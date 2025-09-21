6588 Снимка: AP/Michael Sohn/БТА

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) изпреварва консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз в публикувано днес социологическо проучване на института ИНСА, предаде ДПА.

Обществената подкрепа за АзГ бележи ръст от един процент спрямо миналата седмица и достига 26%, сочат резултатите от анкетата, проведена по поръчка на в. "Билд". Това е най-голямата подкрепа, която АзГ досега е получавала в проучване на общественото мнение на ИНСА.

Консервативната партия на германския канцлер Фридрих Мерц заема второ място. Резултата на ХДС/ХСС остава непроменен спрямо миналата седмица - 25%.

Подкрепа за Германската социалдемократическа партия (ГСДП) изразяват 15% от респондентите, което представлява ръст от един процент спрямо предходната анкета на ИНСА.

"Зелените" губят един процент от обществената подкрепа, която сега възлиза на 11%. Такъв е и делът на респондентите, които заявяват, че ако изборите бяха днес, щяха да гласуват за "Левите".

Новосъздадената популистка партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" и подкрепящата бизнеса Свободна демократическа партия (СвДП) не успяват да покрият 5-процентния праг за влизане в Бундестага, като получават съответно 4% и 3%.

Анкетата е проведена сред 1200 респонеднти, имащи право на глас, в периода между 15 и 19 септември.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.