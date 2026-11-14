Москва се е върнала към модела от 2021 г., за да се постигне споразумение по въпроса за Украйна

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Два месеца преди началото на войната в началото на 2022 г. Русия постави редица обхватни изисквания, включително това НАТО да изтегли войските си до позициите, които са заемали през 1997 г., преди западният алианс да разшири присъствието си в посока границите на Русия. Тази седмица по време на закритите преговори с пратениците на Тръмп руснаците отново са застъпили същата позиция — в някои случаи дословно, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Непреклонната позиция на Москва е били изложена в документ, разпространен от руски длъжностни лица, копие от който изданието е получило от човек, участвал в преговорите.

Документът показва, че президентът Путин практически не се е отклонил от основните си цели. Исканията на Русия за изтегляне на войските на НАТО от източния фланг в Полша и балтийските държави поставят въпроса за европейската сигурност в центъра на преговорите за Украйна.

В документа също така се подчертава, че икономическите стимули, предложени на Путин от пратениците Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, засега не са довели до отстъпки от страна на Москва.

Руският документ от 10 ноември съдържа нови подробности за твърдата позиция на Кремъл по време на преговорите тази седмица в Абу Даби. Документът отразява първоначалната позиция на Русия, а руските официални представители по време на преговорите са дали да се разбере, че Путин все още може да прояви гъвкавост, пише вестникът, като се позовава на двама участници в преговорите.

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Руските официални лица в Абу Даби ясно показали, че разглеждат Студената война и оглавявания тогава от Съветския съюз алианс, известен като Варшавския договор, като модел за това как може да изглежда Европа след края на войната в Украйна. В десетилетията след Втората световна война Европа се превръща в център на противостоянието между ядрените суперсили, а над континента висеше заплахата от война. Въпреки това, както твърдят присъствалите на срещата в Абу Даби, руската страна е твърдяла, че съществувалите по онова време отделни зони на влияние на САЩ и СССР, както и свързаните с това споразумение канали за комуникация и разбирателство, всъщност са намалявали риска от конфликт.

Остава само да се гадае доколко далеч ще стигне Москва в своите желания, използвайки този аргумент, пише "Ню Йорк Таймс".

Американски служител казва, че Уиткоф и Къшнър са съобщили на руснаците, че много неща са се променили от декември 2021 г., когато страната им е поискала нов договор, който да сложи край на по-голямата част от военната активност на НАТО в по-голямата част от Източна и Централна Европа. Американците са призовали руснаците да гледат към бъдещето. И са отворени за нови предложения от Москва, които да включват конкретни стъпки от страна на Русия за намаляване на напрежението.

В Москва, по време на преговорите с Уиткоф и Къшнър, Путин заяви, че предложението на Русия за изтегляне на войските от НАТО през 2021 г. продължава да отразява "нашата визия за основите на неделима архитектура на сигурността", заяви след срещата съветникът на руския президент Юрий Ушаков.

Фактът, че първоначалната позиция на Русия по въпросите на европейската сигурност тази седмица практически не се е променила в сравнение с тази отпреди пет години обаче, илюстрира мащаба на сложността при търсенето на компромис, който би принудил Путин да прекрати войната.

Документът, появил се тази седмица и излагащ позицията на Русия, няма фирмено лого или подпис — това, на дипломатически език, е "неофициален документ", предназначен да изложи неофициално гледната точка на една от страните.

Повтаряйки изискванията на Русия от декември 2021 г., в него се посочва, че страните от НАТО трябва да изключат по-нататъшно разширяване на своя алианс, както и "всякаква военна активност" в Украйна и в други региони на "Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия".

От документа става ясно, че ако изобщо е настъпила някаква промяна, то Путин по-скоро е засилил още повече някои от своите позиции. През 2021 г. Русия искаше НАТО да се откаже от споразуменията за "съвместно използване на ядрено оръжие", които дълго време позволяваха на съюзниците на САЩ в Европа да се ползват от защитата на американското ядрено оръжие.

Сега, както показва документът, Русия иска също така Франция и Великобритания да изключат възможността за използване на ядреното си оръжие за защита на други европейски държави — концепция, която беше активно обсъждана в Европа през миналата година, отчасти поради опасения относно готовността на Тръмп да се притече на помощ на НАТО.

В документа се съдържа и опит да се блокира достъпът до помощ за Украйна, като се предвижда прекратяване на "доставките на всякакъв вид западно оръжие, военна техника и продукция за Украйна". В него се посочва, че Русия ще одобри присъединяването на Украйна към Европейския съюз само в случай, че Украйна не участва в общата отбранителна политика на блока.

И, в съответствие с изискванията на Русия, поставени през 2021 г., в документа се посочва, че Русия иска НАТО да изтегли войските и базите си до границите на алианса от 1997 г., преди началото на неговото разширяване в Централна и Източна Европа. Тази мярка би отслабила способността на най-уязвимите членове на алианса, като Полша и бившите съветски балтийски държави — Естония, Латвия и Литва — да се защитават.

В преговорите в Абу Даби е участвал върховният американски командващ на войските в Европа генерал Алексъс Гринкевич. Според двама присъствали на преговорите генерал Гринкевич е водил оживена размяна на реплики с руски официални лица, като е изисквал от руските чиновници да дадат обяснение за техните опасения в Европа, пише още "Ню Йорк Таймс".

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