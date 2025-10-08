На 8 октомври 2025 г. се навършват 125 години от откриването на железопътната линия Русе - Велико Търново

6661 Снимка: НКЖИ

Днес България отбелязва важен юбилей - 125 години от откриването на една от най-значимите железопътни артерии на Северна България - линията Русе - Велико Търново. С дължина от 130 километра, тя не само свързва два исторически града, но и се превръща в двигател за икономическо, социално и културно развитие в продължение на повече от век.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Първата копка на железопътната линия е направена на 4 август 1897 г., в период, когато младата българска държава активно изгражда своята инфраструктура и се стреми да се интегрира в европейската транспортна мрежа. Само три години по-късно - на 8 октомври 1900 г., линията е завършена и открита официално.

Снимка: НКЖИ

Изпълнител на строителството е Главното предприятие за строителство, ръководено от инженер Стефан Симеонов - име, което остава в историята на българското железопътно дело.

Снимка: НКЖИ

Отсечката Русе-Велико Търново е част от ЖП линия №4 (Русе - Полски Тръмбеш - Горна Оряховица - Дъбово - Тулово - Стара Загора - Меричлери - Димитровград-север - Кърджали - Подкова).

Снимка: НКЖИ

Изграждането на трасето преминава през редица технически предизвикателства, които за времето си са истински подвиг на инженерната мисъл.

Сред тях изпъкват железните мостове над река Янтра край гара Бяла и над Русенски Лом край Русе - съоръжения, които и днес впечатляват с конструкцията и мащаба си.

Снимка: НКЖИ

Особено внимание заслужават и първите два тунела от линията, изградени в района на Велико Търново - доказателство за технологичния напредък и професионализма на българските инженери от началото на XX век.

Снимка: НКЖИ

ЖП линията Русе - Велико Търново е стратегически важен транспортен коридор, свързващ два от най-значимите градове в Северна България. Тя играе ключова роля в икономическото и социалното развитие на региона и страната, като от самото си откриване линията се превръща в жизненоважна връзка между река Дунав и вътрешността на страната.

Самата жп гара Русе (по-късно Русе-изток, а днес Музей на транспорта) е първата железопътна гара в България, построена и открита с железопътната линия Русе-Варна през 1866 година. Приемното здание е построено успоредно на коловозите, въпреки че е начална гара.

Снимка: Димитър Христов, Dir.bg

Намира се непосредствено до река Дунав в източната част на града. Разположението и до брега на река Дунав е за улесняване на прехвърлянето на пътници и товари от кораби в посока Варна и обратно.

Снимка: Димитър Христов, Dir.bg

През 1900 г., след влизането в експлоатация на линията Русе- Велик Търново, започва изграждането на железопътен възел Русе.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.