#Президентски избори 2026

Кое събитие оказа най-голямо влияние върху първия тур на изборите? | Днес.dir.bg

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Кое събитие оказа най-голямо влияние върху първия тур на изборите?

Е-Референдум

Кое събитие оказа най-голямо влияние върху първия тур на изборите?

25.10.26 | 1209 гласа
Снимка: iStock by Getty images

Първият тур на изборите за президент на България завърши изненадващо. Въпреки прогнозите за голяма преднина на Илияна Йотова пред Андрей Гюров, разликата между двамата е минимална и преди официалните резултати на ЦИК няма да бъде ясно кой от каква позиция ще влезе в балотажа.

Анализаторите посочват различни причини авансът на Йотова пред Гюров да се стопи от почти двоен в началото на кампанията до приблизително изравняване след края на изборния ден. В голямата си част коментарите са свъзани с най-значимите събития, които станаха част от политическите и предизборни спорове през последния месец.

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Кое събитие оказа най-голямо влияние върху първия тур на изборите?

Е-Референдум

25.10.26 | 1209 гласа

Кое събитие оказа най-голямо влияние върху първия тур на изборите?

Първият тур на изборите за президент на България завърши изненадващо. Въпреки прогнозите за голяма преднина на Илияна Йотова пред Андрей Гюров, разликата между двамата е минимална и преди официалните резултати на ЦИК няма да бъде ясно кой от каква позиция ще влезе в балотажа.

Анализаторите посочват различни причини авансът на Йотова пред Гюров да се стопи от почти двоен в началото на кампанията до приблизително изравняване след края на изборния ден. В голямата си част коментарите са свъзани с най-значимите събития, които станаха част от политическите и предизборни спорове през последния месец.

ЗАТОВА ПИТАМЕ:

Кое събитие по време на предизборната кампания оказа най-голямо влияние върху първия тур?

виж резултати
Виж 99 коментара Коментирай

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