4941 Снимка: БТА/АП

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В столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби днес ще започнат първите от февруари насам тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ. На срещата ще пристигнат и представители на Европа, но, по всичко личи, те няма да участват в самите тристранни преговори.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след телефонен разговор с Володимир Зеленски заяви, че в Абу Даби "Европейският съюз ще бъде представен заедно с нашите партньори". ЕС ще бъде представен от ръководителите на апаратите на Европейската комисия и Европейския съвет, а Германия, Франция и Великобритания — от съветници по въпросите на националната сигурност. НАТО в Абу Даби ще бъде представено от ръководителя на апарата на генералния секретар на алианса Джефри ван Леувен.

От руска страна ще пристигне делегация, водена от помощника на руския президент Владимир Медински. В нея влизат: заместник-министрите на външните работи Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия — началникът на Главното управление на Генералния щаб (бившето ГРУ) Игор Костюков и неговият заместник Юрий Жигарловски.

От Украйна за Абу Даби ще заминат ръководителят на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров (ръководител на делегацията), ръководителят на кабинета на президента Кирило Буданов, лидерът на фракцията на президентската партия "Слуга на народа" Давид Арахамия, заместник-ръководителят на кабинета на президента Сергий Кислица и заместник-ръководителят на военното разузнаване Вадим Скибицки.

Американската делегация ще бъде ръководена от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

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Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков заяви, че в Абу Даби се планират именно тристранни преговори между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон: "Що се отнася до присъствието на европейците, знаете, че американците имат свои канали за комуникация с европейците, украинците - със своите европейски партньори, и по всяка вероятност те вече изграждат своя механизъм за координация. Но още веднъж повтарям, става дума за тристранни преговори".

Рустем Умеров потвърди, че европейците ще бъдат в Абу Даби, но Украйна ще проведе с европейските си партньори "отделни координационни срещи".

Според министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров, първата точка от дневния ред на преговорите се очаква да бъде обсъждането на въпросите за сигурността на Русия, Украйна и региона като цяло.

Подобно мнение изрази и шефът на Държавния департамент на САЩ Марко Рубио. Той отбеляза, че въпросите за осигуряване на сигурността на Украйна и на цяла Европа в следвоенния период са една от основните теми. "Вече се очертават определени промени в разбирането за това как може да изглежда тази архитектура на сигурността след приключването на конфликта. Окончателни решения все още няма, но може би ще успеем да постигнем известен напредък в Абу Даби", заяви през уикенда Рубио.

Европейците планират да укрепят позициите на Украйна и да не допуснат Русия да използва преговорния процес за преразглеждане на архитектурата на европейската сигурност, пише в. "Файненшъл Таймс", позовавайки се на свои източници, според които съветниците по национална сигурност на Франция, Германия и Великобритания, както и представители на Европейската комисия, ще участват "в отделни етапи от преговорите" в ОАЕ.

Уиткоф и Къшнър възнамеряват да се срещнат с представителите на Украйна, ЕС, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия преди началото на двудневните преговори в Абу Даби, написа Къшнър в Х.

В началото на ноември Къшнър написа в социалните мрежи, че Вашингтон работи по нова система за европейска сигурност, която ще отчита интересите на всички страни. За Европа това изявление на Къшнър се превърна в "пълна изненада". Властите на европейските държави настояват, че каквито и да било дискусии относно европейската сигурност могат да се водят едва след приключването на мирните преговори с Киев, а не успоредно с тях.

"През последните седмици европейците ясно очертаха позицията си: те дадоха да се разбере на американския посредник, че никакво обсъждане на бъдещето на континента не може да се проведе, без да се вземат предвид нашите очаквания и изисквания", заяви в неделя френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро.

В края на октомври президентът на Финландия Александър Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре проведоха телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Източник, близък до Кремъл, съобщи на агенция Ройтерс, че Путин е заявил пред Стуб и Стьоре, че Русия няма да се откаже от целта си да завземе целия Донбас. Европейските лидери отговориха, че е необходим "справедлив" мир.

Според публикации в руските медии в Москва са реагирали "топло" на обаждането на лидерите на Финландия и Норвегия. В Кремъл смятат, че това може да стане начало на конкретни преговори с Европа. Според Путин Норвегия и Финландия са по-малко категорични в отношението си към Русия в сравнение с големите европейски държави.

От своя страна "Политико" съобщава, че обаждането на Стуб и Стьоре е довело до "най-сериозния разкол" между страните от Северна Европа от началото на пълномащабната война през 2022 г. Правителствата на европейските държави спорят кой трябва да представлява Европа на бъдещите преговори и продължават да имат различия по ключовия въпрос: дали взаимодействието с Путин помага за постигането на мир или само насърчава агресията.

Американските преговарящи призоваха за създаването на "по-широка европейска архитектура на сигурността". Европейски официални лица и експерти се опасяват, че тази формулировка съвпада с тезата на Кремъл, пише по темата в. "Вашингтон Пост".

Русия вече отбелязва стратегическа победа — още преди началото на новите преговори за прекратяване на войната, които ще започнат във вторник в Абу Даби, — след като Москва успя да убеди администрацията на Тръмп да призове за създаването на нова рамка за "по-широка европейска архитектура на сигурността" в рамките на всяко мирно споразумение, смятат западни и руски официални лица и анализатори, цитирани от изданието.

Владимир Путин отдавна се стреми да представи войната си като необходим отговор на това, което според него представлява заплаха за сигурността на Русия във връзка с разширяването на НАТО на изток, както и поради преследването на етнически руснаци, живеещи в източната част на Украйна — твърдения, които по-рано бяха отхвърлени от Съединените щати и техните съюзници като неверни, пише "Вашингтон Пост".

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