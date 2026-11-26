Най-голям възложител на обществени поръчки е АПИ с 6,17 млрд. евро. Половината от договорите на "Булгартрансгаз" и АЕЦ "Козлодуй" са с една оферта

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Кои са държавните институции, разпределили най-много от нашите пари през последната година? Отговор дава СИГМА 2.0 (Система за интегриран граждански мониторинг и анализ) - държавната онлайн платформа, която позволява на всеки гражданин да следи как се харчат публичните средства и да проследява дали има връзка между длъжностни лица и фирмите, печелещи обществени поръчки.

Платформата е разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) и обединява данни за над 206 хиляди договора (на обща стойност над 53 млрд. евро) от официалния регистър на обществените поръчки, Търговския регистър и декларациите пред Сметната палата.

Както се казва - всичко е официално и от официални източници. Това се отнася и до визираните длъжностни лица - в системата има данни, които те самите да предоставили, попълвайки задължителна за държавните служители и хора на високи длъжности декларация.

И така, какво сочи платформата?

Най-големите възложители са следните институции - Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на транспорта, Булгаргаз, АЕЦ "Козлодуй" и Национална компания "Железопътна инфраструктура".

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И тъй като въпросите, свързани с пътното строителство и с поддържането на пътищата, са сред ползващите се с най-голям интерес от страна на гражданите, разглеждаме най-подробно тях.

Стойността на договорите, които АПИ е възложила през периода 2020-⁠2026 година, е 6,17 млрд. евро. Те са включвали строителство (88%), услуги по ремонт и поддръжка (7,5%), спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции (2,3%).

Почти 10 на сто - 9,4%, от договорите са получени без обявление, а това е над целевата стойност на ЕС. 26,3% от договорите с известен брой оферти са с една оферта - и това е над референтната стойност на ЕС.

Най-скъпа е излязла 2024 г., когато са сключени 158 договора на стойност 2,30 млрд. евро. В първата половина от годината страната е управлявана от коалиционно правителството на ПП-ДБ и ГЕРБ с премиер Николай Денков, а във втората - от служебен кабинет, начело с Димитър Главчев.

Седем компании са работили по най-много пътни проекти. Шампион е АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД, която е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие в капитала. Фирмата е сключила 13 договора за 1,02 млрд. Десет от договорите обаче са спечелени при наличие само на една оферта. Най-много компанията е работила с пари на данъкоплатците през 2024 г.

Следва "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД и др. обединение" с един договор, но за 448,2 млн. Обединението включва следните дружества, видно от СИГМА - ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД, ДЗЗД ХЕМУС-16320, ИНФРА ЕКСПЕРТ АД, АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД, ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД.

На трето място по усвоени средства е "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД АД и др. обединение" със 337,7 млн. - също по един договор. Тук също са включени няколко компании, докладва СИГМА, а именно - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД АД, АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД, ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД, Грома Холд ЕООД, ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД, АМ РУСЕ ТЪРНОВО.

Отделно ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД са сключили пет договора за 210,6 млн.

Компанията обаче е работила не само с АПИ, като възложител, но и с редица общини - Трън (кмет Цветислава Цветкова, ГЕРБ), Пловдив (кмет Костадин Димитров, ГЕРБ), Мездра (кмет Иван Аспарухов, в миналото - политик от БСП и АБВ, но на последните избори излъчен като независим, но с подкрепата и на ГЕРБ), Петрич (кмет е Димитър Бръчков, ГЕРБ), Мадан (кмет е Фахри Молайсенов, ДПС). Договорите, видно от информационната система, са по друга линия и не влизат в посочените средства. С община Трън фирмата е сключила десет договора за 3,9 млн., с община Пловдив - един, за 2,4 млн. Евро. С община Петрич - три договора на стойност 1,9 милиона. С община Мездра - шест договора за 979 хил. С община Мадан - един договор за 842 хил. евро.

ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД пък е сключила седем договора с АПИ - за 207,2 млн.

И тази компания е работила и по договори, възложени от общини. Това са община Велико Търново (кмет Даниел Панов от ГЕРБ) - 29 договора за 19,4 млн. Община Златарица (кмет е Петър Ганев от БСП) - осем договора за 7,8 млн.

