Украйна.

"Свобода и пряка демокрация" и крайната левица настояват за референдум за излизане от ЕС.

През 2021 година коалицията "Заедно" на Петър Фиала, който е 61-годишен бивш преподавател по политически науки, победи с малко на изборите, като остави АНО на второ място, въпреки че формацията на Бабиш беше сочена за фаворит.

Според Петър Юст обаче е малко вероятно да се повтори този сценарий. Той казва, че Фиала е загубил много избиратели, които го обвиняват, че се е посветил повече на Украйна, отколкото на съгражданите си, и че не си е изпълнил обещанията, като например намаляване на данъците, увеличение на заплатите и реформиране на съдебната система.

Андрей Бабиш, от своя страна, е обект на преследване за измама. Заподозрян е в това, че е извадил селскостопанското си предприятие от състава на холдинга си "Агроферт", за да може то да получи през 2007 година помощ от ЕС, предназначена за малките предприятия.

Той обещава да избягва конфликтите на интереси, ако се върне на власт, но не уточнява как.

Бабиш се бори и с миналото си по време на комунистическата диктатура и нестихващите обвинения, че е бил агент на тайната полиция - нещо, което той отрича.

Президентът на републиката Петър Павел, който бе избран като независим кандидат през 2023 година и който превърна честността си в своя политическа марка, вече даде да се разбере, че може да има проблем с това да назначи Бабиш за премиер, като бъдат взети предвид негативните му епизоди.

Също така държавният глава изучава какви възможности му дава конституцията, за да гарантира бъдещето на Чехия в ЕС и НАТО.

Според журналистката от медията Seznam Zpravy Катаржина Шафаржикова на тези избори залогът е и независимостта на обществените медии, която е застрашена от реформа по подобие на тази в съседна Словакия, в случай че Андрей Бабиш, който обича да се позовава на Доналд Тръмп, се върне на власт.

"Преговорите след изборите ще са сложни и вероятно ще са дълги", прогнозира Петър Юст.

