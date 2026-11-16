В САЩ искат нова архитектура на сигурността в Европа, за да преразгледат последствията от разширяването на алианса на изток

16586 Снимка: Външно министерство

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Доналд Тръмп иска да създаде нова архитектура на сигурността в Европа в съответствие с интересите на Русия и по този начин да преразгледа последствията от разширяването на НАТО на изток, което се случи преди четвърт век. На срещата с Владимир Путин и Си Цзинпин в Шенжен следващата седмица "голямата тройка" може да положи първите основи на такова преразглеждане.

[Журналистът и бивш швейцарски депутат] Роджър Кьопел вярва в това, социалистката Сара Вагенкнехт - също, а "Алтернатива за Германия" - още повече. Дори в партията ГСДП някои си стискат ръцете и с носталгия си спомнят онова време преди тридесет години, когато, както се смята, Европа е поела по грешен път. "Лъжата за НАТО" в момента е на върха на популярността си.

И тя звучи така: в годините след падането на Берлинската стена германците и американците са нарушили обещанието, дадено на руснаците, и все пак са разширили НАТО на изток, включвайки в алианса Полша и балтийските държави, Чехия, Словакия, Унгария, а след това - към Черно море, с приемането на България и Румъния - днес имаме война в Украйна.

Казват, че двата етапа на разширяване на НАТО на изток през 1999 и 2004 г. сериозно са накърнили интересите на Русия в областта на сигурността. А Кремъл би възприел присъединяването към алианса на такава голяма страна като Украйна като пряка заплаха. В това има доза истина.

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Но това не е цялата истина. Въпреки това "лъжата за НАТО" сега прониква в преговорите, които дуетът Къшнър и Уиткоф води с Русия и Украйна, подхранвайки постепенно нарастващите в Европа обществени настроения на умора от военната и финансовата помощ за Киев.

"Повече от 30 години Европа и Русия не успяваха да създадат устойчива архитектура на сигурността", заяви зетят на американския президент Джаред Къшнър малко преди преговорите в Абу Даби тази седмица. Правителството на Тръмп сега иска да опита да го направи.

Това, което Къшнър не каза на глас, но имаше предвид, е, че проблемът се състои в разширяването на НАТО на изток. Да се отмени това разширяване, както изисква руският президент Владимир Путин, едва ли е възможно. Но да се намерят "практически споразумения" между Русия и европейците - ето в какво се състои целта, както обясни бизнесменът Кушнер. Но какво всъщност стои зад "лъжата за НАТО", зад уж нарушеното обещание, дадено на руснаците?

Всъщност става дума за няколко изявления на министри и дипломати, прозвучали в месеците след падането на Берлинската стена през ноември 1989 г. Сред тях е и тогавашният министър на външните работи на Германия Ханс-Дитрих Геншер.

В речта си през януари 1990 г. в Евангелската академия в Тутцинг, известен аналитичен център недалеч от Мюнхен, той уверява: "Разширяване на територията на НАТО на изток, тоест приближаване към границите на Съветския съюз, няма да има". Скоро след това Геншер изразява подобно мнение и в разговор с британския си колега, министъра на външните работи Дъглас Хърд. Според записите на британското външно министерство той казва: "На руснаците трябва да се дадат определени гаранции, че ако, например, полското правителство някога реши да излезе от Варшавския договор, то няма да се присъедини към НАТО още на следващия ден".

Както е известно, точно това се случва впоследствие, макар че между разпускането на Варшавския договор през 1991 г. и тържествената церемония по приемането на Полша в НАТО в Брюксел през 1999 г. да са изминали осем години.

Позицията на Геншер е подкрепена от не по-малко своенравния американски държавен секретар от онова време. Джеймс Бейкър пристига в Москва през февруари 1990 г., среща се в Кремъл с Михаил Горбачов, който се бори на всички фронтове, и изрича станалата прочута фраза "not one inch eastward" — след обединението на Германия НАТО няма да напредне "нито с един инч на изток".

Бейкър формулира това не като факт, а като хипотеза. Днес този детайл често се пренебрегва от онези, които се опитват да оправдаят Путин. Бейкър задава въпрос на Горбачов: той иска да разбере при какви условия Съветският съюз би могъл да се съгласи на обединението на Германия — ако се образува неутрална обединена Германия или Германия, която по съображения за сигурност би останала в състава на НАТО, при условие че алиансът няма да се разширява на изток. Горбачов смята разширяването на НАТО на изток за неприемливо, а Бейкър се съгласява с него.

Обаче и Геншер, и Бейкър получават указания да отстъпят от позицията си. Германският министър на външните работи е смъмрен от канцлера на ФРГ Хелмут Кол, а американският - от президента на САЩ Джордж Буш-старши. За двамата НАТО има прекалено голямо значение. Кол иска да постигне обединението на Германия в рамките на силен алианс в Европа. Буш вижда благоприятна възможност да освободи Източна Европа от съветското влияние.