Община Стражица (кмет е Йордан Цонев, избран от местна коалиция "България на регионите")- 11 договора за 5,9 млн. Индустриален технологичен парк - Свищов ЕООД - един договор за 5,7 млн. и община Елена (кмет е Дилян Млъзев, ГЕРБ) - 11 договора за 5,2 млн.

"ПП София 2023 и др. обединение" има един договор за 197,9 млн. В обединението влизат ПП София 2023, ИНФРА ЕКСПЕРТ АД, НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД, ОБОНАТО БИЛД ЕООД.

"АБ АД обединение" пък има три договора с АПИ за 175,8 млн. И това обединение печели и други поръчки, изпълнявани с обществен ресурс, в които възложители са общините Димитровград, Хасково, Свиленград, Черноочене, както и държавното дружество Напоителни система ЕАД.

С община Димитровград (кмет Иво Димов, ГЕРБ) дружеството е сключило 4 договора за 4,4 млн. С Хасково - община, ръководена от Станислав Дечев, ГЕРБ, фирмата има 11 договора за 2,5 млн.

С кметството на Свиленград, ръководено от Анастас Карчев от ГЕРБ, договорите са осем за 960 хил. евро.

А с Черноочене, където кмет е Айджан Ахмед от ДПС, договорите са два на стойност 889 хил. евро.

13 са контрактите с Напоителни системи за общо 695 хил., сочи СИГМА.

В платформата може да се проследи и за какво са отишли парите, където възложител е транспортното министерство.

Сред топ изпълнителите на обществени поръчки, възлагани от това ведомство, са - на първо място е държавното "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ", усвоило 980,6 млн.

На следващо място е "КОНСОРЦИУМ БУЛЕМУ и др. обединение", спечелили една поръчка за 451,5 млн.

Следват ИВКОНИ ЕКСПРЕС ЕАД с две поръчки за 415,8 млн., Шкода Транспортейшън а.с. - участник в консорциум "Шкода Транспортейшън и Шкода Вагонка" и др. обединение с една поръчка за 326,8 млн., Stadler Polska Sp. z o.o. (Щадлер Полска) с една поръчка за 153,7 млн., КОСМОС ШИПИНГ АД с две поръчки за 18,7 млн. и ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-ООД ООД с една поръчка за 5,4 млн.

В платформата СИГМА се вижда и друго - над половината от договорите, които е сключвало държавното дружества "Булгартрансгаз", са били с една оферта. А 8,4% от класифицираните договори са възложени без обявление, което също е над целевата стойност на ЕС. Голяма част от сключените договори са били за строително-монтажни дейности, свързани с подобряване на газопреносната мрежа и разширяване и модернизиране на хранилището в Чирен.

Почти половината от договорите, сключени от АЕЦ "Козлодуй" - 48,9%, също са с една оферта - над референтната стойност на ЕС. 24,1% от класифицираните договори пък са възложени без обявление, а това също е над референтната стойност на ЕС.

Изпълнители са АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД, Областна дирекция на МВР - Враца, И.Б.Л. - БЪЛГАРИЯ ЕАД, АДЕН ГРУП ООД, УЕСТИНГХАУС ЕЛЕКТРИК ШВЕЦИЯ, КМС Козлодуй и др., ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД, ИПУ-СОФИЯ ЕООД, АЕЦ СЕРВИЗ ЕООД.

Договорът с МВР-Враца, например, е за охрана на ядрените съоръжения. А с "Уестингхаус" - за архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги.

Голяма част от договорите, които сключва НКЖИ - 33,7%, са с една оферта, което е над референтната стойност на ЕС.

Прави впечатление, че една от фирмите, сключили договор с НКЖИ, е Рекламен маркет ЕООД, с която като свързано лице излиза външният министър в момента Велислава Николаева Петрова-Чамова. В декларации, които е попълвала като зам.-министър и министър, тя е посочила участие във въпросната фирма на свързано с нея лице.

Може да обобщим - безплатната публична платформа за прозрачност на обществените поръчки и публичните средства обхваща над 206 900 договора и обособени позиции на обща стойност 53,2 млрд. евро, 4344 възложители и 17 428 изпълнители. И срещу всеки договор има конкретен изпълнител, с конкретни лица. Но както често се случва - истинската информация е "скучна" - в нея не излизат популярни лица от новините.

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