Това, което Геншер, Бейкър и техните сътрудници казват на руснаците за спирането на разширяването на НАТО, от онзи момент нататък се счита само за необвързващи разсъждения, мислени експерименти в период на бурни политически промени. Всичко това на практика губи сила, тъй като никога не е заложено в договор.

Но може ли толкова лесно да се замете "лъжата за НАТО" под килима? Още през деветдесетте години разширяването на НАТО на изток предизвиква бурни дебати.

Джордж Ф. Кенън, влиятелен американски дипломат и архитект на "политиката на сдържане" спрямо Съветския съюз след Втората световна война, го нарича "най-фаталната грешка на американската политика за целия период от края на Студената война насам".

Кенън пише за това през 1997 г. в "Ню Йорк Таймс", когато самият той вече е на почти 93 години. Разширяването на изток, предупреждава той, подклажда националистически, антизападни и милитаристки тенденции в Русия и ще нанесе вреда на развитието на руската демокрация.

Когато през 1999 г. първите три източноевропейски държави се присъединяват към НАТО, в Москва на власт идва Владимир Путин. Кеннан се оказа прав.

Но каква би била алтернативата? Отказът на източноевропейските държави да се присъединят към НАТО, политическа "сива зона" от Таллин до София, в която Русия би могла да се намесва?

За бившия министър на външните работи на България Соломон Паси такъв вариант е немислим. Когато през април 2004 г. пред щабквартирата на НАТО в Брюксел се издига българското знаме, той стои на трибуната, с мъка сдържайки сълзите си. Присъединяването към алианса е дело на целия му живот, няма алтернативи и се превърна в акт на освобождение. Сред всички още живи участници в събитията от периода на промените и присъединяването към НАТО Паси е един от онези, които се изказват особено остро. "Израснах в диктатура и познавам начина им на мислене и техните "морални" категории", казва той пред "Нойе Цюрхер Цайтунг". Да правиш отстъпки пред диктаторите е наивност: те не утоляват жаждата им за нахлувания, а само я засилват.

За бившия министър на отбраната на Полша Януш Онишкевич присъединяването на страната му към НАТО през 1999 г. също е въпрос на оцеляване. "Контролът над Полша беше основната цел на Русия още от времето на Петър Велики... Тогава смятах, че присъединяването на Полша към НАТО ще създаде напълно нова ситуация в Европа. Русия ще се лиши от изкушението да се върне към традиционната си политика по отношение на нашата страна", обяснява 89-годишният мъж.

Но какво ще стане сега с новата европейска архитектура на сигурността с участието на Русия - с онова "голяма, прекрасна сделка", за което обяви Тръмп и която възложи да изработят зетят му Джаред Къшнър и приятелят му по голф Стив Уиткоф?

Вероятно става дума за нещо, което ще позволи да се преразпределят сферите на влияние в Европа, да се даде на Путин парче от тортата, да се поправи предполагаемата грешка, допусната преди четвърт век с разширяването на НАТО на изток, и по този начин да се сложи край на войната срещу Украйна.

Във всеки случай, на срещата в Абу Даби миналата седмица европейците за пореден път се отърваха леко. Руснаците не бяха доволни от предложенията на американците, а украинците, напротив, бяха подложени на изпитание с неочаквано предложение: "Ами ако вашата страна все пак бъде приета в НАТО? Ще бъдат ли тогава украинците готови да се откажат от Донбас и да го отстъпят на Русия?", са попитали американските преговарящи.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за това предложение в събота. Доколко е сериозно то? Все пак администрацията на Тръмп, в стремежа си да спечели благоразположението на Путин, на първо място свали от дневния ред въпроса за присъединяването на Украйна към НАТО.

Напълно възможно е, че в момента американците просто проучват почвата, в опит се да разберат каква би могла да бъде архитектурата на европейската сигурност с участието на Русия. В края на краищата, следващата седмица всичко ще продължи. Тогава тримата най-влиятелни хора в света ще се срещнат на срещата на върха на АТИС в китайския пристанищен град Шенжен. Доналд Тръмп, Владимир Путин, Си Цзинпин.

Това напомня на Ялта. Голямата сделка на трима могъщи лидери, както някога през 1945 г. в Крим, когато Йосиф Сталин, Уинстън Чърчил и Франклин Д. Рузвелт разглеждат картата на Европа и определят какво ще получи всеки след края на Втората световна война.

Фактът, че днес всъщност двама слаби лидери се изправят срещу един силен - Тръмп, който загуби изборите, и Путин, който е стигнал до задънена улица във войната си - прави ситуацията още по-непредсказуема.

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